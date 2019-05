Das Paar und der unsichtbare Dritte Der Thurgauer Autor Adolf Jens Koemeda bringt in seinem neuen Roman die Sudetendeutsche Laura, den Tschechen Pavel und den Staatsgründer der Tschechoslowakei, Masaryk, zusammen. Koemeda selbst ist Sohn sudetendeutscher Eltern. Heiko Strech

Koemedas Bürgerort: Maur/ZH. Sein Geburtsort: Prag. Seit Jahrzehnten wohnt der Psychiater in Ermatingen und erkundet das Seelenleben auch literarisch. Nach Schreibverbot emigrierte Koemeda aus Prag in die Schweiz. Ost und West: Diese beiden Pole bestimmen sein Schreiben und Leben. Auch das seiner beiden Figuren Laura und Pavel. In seinem Roman ist der so charismatische wie umstrittene tschechische Staatsgründer Thomas Masaryk (1850–1937) der unsichtbare Dritte zwischen dem Liebespaar. Die Verknüpfung von Aussen und Innen, von Geschichte und Individuum, zeichnet Koemeda seit langem aus.

Zerrissene Liebe zwischen Ost und West

1939 hatte sich Hitler Masaryks Republik einverleibt als «Reichsprotektorat Böhmen und Mähren». 1945/46 vertrieben die Tschechen ihrerseits etwa 3 Millionen Sudetendeutsche. Lauras Familie floh nach Bayern. Sie erlebte die Gräueltaten der Nazis und die Racheverbrechen der Tschechen nicht mit, trifft sich nach dem Krieg mit der tschechischen Familie, die in Lauras ehemaliges Elternhaus gezogen ist. Aus ihr stammt der Masaryk-Historiker Pavel. Er bandelt mit der Lehrerin Laura an, die Ich-Erzählerin, die einen Bericht schreibt. Bereits beim ersten Treffen des Tschechen und der Deutschen nach der Wende greift die gemeinsame Geschichte tief in beide hinein: Pavel mahnt Laura im kleinen Café voller Tschechen in ihrem einstigem Elternhaus tschechisch zu sprechen, «nicht alle Wunden von damals sind verheilt …» Wie auch! Das historisch-Trennende spielt in viele Gespräche jäh hinein. Das konnte Koemeda schon immer: Dialoge schreiben, lebendig, filmisch geschnitten, «lebensecht» sprunghaft. Und der Psychiater blickt tief in die Seelen von Laura und Pavel, die vom reichen Deutschland und der armen Tschechoslowakei sozialisiert sind: Differenzen in Lebensweisen, Lebensanschauungen, Gefühlen.

Und Staatsgründer Masaryk taucht immer wieder auf in den Dialogen des Paares und anderer Figuren des Romans. Das glückt Koemeda nicht immer. Aber grundsätzlich verleiht er den Liebeswehen von Laura und Paula exemplarisch-historische Tiefenschärfe am Einzelbeispiel. Masaryk war eine bedeutende Gestalt, Humanist vom Ansatz her. Aber als Realpolitiker auch verflochten in die Kungeleien der Mächtigen. Lichtgestalten sind Staatschefs nur in den Augen ihrer Anhänger. Masaryk führte das unheilvolle Wort «Entgermanisierung» ein – und sprach sich doch für den Verbleib der Sudetendeutschen aus. Nach seinem Tod ist es unter seinem Nachfolger Benesch grausam anders gekommen.