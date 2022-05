Kunst-Rekord Marilyn Monroe ist die teuerste Frau des 20. Jahrhunderts - auf einer Leinwand. Und doch erlebte New York letzte Nacht mit ihr eine Enttäuschung Wie frisches Brot ging bei Christies in New York Schweizer Kunst über die Auktions-Theke. Der Preis von 195 Millionen Dollar für eine «Marilyn Monroe» von Andy Warhol erfüllte die Hoffnungen der grossen Benefizgala allerdings nicht.

Vorlage für Andy Warhol war das Werbebild aus dem Film «Niagara», in dem die Monroe ihre Schauspielkunst bewies Der Verkauf geht an wohltätige Organisationen, die sich um Kinder kümmern.

Die Nacht ist heiss im New Yorker Rockefeller Center. Die Spannung im Saal steigt. Das letzte angebotene Bild aus der Sammlung des Schweizer Kunsthändlers Thomas Ammann (1950–1993) soll alle Rekorde brechen.

Marilyn Monroe aus der Sicht von Andy Warhol, die Masse 40x40 Zentimeter, ist 200 Millionen Dollar Wert. Das sagt seit mehreren Wochen, laut, verkaufstüchtig, das Auktionshaus Christie’s. Man ist an einer historischen Bestmarke interessiert. Der Erlös der Sammlung wird wohltätigen Kinderorganisationen gespendet werden.

Versteckte Kosten in Millionenhöhe

120 Millionen Dollar, wer bezahlt mehr? Bieter aus 29 Ländern sind via Telefon und online zugeschaltet. Rasend schnell beginnt die Jagd: 130 Millionen, 140, 160 Millionen – dann wird es still. Schliesslich, 170 Millionen Dollar, man hört leise die Summe im Saal. Minutenlang wartet der Auktionator auf einen besseren Preis: 170 Millionen, und der Hammer fällt. Die türkisblaue Monroe ist hiermit das wertvollste Bild des 20. Jahrhunderts.

170 Millionen ist der «Hammerpreis», das Rechnen beginnt später. Der Käufer muss 15 Prozent der Summe als Aufpreis bezahlen und berappt acht Prozent Umsatzsteuer. Der Eigentümer bezahlt für «Shot Sage Blue Marilyn» insgesamt 195 Millionen Dollar und etliche Zerquetschte.

Wer hat sie gekauft? Der Dealer der russischen Oligarchen

Noch am selben Abend wird aus der Gerüchteküche laut: Käufer ist der US-Kunsthändler und Galerist Larry Gagosian. Der auf 600 Millionen-Dollar geschätzte Tycoon hat armenische Wurzel und gilt als Vertrauensmann und Lieblings(kunst)dealer der reichsten russischen Oligarchen. Gagosian war persönlich im Verkaufsraum, das Höchstgebot soll von ihm stammen. Christie’s äussert sich zur Identität des Käufers nicht.

195 Millionen Dollar sind viel Geld. Doch bis zum verlautbarten Wert fehlt doch ein Eckchen. Hat das Auktionshaus zu hoch gepokert? 200 Millionen ist ein Vergleichspreis mit ähnlichen Werken auf dem Markt.

An der Kauflaune lag es nicht. Schweizer Künstler bewiesen das Gegenteil. Ein Werk des jungen Wilden Martin Disler (1949–1996) wurde für das Siebenfache des Schätzpreises verkauft – 140000 Dollar, ein neuer Höchstpreis. Ein Gemälde des in New York lebenden Urs Fischer, 46 Jahre alt, einer der bestvernetzten Schweizer Künstler, für das Dreifache des Schätzpreises: zwei Millionen.

317 Millionen Dollar brachte die Nacht schliesslich ein. Am 13. Mai geht der zweite Teil der Ammann-Sammlung unter den Hammer. Die Geschichte des grössten Schweizer Wohltätigkeitsanlasses wird fortgesetzt.