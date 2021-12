Volksmusik Das grosse Finale von Hanneli-Musig Die Volksmusik-Formation hat vergessenen Melodien und Rhythmen neues Leben eingehaucht. Jetzt geht es auf Abschiedstournee.

Sie strahlen Fröhlichkeit aus und frischten die Volksmusik auf: die sechsköpfige Truppe Hanneli-Musig.

Vor 30 Jahren wurde im Keller der Universitätsbibliothek Basel ein Schatz gehoben, ein volksmusikalischer Schatz von unermesslichem Reichtum. Notenmaterial von 11874 Volksmelodien aus der Zeit zwischen 1800 und 1940 aus dem Nachlass der Basler Volksmusiksammlerin Hanny Christen (1819–1976) schlummerte dort und war schon fast vergessen. Seit der Entdeckung wurde das Material unter der Anleitung des Musikers Fabian Müller meisterhaft aufbereitet und mit einem Gesamtgewicht von 18 Tonnen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Vor 20 Jahren von Ueli und Chatrina Mooser gegründet

Doch Noten allein machen noch keine Musik. Der bekannte Volksmusikant Ueli Mooser und seine Frau Chatrina haben deshalb vor 20 Jahren die Formation Hanneli-Musig gegründet, um den vergessenen Melodien neues Leben einzuhauchen.

Mit dabei sechs der besten Schweizer Volksmusikanten. Neben dem Multiinstrumentalisten Ueli Mooser und Fabian Müller (Cello, Bratsche) sind dies der Klarinettist Dani Häusler, der Akkordeonist Fränggi Gehrig, Johannes Schmid-Kunz (Violine, Blockflöte, Kontrabass) und Peter Gisler (Kontrabass, Schwyzerörgeli).

Die Musikanten haben in der Folge ihre ganz persönlichen Perlen aus dem Christen-Schatz nach eigenem Gusto arrangiert, was manche Traditionalisten auch überforderte. Ungewöhnliches und Vergessenes wie Polonaisen im Dreivierteltakt, rasend schnelle Galopp- und Kreuzpolka machten sie einem staunenden Publikum wieder hörbar. Deutlich wurde die ungeheure Vielfalt an Melodien und Rhythmen in der Schweizer Volksmusik. Interessant ist zudem, wie schnell die beliebtesten Melodien der Tanzorchester aus den europäischen Metropolen in der ländlich geprägten Schweiz auftauchten und Aufnahme in der hiesigen Volksmusik fanden.

Jetzt kommt es zum grossen Finale: Nach 20 Jahren geht Hanneli-Musig auf Abschiedstournee. Mit im Gepäck ist das Album «Gassenhauer» mit 30letzten Perlen aus der Sammlung von Hanny Christen.

Hanneli-Musig: Gassenhauer. CD und Tour: hannelimusig.ch