Das KKL wird zum Kinoparadies Das City Light Symphony Orchestra eröffnete mit «Cinema Paradiso» eine neue Filmreihe im KKL.

Grosses Gefühlskino: Philippe Noiret als Alfredo, Salvatore Cascio als kleiner Salvatore. Bild: PD

Kommt er oder kommt er nicht – der erste Kuss? Als sich im Film «Cinema Paradiso» von Giuseppe Tornatore der Jugendliche Salvatore und seine Angebetete endlich nahekommen, stellt sich die Frage um so drängender, als wir bis dahin Leinwandküsse am Laufmeter gesehen haben: in all jenen Szenen, die der Pfarrer vom Filmvorführer Alfredo und unter den Augen des kleinen Salvatore herausschneiden liess, weil sie den strengen Sitten im sizilianischen Fischerdorf der Nachkriegszeit widersprechen.

Und tatsächlich kommt er, der erste reale Kuss – und wie er das tut in der Vorführung des Films mit der vom City Light Symphony Orchestra live gespielten Musik von Ennio Morricone. Das Spiel von Scheu und Annäherung gestaltet hier die Musik – mit dem von Morricones Sohn Andrea komponierten Liebesthema – taktgenau mit. Und wo kein Halten mehr ist, putscht das Orchester die Emotionen mit dem bedrängenden und körperhaft-sinnlichen Klang hoch, wie es nur Livemusik vermag.

Start der Reihe «Movie Masterpieces Live»

Damit bestätigte sich am Sonntag im KKL die Wirkungsmacht dieses Formats. Aber im Falle des Kultfilms von 1988 ging das über ein durch Livemusik verstärktes Gefühlskino-Erlebnis hinaus. Zu Recht eröffnete der Streifen deshalb die neue Reihe «Movie Masterpieces Live». Sie führt die Idee des City-Light-Veranstalters Pirmin Zängerle weiter, im Konzertsaal ein Filmklassiker-Repertoire aufzubauen, wie es das in Kinos praktisch nicht gibt.

Cinema Paradiso zeigte, wie Livemusik auch einen altbekannten Film in ein neues Licht rücken kann. Möglich macht das einerseits die Tatsache, dass im sizilianischen Dorfkino die ganze damalige Welt Einzug hält mit Filmausschnitten von John Wayne über Laurel und Hardy bis zu Visconti. Damit ergibt sich ein andeutungsreiches Spiel mit unterschiedlichen Ebenen, das – ähnlich wie einst in der «West Side Story» oder in «Amadeus» – durch die Livemusik weitergeführt wird.

So werden die Filmausschnitte im Film selbst zusätzlich in eine andere Welt entrückt, wenn die Musik dazu ab Tonspur kommt und das Liveorchester auf der Bühne tatenlos zusehen muss. An anderen Stellen greift das Orchester die Stilvorlagen der Filme im Film auf. Das City Light Symphony Orchestra unter der Leitung von Thiago Tiberio wird zur schmissigen Jazz-Band, bläst und trommelt den Marsch, koloriert als Banda das Strassenleben im Sizilien der Nachkriegszeit oder tingelt sich durch eine Stummfilmszene (Klavier: Cäsilia Schuler).

Zudem fällt auf, wie Morricone mit der Musik Kameraeinstellungen simuliert. Wie intime Nahaufnahmen wirken die kammermusikalischen Momente, die trotz Trübungen auch solistische Qualitäten im Orchester zeigen. Wie Kameratotalen sind die sinfonischen Ballungen, die das Pathos im Film mitunter bombastisch hochputschen.

Livemusik animiert auch das Publikum

Die Pointe ist, dass die Verwischung der Grenzen zwischen Film und Realität ein zentrales Thema des Films ist. Ihm verdankt er auch manch lustige Pointe, wenn Filmvorführer Alfredo seine Lebensweisheiten als Filmzitate von John Wayne und anderer Filmstars ausweist.

Klar bleibt in der Schluss­szene kein Auge trocken, als sich der inzwischen erfolgreiche Regisseur Salvatore all die Kussszenen anschaut, die ihm der verstorbene Alfredo als Mahnmal für die einstigen Lebensträume vermacht hat. Aber zuvor herrschte im voll besetzten Konzertsaal auch eine aufgeräumte Stimmung mit vielen, vielen Lachern – ein bisschen so wie im Cinema Paradiso, wo das ganze Dorf den Kinosaal mit prallem Leben füllte. Die Livemusik, so scheint es, bringt in die Filmvorführung ein Stück dieser Vitalität zurück, die heutige Multiplex-Kinos in die Betriebsamkeit ihrer zentralen Eingangshallen auslagern.