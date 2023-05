«Deville» Der Late-Night-Showmaster tritt ab: «Ich wollte meinem Nachfolger das Faxgerät weitergegeben, ein paar Leuchttürme und meine Schuhe» Am Montag wird zum letzten Mal «Deville» ausgestrahlt, der Late-Night-Showmaster tritt ab. Er blickt zurück auf mit der Motorsäge zerstörte Modelleisenbahnen und Sketches, von denen ihm jetzt noch das Knie schmerzt.

Der ehemalige Kindergärtner, praktizierende Punk-Musiker und zweifacher Vater Dominic Deville ist angekommen in seiner Late-Night-Show zur sonntagabendlichen Sendezeit. Bild: SRF/Valeriano Di Domenico

Ist Ihr Nachbar Fan von «Deville»?

Dominic Deville: Das ist er. Wir sind vor drei Jahren in unsere jetzige Wohnung eingezogen und da klingelte er einmal bei uns und wollte sich beschweren wegen falsch abgestellter Velos. Er erkannte mich und outete sich gleich als Fan. Bei Nachbarschaftskonflikten hat ein Promi-Status durchaus Vorteile.

Andernfalls geht man als Nachbar das Risiko ein, dass man zu einem Sketch verarbeitet wird.

Diese Befürchtung höre ich oft. Aber ich muss auch einstecken: Ich werde in jedem Zug vom Kondukteur nach dem Feierabendbier gefragt. (Anm. d. Redaktion: Ein Kondukteur schreitet in einem Sketch durch den Zug und verlangt statt dem Billett das «Feierabendbier». Personen mit Prosecco werden in die 1. Klasse verwiesen, bei einem Mann mit abgelaufenem Bier ist er nach einem Test-Schluck kulant etc. Grossartig, im Internet nachzuschauen.)

Feierabendbier-Sketch. SRF

Ich wollte eigentlich zu Ihren Nachbarschaftsketches mit Dominique Müller überleiten. Aber Überleitungen können Sie besser. Die Sketches jedenfalls wurden Kult. Sie müssen sich beim Drehen gekugelt haben vor Lachen.

Absolut. Unser Autor und Regisseur Marco Arrigoni kam jeweils mit der Grundidee, und dann war es der grösste Spass, uns die Gegenstände auszudenken, die wir als Nachbarn ausleihen wollten. In der Regel wurden sie immer verrückter und dann aber in alltägliche Nachbarschaftsgespräche verstrickt. Es sieht am Ende locker aus, aber es war humoristische Präzisionsarbeit.

Wenn Sie nun wie angekündigt wieder auf der Bühne zu sehen sind, werden dann Marco Arrigoni, Dominique Müller oder ihre Partnerin und Regisseurin Simone Kern mit von der Partie sein?

Ich werde sie sicher zurate ziehen. Dominique Müller hat schon früher Regie gemacht bei einem Bühnenprogramm von mir. Aber ich werde es im Unterschied zur Fernsehshow hauptsächlich selber erarbeiten.

Ansonsten hätten Sie jetzt auch Zeit zu heiraten.

Heiraten?! Wir sind doch schon einige Jahre und einige Kinder lang zusammen und haben eine Firma gegründet, was viel anspruchsvoller ist als heiraten. Das Heiraten kann also noch warten. Aber wer weiss, vielleicht machen wir das Heiraten zum Bühnenprogramm. 35-mal heiraten, 35-mal Geschenke.

Wer von Ihnen, Ihre Partnerin oder Sie, hat den anderen oder die andere eigentlich öfter beneidet in den letzten sieben Jahren?

Phoa, schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass meine Partnerin gerne mit mir getauscht hätte. Und mir gefällt meine Position am besten. Wobei ich aus Deutschland jetzt eine Anfrage für einen Job als Autor hinter der Kamera bekommen habe. Vielleicht probiere ich das mal aus.

Es heisst, beim SRF lasse man zu wenig Innovatives zu, Shows wie «Ventil» wären heute undenkbar. Stimmt das?

