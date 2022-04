Jazz-Legende Cholerisch, zornig und genial: Charles Mingus war eine tickende Zeitbombe – diese Alben müssen Sie haben Der amerikanische Bassist, Bandleader und Komponist wäre am 22. April 100 Jahre alt geworden. Wir gedenken einem ganz Grossen der Jazzgeschichte.

Der Bassist, Bandleader und Komponist Charles Mingus 1960: Zwischen Genie und Wahn.

Mingus war ein schwieriger Charakter. Cholerisch, aufbrausend und zornig. Konflikte und Spannungen mit Veranstaltern, Produzenten, Labelmanagern und Musikern waren legendär und endeten allzu oft in handgreiflichen Auseinandersetzungen. Neben Mingus war Will Smith ein Sonntagsschüler. Sogar sein langjährigen Posaunist Jimmy Knepper hatte ihn einst wegen Tätlichkeit verklagt. Mingus war explosiv, eine tickende Zeitbombe, die selbst das Publikum nicht verschonte. Während eines Konzerts 1964 im «Five Spot» New York soll er sich so aufgeregt haben, dass er seinen Bass auf den Boden schmetterte, sodass dieser in seine Einzelteile zerbrach. Bei keinem anderen Musiker des Jazz lagen Genie und Wahnsinn so nah beieinander wie bei Mingus.

Er gehörte nirgends wirklich dazu

Eigentlich wollte er ja klassischer Musiker werden. Als Nicht-Weisser mit afroamerikanischen, britischen und asiatischen Wurzeln wurde ihm das damals aber verunmöglicht. Seine Wut, Bitterkeit und sein Hass gründeten in der erlebten Benachteiligung und Unterdrückung eines Nicht-Weissen in den USA jener Tage, aber auch in der Zerrissenheit eines Menschen, der nirgends wirklich dazu gehörte. In seiner lesenswerten Autobiografie «Beneath The Underdog» hat er dies ebenso eindrücklich wie schonungslos dargestellt.

Es war dieses erfahrene Leiden, das bei Mingus nicht nur in Gewaltausbrüchen, sondern auch in Depressionen, Alkoholexzessen, Nervenzusammenbrüchen und Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken mündete. Insofern muss seine Musik auch als Schrei nach Anerkennung, Achtung und Akzeptanz gesehen werden. Als ein verzweifelter Ruf nach Entfesselung und Freiheit.

Der geniale Musiker Charles Mingus kann nicht von seiner Persönlichkeit getrennt werden. Und seine Erfahrungen waren gleichzeitig Fluch für ihn als Person, umgekehrt ein Segen für seine Musik. Sie war überbordend, brodelnd heiss, eruptiv, impulsiv und unglaublich intensiv. Umgekehrt auch wieder sanft, sentimental, sehnsüchtig und klagend.

Mingus erneuerte aus der Tradition heraus

Charles Mingus war Traditionalist und Erneuerer. Er erneuerte aus der Tradition heraus. Aus einem starken Bewusstsein für die afroamerikanische Musik und den Blues als Urzelle. Er pflegte das musikalische Prinzip des Call and Response, das in der gesamten afroamerikanischen Musik anzutreffen ist, entlehnte dem Gospel die ekstatische Intensität und reaktivierte die kollektive Improvisation, die im New-Orleans-Jazz noch stilbildend war und danach in der Swing- und Be-Bop-Aera verloren ging. Und obwohl er Noten lesen konnte, setzte auf die orale Tradition, wie sie in der afroamerikanischen Tradition wie in der Volksmusik, gebräuchlich ist. «Ich will, dass die Musik in ihren Ohren steckt, nicht mehr nur auf dem Papier, damit sie die komponierten Parts mit so viel Spontaneität und Soul spielen, wie sie ihre Soli blasen.» Wie sein Vorbild Duke Ellington hat er seinen Musikern die Parts vorgespielt oder vorgesungen.

Gleichzeitig brach der Erneuerer Mingus die traditionellen Formen immer wieder auf. So gibt es kaum ein Stück, das im Anfangstempo durchgespielt wurde. Tempo-, Rhythmus- und manchmal sogar Metrumwechsel sind bei Mingus charakteristisch. «Charles war der Erste, der die Taktstriche purzeln liess, um das zu erreichen, was er ausgeweitete Formen nannte», erklärt Knepper. Vieles in seiner Musik war nicht vorgegeben, sondern ergab sich aus den spontanen Interaktionen der Musiker. Wobei oft Mingus am Bass den Impuls gab. «Solange sie anfangen, wann ich anfange, und aufhören, wann ich aufhöre, können die Musiker ändern, so viel sie wollen», sagte der Bandleader dazu.

