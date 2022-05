Indie-Rock Die kanadische Rockband Arcade Fire bleibt ihrem vertonten Wimmelbild treu Endlich neue Musik von Arcade Fire. Nach dem Ausflug knietief in den Breitwandpop klingen sie nun wieder etwas geerdeter.

Frontmann Win Butler von Arcade Fire am Coachella Valley Music And Arts Festival.

In den aufregendsten Momenten war ihre Musik wie ein Wimmelbild. Viele Songs von Arcade Fire steckten voller Details, die aber nicht immer beim ersten Hören auffielen. Sie versteckten sich unter der schieren Dichte des Sounds. Da waren Musikerinnen und Musiker am Werk, die Lust hatten auf die Überforderung, auf das Masslose, und es strotzte vor Energie.

Bei der letzten Platte, «Eve-rything Now», verpuffte diese Energie dann plötzlich. Arcade Fire machten nun Pop. Guten Pop, ohne jeden Zweifel. Aber es war maximal mittelaufregend. Die Lust, sich im Wimmelbild zu verlieren, hielt sich in engen Grenzen. Nun sind fünf Jahre und eine Pandemie vergangen, und mit «We» erscheint das neue Werk der Kanadier. Mittlerweile um ein Mitglied ärmer. Will Butler, wirbliger Geist und Bruder des Sängers Win, hat die Band verlassen – im Guten, wie beide Seite betonen.

Den Pop haben sie nicht vertrieben

Und siehe da: «We» ist wieder näher an den «alten» Arcade Fire. Oder zumindest etwas weiter weg von jenen von «Everything Now». Ganz weg sind die ABBA-Geister vom letzten Album aber nicht. Noch immer steckt in der Musik der Indie-Darlings mehr Pop, als es noch zu Anfangszeiten drin hatte. Jetzt bekommt er aber eine verspielte Note. Bei den funkelnden und stampfenden Songs des Vorgängers wirkte es dagegen zuweilen etwas bemüht.

Und noch immer ist dieses Orchestral-Hymnische der fantastischen ersten drei Platten der Band («Funeral», «Neon ­Bible» und «The Suburbs») nicht ganz zurück. Kommt es wohl auch nicht mehr. Irgendwie ist nicht mehr Big-Band-­Time. Und, obwohl wir das im Fall der Kanadier auch schon beklagt hatten, so richtig schlimm ist das nicht. Arcade Fire klingen selbst etwas reduzierter noch deutlich opulenter als manch aufgeblasene Combo.

Das neue Album hat Nigel Godrich produziert, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Radiohead bekannt ist. Und auch das passt. Es wirkt aufgeräumt und doch genug verspielt. Arcade Fire ist von einem überfüllten «Wo ist Walter?»-Wimmelbild zu einem mit mehr Leerraum geworden. Noch immer reichlich anspruchsvoll, aber klarer im Fokus. Und es macht die Details hörbarer: Plötzlich funkt etwa ein Handy rein, und es hat weitere kleinere Spielereien. Insgesamt ist das Soundgewand deutlich elektronischer geworden.

Sie singen über den Zerfall der USA

Noch spürbarer sind dafür die Vorbilder der Band. «End of Empire I – IV» ist ein neunminütiges Epos, das gerade im Refrain mehr nach David Bowie klingt, als es manche Bowie-Coverband tun wird. Der Song berichtet vom Zerfall der Weltmacht USA. Aber es geht auch um die Überforderung der Menschen insgesamt mit der andauernden Verfügbarkeit, der Abhängigkeit von Algorithmen und vielen anderen digitalen Baustellen dieser Welt. «Fuck Season 5» und «I unsubscribe». Es ist die Suche nach dem Ausweg aus dem Hamsterrad der Zeit. Mit drei Schichten Pathos serviert, wird die Message nicht unbedingt dringlicher. Es ist ein guter Song, mit einem Schuss weniger Schwülstigkeit wäre er sogar sehr gut.

So wie «Unconditional I (Lookout Kid)». Hier singt Win Butler eine Liebeserklärung an seinen Sohn, den er zusammen mit Régine Chassagne hat, die nach wie vor auch zur Band gehört. «Lookout kid, trust your body / You can dance, and you can shake / Things will break, you make mistakes / You lose your friends, again and again / ’Cause nothing is ever perfect / No one’s perfect». Dazu viel ­Gitarre und Folk, der so direkt nach vorne zielt, dass mitgesungen werden muss. Empowerment klang selten schöner.

Energie auch vor dem Bildschirm spürbar

Unter den sieben Songs – viele davon umfassen aber mehrere Kapitelchen – überwiegen die erfreulichen Momente. «Age of Anxiety I» ist nicht der Knallerstart, und mit «The Lightning I, II» wurde der mitreissendste Song schon als Vorabsingle veröffentlicht. Am besten sind Arcade Fire immer noch live. Das zeigen die eben veröffentlichten Konzertaufnahmen. Da ist so unglaublich direkte Musik, die tief aus dem Herzen zu kommen scheint. Die Energie ist auch vor dem Bildschirm zu spüren. Und da wird es auch wieder zum Wimmelbild. Band, Publikum, Saal verschmelzen zur Einheit.