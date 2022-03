Berühmter Oldtimer Warum Max Frischs Jaguar einen Gratisparkplatz im Verkehrshaus Luzern erhält Kurz vor seinem Tod schenkte Max Frisch das kostbare Stück Blech dem Filmregisseur und Oscar-Gewinner Volker Schlöndorff. Der schenkt es jetzt zurück und übergibt den Jaguar 420 nächsten Freitag feierlich dem Schweizer Verkehrsmuseum.

Kurz vor seinem Tod schenkte Max Frisch seinen Jaguar 420 dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff mit den Worten: «Da, wo ich hingehe, brauche ich ihn nicht mehr.»

Es ist wohl das kostbarste Stück Blech unserer Kulturgeschichte. Inzwischen allerdings angejahrt, auch keineswegs gegen Rost gefeit. Trotzdem wartet auf diesen Blechhaufen mit dem passenden silbergrauen Anstrich nun kein Autofriedhof, sondern ein ewiger Gratisparkplatz im Verkehrshaus ­Luzern, dem meistbesuchten Museum der Schweiz. Wie es dazu kommt, ist eine Geschichte mit einigen literarischen PS.

Sie beginnt mit einem Albtraum: Max Frisch ist in einen Käfig eingesperrt. Und er ist nicht allein. Mit ihm im Käfig befindet sich eine bösartige Raubkatze. Um seinen schrecklichen Traum zu bannen, sucht Frisch einen Jaguar-Händler auf. Lieber in einem ­Jaguar sein, der einen durch eine Türe statt mit dem Maul aufnimmt.

So wird Frisch um 1967 stolzer Besitzer eines Jaguars 420. Es bleibt ein in jeder Hinsicht gefrässiges Gefährt. Nur schon seine Anschaffung verschlingt 31000 Franken (heute wären das über 100000 Franken), und der Wagen säuft auch horrend viel Benzin. Aber in jener Zeit spricht noch niemand von umweltschonenden Vehikeln.

Sein Jaguar verfolgt Max Frisch noch in seinen Träumen

Frisch hat zwar weiter Jaguar-Träume, doch jetzt träumt er nur noch davon, dass ihm das Auto gestohlen worden sei, und er wundert sich hinterher, weshalb er noch nie geträumt habe «dass etwa die Schreibmaschine gestohlen worden ist. Dabei wäre ich ohne Schreibmaschine in einer wirklichen Verlegenheit».

Er setzt noch eine andere Geschichte in Umlauf, weshalb er einen Jaguar kaufte. Er habe den teuren Wagen in der (vergeblichen) Hoffnung erworben, damit vorsichtiger zu fahren und so die Unfallgefahr zu verringern.

Ein Irrglaube, wie er selbst schon wusste. Als er wenige Jahre zuvor einmal den kostbaren Porsche eines Freundes ausleihen durfte, hat er gleich einen Unfall gebaut, den er in «Mein Name sei Gantenbein» dann so erfolgreich beschrieben hat, dass er sich danach einen ganzen Flottenpark hätte leisten können.

Warum eine «Milchkuh» das Recht hat, einen teuren Jaguar zu fahren

Plausibler dürfte ein anderer Grund ­gewesen sein, warum Frisch einen ­Jaguar fuhr. Wenn sich selbst sein ­Verleger Siegfried Unseld diese Marke leisten konnte, warum sollte dann nicht auch die beste «Milchkuh» des Verlags (Frisch über Frisch) das neue Spielzeug erfolgreicher Literaturmänner besitzen dürfen? Zumal auch der schwierige Freund und Rivale Friedrich Dürrenmatt nach Erfahrungen mit Opels, Chevrolets, Buicks und Volvos inzwischen auf Jaguars umgestiegen war.