Jesses Gott, das «Ventil». Das waren andere Zeiten vor 20 Jahren, andere Budgets, ein anderes Konsumverhalten. Das Format war toll, aber es würde heute nicht mehr funktionieren. Die Leute würden das langweilig finden, es würde keine Quoten bringen. Heute knallt es auf Youtube und Tiktok im Sekundentakt.

Immerhin hat es ein Punk in die Top-Sendezeit des SRF geschafft. Wie?

Gutes Timing – wie immer in der Comedy. Ich habe mich mit Patrick Karpiczenko und Peter Luisi auf eine Ausschreibung des SRF beworben. Und statt eine Seite Konzept einzureichen, produzierten wir bereits einen siebenminütigen Showtrailer. Wir liessen nicht locker, wir waren frech. Die erste Show wurde gnadenlos verrissen, aber uns als Team wollte das SRF behalten.

Sozusagen zum Abschied wurden Sie und Ihr Team in der Glückspost porträtiert. Der finale Todesstoss für den Punk in Ihnen?

Das finde ich nicht. Punk muss dahin dringen, wo es ungemütlich ist, und komischer als in der Glückspost kann es nirgendwo in der Medienlandschaft sein. Ausserdem war der Alkohol gratis. Die Glückspost passte auch, weil wir wirklich ein romantisches Team sind.

Sie haben sich öffentlich mit den Comedy-Frauen solidarisiert, als bekannt wurde, dass das SRF keine Frau im Rennen um Ihre Nachfolge hat. Warum braucht es denn unbedingt eine Frau?

Es braucht nicht unbedingt eine Frau. Aber ich finde, es braucht unbedingt Frauen auf den Auswahllisten. Dass sie da nicht mal beachtet wurden, fand ich einen falschen Move des SRF. Aber eine Late-Night-Show entscheidet sich am Ende immer vor dem Bildschirm, am Material und an der Persönlichkeit – weniger am Geschlecht. Was sind heutzutage schon Geschlechter, die sind meiner Meinung nach unnötig.

Wer wird es?

Ich weiss es nicht. Ich hatte darum gebeten, dass in der letzten Show eine feierliche Stabübergabe stattfinden kann. Ich hätte mein Faxgerät weitergegeben, ein paar Leuchttürme und meine Schuhe, die ich wirklich seit der allerersten Sendung in der Show trage. Das ist alles noch eine Blackbox und soll eine Überraschung werden. Ich freue mich drauf!

Sie selber haben Ihren besten Side-Kick, Ágota Diemén, abgesetzt – haben Sie das bereut?

Nein, das habe ich nie bereut. «Deville» im Mascotte-Club war eine andere Zeit. Ágota war damals perfekt mit ihrer schrillen, lauten, unkontrollierten Art, als wir uns im Hinterzimmer mit Pfeilbogen Ananas vom Kopf geschossen und Modelleisenbahnen mit Motorsägen zerschnitten haben. Aber im Sendeformat am Sonntagabend wollte ich weniger ausufernd und theatralisch sein. Weniger Bühnenrandale. Mit Karpi, Patrick Karpiczenko, als Side-Kick verstand ich mich blind. So wagten wir den Einstieg in die Sonntagsabendkiste. Da wehte ein komplett anderer Wind.

Die Start-up-Zeit im Zürcher Mascotte: Dominic Deville mit Ágota Dimén 2017. Bild: SRF/Mali Lazell

Inwiefern?

Bezüglich der Erwartungen. Davor kickten wir auf einem Spielplatz, dann in der Challenge League. Die Quoten waren ständig ein Thema: Man konnte bei jedem Sketch sehen, wie viele weggezappt haben. Ich wollte genauer arbeiten.

Am Ende von «Deville» gab es gar keine Side-Kicks und auch keine Talk-Gäste mehr. Meine Vermutung: Gegenspieler, mit denen nicht ausgemacht werden kann, was sie sagen, waren Ihnen zu riskant.

