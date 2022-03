Buchtipp Der Löwe richtet sich zwischen Buchdeckeln ein Wer das aussergewöhnliche Vierjahresprojekt «Löwendenkmal 21» nicht vergessen will, für den gibt es neu ein Buch.

Der «Löwenritt» war eine Performance von Barbara Kiener. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Luzern, 30. 9. 2020)

Nun gibt es das Buch zum Projekt «Löwendenkmal 21». Über vier Jahre hinweg hat dieses Projekt das Monument künstlerisch befragt – anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Löwendenkmals. Und das mit einem Programm aus Ausstellungen, Performances, Podien und interdisziplinären Veranstaltungen. Die von die der Kunsthalle Luzern und dem Verein L21 entwickelten Kunstprojekte stellten das Denkmal in Bezug zu verschiedensten Themen.

Das Löwendenkmal erinnert bekanntlich an Schweizergardisten im Dienste des französischen Königs Ludwig XVI., die beim Sturm auf den Tuilerien-Palast in Paris am 10. August 1792 gefallen sind. Das nach einem Entwurf des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen direkt in die Felswand gehauene Denkmal wurde am 10. August 1821 feierlich eingeweiht.

Bildstarkes Buch, das Erinnerungen weckt

Das Buch «Löwendenkmal 21 – Das Löwendenkmal Luzern im Fokus aktueller Kunst» dokumentiert das gesamte Projekt – zum einen mit zahlreichen Abbildungen, Texten und Gesprächen. Zum anderen liegt damit ein gesellschaftlich engagiertes Referenzbuch für die künstlerische Kontextualisierung von Denkmälern vor, das die Erkenntnisse des L21-Projekts festhält und reflektiert.

Das Buch ist bildstark und schön, und nach einem Bildteil, der viele Erinnerungen an Performances und Ausstellungen rund um den «Löwen» wachruft, folgt ein Textteil, in dem sich wiederum die Projektleiter von 2017 bis 2019, Peter Fischer, oder von 2020, Karin Mairitsch, erinnern. Zudem gibt es Essays, etwa von Martin R. Dean, der auch ein Bild aus seiner Kindheit beisteuert: er und seine Mutter ca. 1960 vor dem Denkmal.