Mingus hat sich zuerst als Komponist verstanden und hatte eine hörbare Affinität zu den europäischen Impressionisten. Sein grosses Vorbild war aber Duke Ellington. Punkto Klangwelt, Orchestrierung und Stimmung schimmert der Duke immer wieder durch. Ellingtons Einfluss ist auf den Alben «Pre Bird», «Mingus Dynasty» und «The Black Saint And The Sinner Lady» am stärksten. Zudem widmete er ihm auch einige seiner schönsten Kompositionen: «Open Letter To Duke», Duke’s Choice» und «Duke Ellington’s Sound Of Love». Mit Songs wie «Goodbye Pork Pie Hat», «Orange Was The Color Of Her Dress Then Blue Silk» oder «The Shoes Of The Fisherman’s Wife Are Some Jive Ass Slippers» muss Mingus zweifellos zu den grossen Melodikern des Jazz gezählt werden.

Die originellsten Kompositionen des Jazz

Doch Mingus hatte als Komponist eigentlich keinen einheitlichen Stil. «Fables of Faubus», «Jelly Roll», «Better Get Hit In Your Soul», «Boogie Stop Shuffle», «Moanin’» (nicht zu verwechseln dem Stück von Bobby Timmons), «Haitian Fight Song», «Wednesday Night Prayer Meeting» oder «Don’t Be Afraid, The Clowns Are Afraid Too» und viele andere Stücke gehören mit jenen von Thelonious Monk zu den originellsten und eigenwilligsten Kompositionen des Jazz.

Die Musik von Charles Mingus ist ein Erlebnis, ein Abenteuer und ein emotionaler Hochgenuss. 43 Jahre nach seinem Tod klingen seine Alben so frisch und unverstaubt wie eh und je. Kein Zweifel: Sein Name gehört in eine Reihe mit Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, John Coltrane und Miles Davis. Er war einer der ganz Grossen des Jazz.

Diese Album-Meisterwerke von Charles Mingus sollten Sie gehört haben:

Tijuana Moods (1957) 1957 war für Mingus das Jahr des Durchbruchs als Bandleader und Komponist. Einflüsse von Flamenco («Ysabel’s Table Dance») und Mariachi sind bei ihm gut aufgehoben.

Blues & Roots (1959) Tief im Blues und Gospel verwurzelt, ekstatisch, intensiv mit Stücken wie Jelly Roll und Moanin und Wednesday Night Prayer Meeting sowie den Solisten Pepper Adams, Jackie McClean, Booker Erwin und John Handy.

Ah Um (1959) Einige seiner wichtigsten Stücke wie «Better Git Hit In Your Soul», «Goodbye Pork Pie Hat», «Boogie Stop Shuffle» und «Fables Of Faubus» werden hier präsentiert. Mit Jimmy Knepper, John Handy und Booker Erwin.

Mingus Dynasty (1959) Mingus setzt sich mit der Klangwelt von Ellington auseinander und bedient sich hier einer Big Band zur Interpretation seiner Musik. Die zwei Ellington-Klassiker überlässt er aber einer kleineren Formation.

Pre Bird (1960) Im Geiste von Ellington und mit Big Band. Erstmals ist der überragende Multi-Instrumentalist Eric Dolphy dabei, der in der Folge die Musik von Mingus bis zu seinem Tod 1964 entscheidend mitprägt.

Mingus At Antibes (1960) Diese Live-Aufnahme veranschaulicht mustergültig das musikalische Konzept von Mingus. Die Solisten Dolphy, Erwin und Ted Curson treiben sich gegenseitige zu Höchstleistungen an. Gastspiel von Bud Powell.

Charles Mingus presents Charles Mingus (1960) Auf «Folk Forms, No. 1» löst Mingus die traditionellen Rollen auf. Es entsteht in einer kollektiven ein intensives Gespräch zwischen den Musikern. Dolphy ist umwerfend, Ted Curson in Hochform.

Oh Yeah (1961) Mingus spielt hier ausschliesslich Klavier – und er singt, resp. treibt die Band lautstark an. Doug Watkins übernimmt den Bass. Booker Erwin und ein phänomenaler Roland Kirk am Tenor. Mingus’ «Oh Lord Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb On Me» hat traurige Aktualität.

Black Saint and the Sinner Lady (1963) Vom kompositorischen Gehalt das eindrucksvollste Werk von Mingus. Ein Meilenstein, das wie eine grossen Ellington-Suiten angelegt ist. Interpretiert in Grossformation mit Solisten wie Charlie Mariano.

Let My Children Hear Music (1971) Das Album wurde kurzfristig für eine grosse Formation orchestriert. Es hat sich gelohnt. Mingus nannte die Aufnahme seine Besten. Mit den Solisten James Moody und Snooky Young sowie den fantastischen Arrangements von Sy Johnson.