Nein, das stimmt nicht. Es hat mehrere Gründe, dass wir auf Side-Kicks, Künstler von aussen und Gäste verzichtet haben. Es war schwierig, jemanden zu finden, der als Side-Kick passte und während Corona umso mehr: Eine Comedy-Late-Night-Show zwei Jahre lang ohne Publikum zu machen mit Abständen, Scheiben dazwischen, war fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich bin stolz, dass wir das überstanden haben. So kamen wir von Gästen und Bands weg und merkten: Der Aufwand lohnt sich kaum. Denn jedes Mal sanken die Quoten, ganz egal, wer kam. Die Schweiz hat zu wenig Künstler, die man nicht lang vorstellen muss und in fünf Minuten sofort funktionieren. Also sparten wir uns das Geld. So wurden wir stromlinienförmiger und glichen uns grossen Late-Night-Shows wie der Heute-Show mit einem fixen Ensemble an. Das kam gut an. Ausserdem gibt es beim Fernsehen viele Talkformate. Wir hatten genug selber zu erzählen.

Nah am Vorbild: Dominic Deville und Patrick Karpiczenko mit Lisa Eckhart und Heute-Show-Moderator Jan Böhmermann. Bild: SRF

Gab es live noch Spontanität oder waren alle Sprüche gescripted?

Im Mascotte hing jeweils höchstens irgendwo eine Kartontafel mit den Themen, da war alles spontan. Im Folium hatten wir dann einen Teleprompter, es wurde viel dichter, schneller, ohne Rumgerede. Dennoch blieben manche spontane Ideen aus der Aufnahme in der Endversion drin.

Wenn Sie dann auf der Bühne stehen, können die Leute nicht wegzappen. Oder bleiben Sie ohnehin newsgetrieben?

Bisher habe ich Bühne und Fernsehshow komplett getrennt. Auf der Bühne war ich bisher fast nur unvorbereitet. Wie es künftig aussehen wird, weiss ich noch nicht. Ob es quasi Deville auf der Bühne sein wird oder ob ich mehr mit der Stimmung des Publikums arbeite, weil es den Finger nicht auf den Knöpfen der Fernbedienung hat.

Jedenfalls sind Sie ein politischer Mensch – Sie haben sich beim Thema Corona, Klima, Putin deutlich positioniert. Bleibt das so?

Ich versuche sicher, Haltung zu wahren – und mag dennoch das Verwirrspiel. Das hat zu meinem Erschrecken dazu geführt, dass Impfgegner während der Pandemie mir begeistert geschrieben und mich auf der Strasse angesprochen haben. Weil ich mich ab und zu über den Bundesrat lustig gemacht habe.

Manchmal haben Sie sich tierisch aufgeregt über ein Thema, zugegeben? Braucht es das für gute Satire?

Natürlich suchten wir uns immer Themen aus, die uns selbst beschäftigten, ob wir uns nun ärgerten oder freuten. Dann ging es ums gute Gespür, was funktionieren könnte. Die Haltung dazu entwickelte ich manchmal erst im Rahmen dieser Recherche.

Auf welchen Sketch sind Sie am stolzesten?

Am meisten Freude hatte ich am Feierabendbier-Sketch. Ich dachte zuerst, das funktioniere nicht, aber Marco Arrigoni war überzeugt davon. Also mieteten wir in einem Zug Zürich-Chur-Zürich einen Wagen. Das war extrem wenig Zeit für einen Dreh. Trotzdem funktionierte er am Ende sehr gut.

Welchen bereuen Sie?

Den Sketch mit den Sätzli-Rechnungen, wo ein alter Lehrer seinem ehemaligen Schüler begegnet. Da musste ich als alter Mann auf einem Gleis hin und her rennen. Dadurch meldete sich eine alte Knieverletzung wieder, und ich spüre sie jetzt nach drei Jahren noch. Ebenfalls nicht geholfen hat dabei der Sketch in der gleichen Nacht, wo ich mit Frack und Schirm durch Olten tanze und Treppen hinunterspringe. Diese Drehtage bereue ich doch ein bisschen. Zeit für die Reha habe ich jetzt.

Der Sätzli-Rechnungssketch. Bild: SRF