Dürrenmatt war es denn auch, der Zeuge wurde von Frischs alles andere als vorsichtiger Fahrweise im Jaguar, der bis zu 200 Stundenkilometer erreichte. Auf einer gemeinsamen Reise nach Venedig trieb Frisch offenbar regelrecht Unzucht mit dem Gaspedal. Man sei jedenfalls äusserst «rasant» unterwegs gewesen, erinnerte sich Dürrenmatt.

Linke Genossen machten ihm Vorwürfe, weil er einen Protzwagen fuhr

Pannen und Unfälle blieben im exklusiven Jaguar denn auch nicht aus. Frisch konnte nie ganz verbergen, dass er erst mit 48 Jahren die Fahrprüfung bestanden hatte. Doch er kämpfte vor allem gegen das Statusproblem. Manche seiner sozialistisch gestimmten Freunde verstanden nicht, wie er als Gesinnungsgenosse einen Protzwagen fahren konnte.

Mit diesem Problem schlug sich später noch ein anderer Schweizer Autor herum: Niklaus ­Meienberg. Obwohl dessen Jaguar-Modell bescheidener war, musste sich auch Meienberg einiges anhören. Er bekam sogar Drohbriefe und redete sich ­hinaus, der «nette Chlapf» sei ihm spendiert worden. Trotzdem hätten «Extrem-Grüne», so Meienberg, Scheibenwischer abgerissen und Pneus zerstochen, sodass er das Auto nach einem Jahr entnervt losgeworden sei.

Reiche glaubten, unter Jaguar-Besitzern gebe es auch eine politische Nähe

Derart extrem waren die Reaktionen bei Frisch nicht. Ihm, dem «Grossschriftsteller», gönnte man eher ein schickes Auto. Er berichtet in «Montauk», wie wenigstens die Reichen glaubten, dank Jaguar entstehe eine gewisse Nähe zwischen dem Autor und ihnen. Meist setzte die Enttäuschung rasch wieder ein, wenn Frisch dann nicht auch wie ein würdiger Jaguar-­Besitzer politisierte.

Es blieb sein letztes Auto. Gegen Ende seines Lebens freundete er sich mit dem deutschen Filmregisseur und Oscar-Gewinner Volker Schlöndorff an, der gerade «Homo faber» verfilmte. Gern wäre Frisch bei den Dreharbeiten in Mexiko dabei gewesen, doch sein unheilbarer Krebs liess das nicht mehr zu.

Wie Max Frisch seinen Jaguar «zurückgeschenkt» bekommt

Im Herbst 1990 nahm er Schlöndorff plötzlich mit in die Tiefgarage seiner Wohnung beim Zürcher Stadelhofen, führte ihm seinen auf Hochglanz geputzten Jaguar vor und hielt ihm den Schlüssel hin: «Der gehört jetzt dir», sagte er, «da, wo ich hingehe, brauche ich ihn nicht mehr.» Frisch wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte.

Schlöndorff war zunächst sprachlos vor Stolz, erst nach Frischs Tod am 4. April 1991 breitete er die Jaguar-Anekdoten in seinen Memoiren und in Interviews liebevoll aus. Er verhehlte allerdings nicht, dass es sich um eine «Dreckschleuder» handelte, zudem «reparaturanfällig», wovor schon Frisch gewarnt hatte, und doch wurde es, so Schlöndorff, «mein Nutzfahrzeug», eingesetzt allerdings zunehmend auf der kurzen Strecke.

Längst ist es ein Oldtimer und hat seinen Ruhestand verdient. Da ist Volker Schlöndorff die schöne Idee gekommen, den Jaguar dreissig Jahre später an Max Frisch oder wenigstens sein Archiv «zurückzuschenken». Da die ETH-Bibliothek, in der das Archiv untergebracht ist, keinen Platz für eine ausrangierte Limousine hat, kam die Idee mit dem Verkehrshaus Luzern auf. Und am kommenden Freitag ist es so weit: Dann wird Max Frischs Jaguar 420 feierlich den Beständen des Museums einverleibt. Es ist eben doch mehr als nur ein rostiges Stück Blech.