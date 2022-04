Kunst Die karge Heimat neu entdeckt Die gebürtige Graubündnerin Ruth Rieder stellt im «Apropos» aus.

Die Künstlerin Ruth Rieder im «Apropos» in Luzern. Bild: Nique Nager (Luzern, im April 2022)

Im «Apropos» in der Luzerner Sentimattstrasse lädt derzeit eine Künstlerin zu einer speziellen Suche ein: Ruth Rieder, 1953 in Vals geboren und seit 1974 in Luzern beheimatet, führt durch eine Welt von Objekten und Bildern. So finden sich an einer Wand kleine Collagen aus analogen Fotografien. Die Bilder stammen von Streifzügen durch die Landschaft von Vals. An einer anderen Wand leuchten Malereien auf, gleich Erinnerungen an und Träumen von einer kargen Heimat. Heidi Pfäffli formuliert es bei der Vernissage so:

«Territorien von Verlorenem und neu Gefundenem.»

Der Kunstwissenschaftler Beat Stutzer schreibt 2019: «Das wesentlichste Charakteristikum für Künstler aus Graubünden trifft auch für Ruth Rieder zu: Der Spannungsbogen zwischen Heimat und Welt, das befruchtende Wechselspiel zwischen Verwurzelung im alpinen Ambiente und Offenheit für das Entlegene und Andersartige.»