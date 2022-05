Literaturtage Solothurn Von der Krise der Literaturverlage und des Kulturjournalismus bis zu Putins Krieg in der Ukraine An den Literaturtagen Solothurn gab es neben Lesungen auch mehrere politische Feuerwerke. Themen waren auch die Verstaatlichung von Internetgiganten und die bedrückende Situation in der Ukraine.

Diskussion zur Ukraine im Landhaus Solothurn: Moderator Ulrich Schmid mit von links: Marina Skalova, Halyna Petrosanyak, Iryna Herasimovich, Olga Shparaga. Oliver Menge / Nikon Z6

Wow – in Solothurn lange nicht mehr gehört, aber da knallt einer wieder mal eine saftige Provokation in die Literaturtage hinein: «Das muss man alles verstaatlichen.» Literaturprofessor Philipp Theisohn wirft den Satz so nüchtern in die Runde, dass die Moderatorin Esther Schneider verblüfft nachfragt, wie er das denn meine. «Naja, enteignen.» Tönt nach kommunistischer Attacke. Zielobjekt: Die globalen Internetriesen Google und Facebook.

Man befindet sich gerade in einer Diskussionsrunde um «Kultur in neuen Kanälen». Und nachdem Podcasts, Blogs und neues Internet-Kulturradio via App vorgestellt worden sind und das vermeintliche Verschwinden der Literaturkritik in den Zeitungen beklagt worden ist, kommt die Frage aus dem Publikum: Müsste man nicht die Internetriesen besteuern, welche journalistische Inhalte stehlen? Das war das Stichwort für die trockene Intervention von Theisohn. Der sogleich nachlegt: Man sollte den Kulturjournalismus nach dem gleichen Muster subventionieren wie die Landwirtschaft. Aber: Kulturjournalismus, wie er derzeit aus dem Hause SRF komme, sei nicht subventionswürdig. Leider hört man das leere Schlucken im Publikum bei solch ruppigen Haltungen nicht. Und Protest gibt es an den Literaturtagen ja auch sonst kaum.

Literaturschaffende am Existensminimum, Literaturverlage ohne Margen

Hauptziel der Literaturtage ist ja ohnehin die Feier der Literaturschaffenden. Das ist auch nötig. Nach zwei Jahren Corona strömen die Besucher wieder wie zuvor nach Solothurn. Masken sieht man nur vereinzelt. Und die schrill-bunte Kulisse der letzten beiden Jahre ist auch verschwunden. Die Ära von Dani Landolf, der den Literaturtagen eine visuelle Auffrischung aufgedrückt hatte, scheint jetzt bereits spurlos zu verschwinden. Nun stehen dafür Palmen vor den traditionellen schwarzen Vorhängen und neben den weissen Tischtüchern.

Bei aller Feier der Literatur können die Podien auch deprimieren. Den Literaturverlagen ist nach dem Fall der Buchpreisbindung und dem Eurokurssturz die Marge zusammengesackt. Und dass der Entscheid für die Schriftstellerei gleichzeitig für die Hälfte der Autorinnen und Autoren ein Leben an oder unter der Armutsgrenze bedeutet – trotz vergleichsweise üppiger Kulturförderung in der Schweiz –, hat man zwar auch schon gehört. Man verdrängt es aber trotzdem gerne.

«Russland will die ukrainische Kultur vernichten»

Wenn man jedoch später an der kurzfristig organisierten Diskussion über die Frage «Was der Russlandkrieg in der Ukraine mit uns macht» mithört, verblassen die Schweizer Literaturprobleme. Verglichen mit dem Entscheid für eine unsichere Künstlerkarriere in der Schweiz ist die Situation ukrainischer Kulturschaffender ungleich dramatischer und tiefgreifender. Die aus dem westukrainischen Czernowitz zugeschaltete Evgenia Lopata, Leiterin eines Kulturzentrums, sagte es so: «Wir sind alle sehr gestresst, streben wie alle Ukrainer nach dem Sieg. Wir wollen das normale, freie Leben zurück, das wir uns in den vergangenen acht Jahren erkämpft haben.» Bedrückend sei etwa die Re-Traumatisierung älterer Menschen, für die U-Bahnen wieder wie im Zweiten Weltkrieg zu Bunkern werden. Die ukrainisch-schweizerische Autorin Halyna Petrosanyak wies zudem auf die Bedrohung der ukrainischen Kultur hin: «Die Russen wollen die ukrainische Sprache nicht», wie in Belarus sei es das Ziel Russlands, die regionale Kultur zu vernichten. «Das darf nicht sein», sagte Petrosanyak empört. Was zu tun sei? Kein Erdöl und kein Erdgas mehr aus Russland kaufen und Oligarchen verfolgen. Zudem: «Wir können die russische Kultur nicht mehr beurteilen, ohne deren imperialistische Optik zu berücksichtigen.» Das gelte sogar für Autoren wie Dostojewski, der im 19. Jahrhundert die Deutschen als «unendlich dumm» und die Schweizer als niederträchtig beschrieben habe.