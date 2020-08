Luzerner Theater: Freudenjubel wird zum Weihnachtslied banalisiert Vor dem Saisonstart bespielt das Luzerner Theater mit «Beethoven NINE» erstmals das wieder zum «Globe» umgebaute Haus an der Reuss. Nach einem spannenden Auftakt fiel das Finale - erstmals mit Chören - deutlich ab.

Die Zuschauer verfolgen das Theater von den Rängen rund um die Spielfläche. Bild: ZVG/Ingo Höhn

Was für ein Corona-Setting! Beim Eingang ins Luzerner Theater werden die Besucher fürsorglich von Helferinnen in Empfang genommen. Sie geben nach Bedarf Wolldecken ab und führen zu den Plätzen. Denn der Innenraum des Theaters ist zum «Globe» umgebaut, einem Shakespeare-Theater, in dem die Zuschauer rundherum auf ovalen Rängen und rund um die zentrale Spielfläche sitzen.

Selbst während der Aufführung organisieren die Helfer als eine Art Care-Team Sitzgelegenheiten auf Hockern oder Matratzen oder geben warme Getränke aus. Und signalisieren mit ihrer Fürsorglichkeit, dass überall Gefahr lauert.

Logistische Meisterleistung mit dem Schutzkonzept

Das war vor vier Jahren so, als Benedikt von Peter seine Intendanz in Luzern mit Luigi Nonos «Prometeo» startete. Aber das aktuelle Projekt «Beethoven NINE», das am Freitag Premiere hatte, machte auf gespenstische Weise klar, wie im Zeichen von Corona die Wirklichkeit die Theatervision von damals zur Realität gemacht hat.

Der Bezug war umso deutlicher, als auch die Bearbeitung von Beethovens Neunter für Chöre, Instrumentalensemble und Elektronik nach dem Start auf dem Theaterplatz wiederum im «Globe» aufgeführt wird. Auch jetzt waren Helfer omnipräsent, nur gaben sie statt symbolischer Wolldecken reale Masken und Pellerinen ab, die gegen das Virus und Regen schützten.

Auch im Theater selbst steuerten die Helfer den Besucherstrom. Aber wo in «Prometeo» die Besucher wie Flüchtlinge zusammengepfercht wurden, wurden sie jetzt in Gruppen aufgeteilt und getrennt. In den Foyers und Gängen, durch die isolierte Fetzen aus dem Scherzo der Sinfonie geisterten, wurden sie so aneinander vorbeigeschleust, dass es zu keinen Kreuzungen und Ansammlungen kam.

Das war eine logistische Meisterleistung, die zeigte, wie man selbst unter erschwerten Bedingungen im kleinen Luzerner Theater Schutzkonzepte wirkungsvoll umsetzen kann. Auch der «Globe», in dem das Theater am 3. September mit einer Tanzproduktion und Rossinis «Barbier» die Saison eröffnet, erweist sich als coronakonform: Trotz der Freiplätze zwischen Besuchergruppen wirkte er am Freitag angenehm belebt.

Die Geigerin Maja Kadish während ihres Auftritts. Bild: ZVG/Ingo Höhn

Erster Auftritt von Chören mit Masken

Gemischte Gefühle hinterliess dagegen die Produktion «Beethoven NINE», die ebenfalls unter erschwerten Bedingungen zustande kam. Das galt vor allem für den ersten grossen Auftritt von Chören in Zeiten von Corona: Sängerinnen und Sänger des 21st Chorus, des Chors der Nationen sowie der Luzerner Kantorei hatten dem Projekt die Stange gehalten, wie Opernsparten-Leiterin Johanna Wall am Schluss formulierte. Dass sie mit Maske proben mussten und im «Globe» wie die Instrumentalisten maskiert auftraten, zeigte, dass auch Chöre corona-konforme, ja theatrale Möglichkeiten des Auftritts haben.

Allerdings kam ausgerechnet den Chören eine zwiespältige Rolle zu. Starke Momente hatte «Beethoven NINE» in den drei dem Chor-Finale vorangehenden Sätzen. Der erste entpuppte sich als veritables Violinkonzert, in dem die Geigerin Maja Kadish aus dem brodelnden Quintenintervall heraus sprunghaft, hochvirtuos und traumhaft gedehnt gegen Orchester-Gespenster aus den Lautsprechern anspielte. Grossartig auch das Scherzo, das sich aus solistischen Fetzen in den Gängen zu einer handfest musizierten Strassenmusik unter dem Theatervordach zusammenfand (mit dem vorzüglichen Ensemble stargaze). Im grössten Gegensatz dazu standen die elektronischen Klangwolken, mit denen das Adagio in Science-Fiction-Sphären abhob (Konzept und Elektronik: Matthew Herbert).

Banalisierter Freudenhymnus

Gegen diese Mischung aus Utopie und Bedrohung unter freiem Himmel fiel das Chor-Finale deutlich ab. Die Verfremdungen hatten bis dahin so gut funktioniert, weil sie in Spannung zum Original standen, das im Hinterkopf mit jedem Motivfetzen präsent blieb. Im Chor-Finale fiel diese Spannung weg, weil sich die Chorbearbeitungen melodisch nahe am Original hielten, dieses aber zu harmloser Weihnachtslied-Betulichkeit banalisierten.

Die berührendsten Momente steuerte das Ensemblemitglied Vuyani Mlinde mit seiner rabenschwarzen Gottbeschwörung bei. Dass die Losung «Alle Menschen werden Brüder» einen dennoch auf spezielle Weise berührte, lag nicht nur am Engagement der auftretenden Chöre, sondern wohl auch an Corona, das in dieser Produktion vom Anfang bis zum Schluss mitspielte.