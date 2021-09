Festival Gotthard Klassikfestival: Der Berg als Kraftort für den Titan Beethoven Keine Spur von Corona: Starpianist Rudolf Buchbinder und die Festival Strings Luzerne eröffneten im Sturm das Gotthard-Klassik-Festival in der Konzerthalle Andermatt. Auch die Besucherzahlen am ersten Wochenende stimmen zuversichtlich für die weiteren Konzerte bis nächsten Sonntag.

Spontan wie im Hauskonzert: Rudolf Buchbinder mit den Festival Strings Lucerne in der Konzerthalle Andermatt.

Werden «grosse Wirkungsmächte» beschwört, die auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden sind, denkt man unweigerlich an Verschwörungstheorien rund um Corona. Dabei blieb die Pandemie am ersten Wochenende des Gotthard Klassik-Festivals aussen vor. Dank der Zertifikatspflicht kehrte in der Konzerthalle und in der Pfarrkirche Andermatt ohne Masken die Normalität zurück.

Berg und Musik als Kraftorte vereint

In diese Richtung weisen auch die Besucherzahlen. Im Eröffnungskonzert mit den Festival Strings Lucerne waren am Freitag über 200 der 300 Plätze besetzt. Und auch wenn es beim Auftritt der «I Cuattro»-Tenöre (am Sonntag) und tags zuvor beim Bläserquintett «Generell5» weniger waren: Intendant Jörg Conrad ist erleichtert, dass die Zahlen und auch der Vorverkauf für die weiteren Konzerte bis nächsten Sonntag «nur leicht unter jenen vor der Pandemie» liegen.

Ein Grund mag sein, dass «die Kultur das wichtigeste Medium ist, das unsere Gesellschaft zusammenhält», hatte Conrad das bei seiner Begrüssung zum Eröffnungskonzert begründet. Da doppelte als Festrednerin Ständerätin Heidi Zgraggen nach: Indem sie die grossen Wirkungsmächte Berge und Musik als «Sehnsuchts- und Kraftorte» beschwor, die das Klassikfestival in Andermatt miteinander verbindet.

Tatsächlich war die lange Fahrt hinauf nach Andermatt die passende Einstimmung auf den titanischen Beethoven, den die Festivals Strings gleich zu Beginn in die Konzerthalle Andermatt meisselten. Da hatten in der Coriolan-Ouvertüre zu Beginn die explosiv hingefegten Akkorde scharfe Kanten und wurden von der Pauke knallig zugespitzt. Auch wenn das melodiöse Thema sich davon abhob wie Gesang, blieb das eine wildzerklüftete Bergmusik.

Spontan wie am Hauskonzert unter Freunden

Gewiss, der Eindruck wurde verstärkt durch eine trockene Raumakustik, die solche Schroffheiten kaum durch Hall übertünchte. Aber sie verdankte sich auch der Spielweise des Orchesters, das selbst in sinfonischer Besetzung die Vorzüge eines kammermusikalischen Hochdruckmusizierens mit viel Tempo bewahrt.

Für den Auftritt des Starsolisten Rudolf Buchbinder waren das ideale Voraussetzungen. Zum einen akustisch: Selten ist in Klavierkonzerten das Soloinstrument derart präsent, wie es hier der Fall war, wo der Flügel sich bis in Nebenstimmen hinein mit dem Orchesterklang verflocht. Zum andern musikalisch. Denn zum kammermusikalischen Ansatz gehörte, dass namentlich die Solisten im Orchester mit dem Pianisten auf Tuchfühlung gingen wie in einem Hauskonzert unter Freunden.

Zugaben noch bis kommenden Sonntag

Zum Spontanereignis wurde die Aufführung des ersten und dritten Klavierkonzerts von Beethoven, weil Buchbinder selbst Hand bot für solches Zusammenspiel. Obwohl er zum Beethoven-Jubiläum dessen fünf Konzerte mit grossen Toporchestern gespielt hat, war da nichts von Routine zu spüren. Vielmehr bremste er den stürmischen Zug im Ganzen immer wieder durch überraschende Details. Er stellte Akzente isoliert heraus und oder schüttelte Gegenrhythmen regelrecht durcheinander. Wo er Melodien wie aus dem Herzstillstand heraus entfaltete, weiteten sie die Klarinette (in Nr. 1) oder Flöten und Oboen mit ihrem Atem aus zum Gesang. Im dramatischen c-Moll-Konzert gab er Initialzündungen für das Orchester mit Punktlandungen im letzten Moment aus halsbrecherischen Kaskaden heraus.

Das Konzert als Ort, wo man nach Zgraggens Wort Kraft tanken kann wie in der Erhabenheit der Berge: Das Publikum bestätigte es mit einem stürmischen Applaus. Ebenfalls wegen des Bergs, nämlich der letzten Talfahrt der Bahn, gab es zwar keine Zugabe. Dafür bietet das Festival weitere Konzerte bis kommenden Sonntag, die das Stilspektrum bis hin zu Volksmusik und einer Hommage an Ella Fitzgerald zum Schluss ausweiten.