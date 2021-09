Luzerner Theater Mit Shakespeare-Schauspiel «King Lear» zum Kern des Menschlichen Mit «King Lear» inszeniert die junge deutsche Regisseurin Heike M. Goetze einen Shakespeare-Klassiker im Gewand metaphysischer und existenzieller Fragen. Das Publikum im Luzerner Theater kann sich auf eine moderne und doch werktreue Interpretation freuen.

«King Lear» erzählt von Familie, Verrat, Macht und Ohnmacht – hier eine Szene aus der Luzerner Inszenierung von Heike M. Goetze.

Er ist und bleibt halt ein Dauerbrenner, dieser William Shakespeare. Die Fülle an Stoff des englischen Dramatikers, die es aus dem Elisabethanischen Zeitalter über all die Jahrhunderte hindurch immer noch ins Hier und Jetzt auf unsere Bühnen schafft, ist scheinbar unerschöpflich. Das hat natürlich viel mit seiner stilistischen Vielfalt, der bildhaften Sprache und der dramaturgischen Perfektion zu tun. Ob Komödie, Tragödie oder Historiendrama – wir sind immer wieder begeistert von seinen Geschichten mit den 1000 Irrungen und Wendungen. Nicht zuletzt berührt uns der Renaissance-Geist und -Gestus, der uns in eine fremde Welt und eine ferne Zeit entführt.

Doch da Shakespeares Werke gleichzeitig den Kern des Menschlichen und alle nur denkbaren Facetten unseres Daseins abhandeln, bleiben sie zeitlos.

Genau da setzen Theater- und Filmschaffende bis heute an. Und da kaum ein Dramatiker derart vielschichtig interpretiert werden kann, wird es nie langweilig, seine Stücke immer wieder neu zu erzählen. So lässt es sich auch die neue Leitung des Luzerner Theaters für ihre erste Spielzeit nicht nehmen, einen solchen Klassiker im Programm zu führen – beinahe als gehöre es zum guten Ton, mit einem Shakespeare-Stoff gleich mal ein Zeichen zu setzen.

Heute Abend kommen Zentralschweizer Theaterfans in den Genuss einer Inszenierung des «King Lear». Zuständig dafür ist die deutsche Regisseurin Heike M. Goetze, die nach 2015 und dem Stück «Geister sind auch nur Menschen» erneut den Weg nach Luzern findet. Die Vorlage liefert die in Wien lebende Dramatikerin Miroslava Svolikova, die den Shakespeare-Text «sehr direkt und unmittelbar» übersetzt hat, wie Heike M. Goetze es gegenüber unserer Zeitung formuliert.

«King Lear, das sind Sie und ich»

«King Lear» gehört zu Shakespeares bekanntesten Tragödien. Darin will der alte englische König Lear kürzertreten und die Macht an seine Töchter abgeben. Der Sage nach spielt das Stück im antiken Britannien, de facto wurde die Geschichte von Shakespeare mit dem Zeitgeist und den politischen und religiösen Zuständen seiner Epoche verknüpft. Denn eine französische Invasion, wie sie im Stück ansteht, drohte der Insel im 8. Jahrhundert vor Christus gewiss nicht. Als Gegenleistung für seinen Verzicht verlangt Lear Loyalität und Verehrung. Doch die jüngste Tochter Cordelia verwehrt ihm diese Ehrerweisung. Lear enterbt sie und löst damit eine fatale Kettenreaktion aus, die in Shakespeare-typische Ränkespiele um Liebe, Macht und Vertrauen mündet, in deren Verlauf Verrat und Tod auf die Protagonisten warten.

«‹King Lear› ist eine überhöhte Erzählung, in der das Menschliche neben dem Unmenschlichen stattfindet», erklärt Goetze. Und: Das Stück erzähle vom Mikrokosmos Familie, von Macht und Ohnmacht politisch handelnder Personen. «Es hinterfragt den Menschen absolut grundsätzlich und schenkt uns auch den Moment, dass wir auf uns schauen», so Goetze. Mit anderen Worten:

Auch dieses Shakespeare-Stück wirft uns mit seinen Fragen um humane Grundkonditionen auf uns selbst zurück.

Oder wie die Regisseurin es sagt: «Lear, das sind Sie und ich, und jede weitere Person, die im Theatersaal sein wird. Lear lediglich als einen alten Mann zu begreifen, das ist mir zu limitiert, zu eingeschränkt. In jedem alten Menschen stecke auch ich.»

Selbstverständlich war das Werk auch in des Schöpfers Zeit eine allegorische und manieristische Verhüllung der Realität – Theater eben. Eine Überhöhung, die aber auch in der modernen Übertragung dergestalt funktionieren soll, dass das menschliche Leid, der Schmerz und das Elend Lears greifbar werden. Das ist das Essenzielle.

Ein radikaler Stoff-Umbau im Sinne des Regietheaters à la Peter Zadek oder Frank Castorf ist in Luzern nicht zu erwarten. Eher ein Hybrid. Goetze gibt zu bedenken:

«Ein klassischer Stoff ist immer ein Hybrid, da wir ihn heute und hier spielen und die Erzählung bereits sehr alt ist.»

Und weiter: «Wir nehmen dieses Werk und arbeiten aus unserer Zeit heraus mit diesem Stück. Werkverfremdung gibt es in diesem Sinne nicht, da wir immer nur mit einer Übersetzung oder Bearbeitung umgehen.» So versteht die Regisseurin die Werktreue darin, Lust zu haben, sich mit dem Text auseinanderzusetzen und letztlich – wie Shakespeare selbst – Denkanreize in den Raum zu stellen. Und so darf auch jede und jeder mit und in «King Lear» diejenigen Schlüsse für sich ziehen, die er oder sie in der tragischen Geschichte findet. Hierfür wird sich Shakespeare immer in fast idealer Weise anbieten. Und deshalb ist er ein Dauerbrenner, der kaum an Aktualität verlieren kann, solange sich menschliche Tragödien um Krieg, Familie, Liebe, Tod und Leid abspielen.