Bestenliste: Die besten internationalen Filme 2018

Aufwühlende Dokumentarfilme, mutige Neuerungen, kongeniale Romanverfilmung: Unsere Filmjournalisten haben die besten Kinofilme des Jahres 2018 gekürt. Regina Grüter

«Roma» (Regie: Alfonso Cuarón) «Call Me by Your Name» (Luca Guadagnino) «Lazzaro felice» (Alice Rohrwacher) «Shoplifters» (Hirokazu Kore-eda «Loveless» (Andrei Swjaginzew) «Birds of Passage» (Ciro Guerra, Cristina Gallego) «Cold War» (Pawel Pawlikowski) «The Rider» (Chloé Zhao) «Styx» (Wolfgang Fischer) «A Star is Born» (Bradley Cooper)

Beseelt, poetisch, politisch

Das ist grosses Kino! Dass der beste Kinofilm des Jahres «Roma» ausgerechnet vom Streamingdienst Netflix kommt, ist ein Paradox. Und ein Novum. Nicht alle freut’s. Dem Kinobesucher ist das letztlich egal. Denn nirgendwo sonst als auf der grossen Leinwand entfaltet Alfonso Cuaróns intimes Sittenbild und Porträt einer Haushälterin seine maximale Kraft.

Ähnlich beseelt verliess man die Aufführungen von «Call Me by Your Name» und «Lazzaro felice». Beide spielen in Italien, und beide tragen eine Sanftheit und den Sinn für Schönheit, auch im Verfall, in sich. Regisseurin und Drehbuchautorin Alice Rohrwacher taucht ihre Geschichte in poetischen, ja magischen Realismus und hat damit nicht nur den geistvollsten Film, mit Lazzaro hat sie auch eine der schönsten Filmfiguren des Jahres geschaffen.

Am realistischsten und unmittelbar politischsten ist «Styx», Wolfgang Fischers Kammerspiel auf hoher See. Für uns der stärkste Beitrag zur Flüchtlingsthematik. Und der erschütterndste.