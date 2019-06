J. M. W. Turner im Kunstmuseum Luzern: Die Rigi verzauberte Englands Starmaler

Im Kielwasser der Ausstellung läuft im Sommer und Herbst einiges. Zum Gespräch ins Kunstmuseum kommt der Niederländer Cees Nooteboom, der selbst Reiseberichte geschrieben hat.

Von Turners Kunst inspirierte Kompositionen zu hören sind im Rahmen des Lucerne Festivals, des Seetaler Poesiesommers und des Festivals Alpentöne Altdorf.

Turners enorme Bedeutung für die Landschaftsmalerei und die Wahrnehmung von Licht, Farbe und Bewegung hat zudem regionale Galerien auf eigene Ideen gebracht. Eine begehbare Installation («turn into the light») steht im Kunstraum B74 in Luzern. Der Sankturbanhof in Sursee zeigt die Ausstellung «‹I wandered lonely as a cloud …› – Traces of Turner». Bildende Kunst trifft dort auf Texte aus der englischen Romantik. Weitere Ausstellungen gibt es im Kunstraum Hochdorf, im Museum 1 in Adligenswil und im Raum für zeitgenössische Kunst Benzeholz in Meggen.

Spezialführungen bieten das Bourbaki-Panorama und die Sammlung Rosengart an. Die Universität Luzern widmet den «stürmischen Zeiten» um 1800 eine Vorlesungsreihe.

Das Stattkino Luzern zeigt im September und Oktober Mike Leighs biografischen Spielfilm «Mr. Turner» sowie die Literaturverfilmungen «Sense And Sensibility» (Jane Austen) und «Wuthering Heights» (Emily Brontë) von 2011.cg