Filmtage Menschenrechte «Die Sizilianer waren immer Migranten»: Ein eindringlicher Blick auf Geflüchtete, Gestrandete und Vergessene An den Menschenrechtsfilmtagen im Stattkino sind vier Dokumentarfilme als Luzerner Premieren zu sehen.

«Miraggio»: Drissa hält sich körperlich fit, während er im Asylzentrum auf eine Aufenthaltsgenehmigung wartet. Bild: First Hand Films

Desillusioniert sind die Protagonisten im Schweizer Dokumentarfilm «Miraggio», aber nicht hoffnungslos. Die fünf Männer sind vor Jahren aus Mali oder Libyen aufgebrochen und irgendwann in Italien angekommen. Sie leben im Asylzentrum, im selbstorganisierten Flüchtlingscamp oder auf der Strasse. Und auch wenn man eine Arbeit gefunden hat, wie Bubu in Kalabrien, reicht das Geld kaum zum Leben. Der Film geht auch darum unter die Haut, weil er nicht wertet, sondern behutsam beobachtet und einfach nur die grausame Realität einfängt.

«Tausende Geschichten wie meine sind erzählt worden. Manche schaffen es, manche nicht. In Italien ist alles Glückssache», sagt einer der Protagonisten. Mit «Miraggio», zu Deutsch «Illusion», werden am Tag der Menschenrechte die Comundo Filmtage Menschenrechte eröffnet. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch mit der Regisseurin und Dozentin Nina Stefanka und Peter G. Kirchschläger, Leiter des Instituts für Sozialethik an der Universität Luzern, statt. «Miraggio» läuft weiter im Stattkino bis zum 31. Dezember.

Der Traum vom ­ Fussball als Ausweg

Verlassen im Schweizer Dokumentarfilm «Ostrov» sind weniger die Menschen, als die titelgebende Insel, auf der sie leben. Aber vergessen. Denn eigentlich bietet ihnen ihre Heimat mitten im Kaspischen Meer keine Lebensgrundlage mehr. Seit es die Sowjetunion nicht mehr gibt, leben die Menschen vom illegalen Fischfang. Auch sie kämpfen auf dieser vom russischen Staat vergessenen Insel jeden Tag aufs Neue ums Überleben. «Ostrov» des Lausanner Filmemacherduos Laurent Stoop und Svetlana Rodina ist auch ein Film über den Wunsch, in der Heimat zu bleiben, auch wenn das Leben dort unmöglich erscheint. Nach dem Film, der bis zum 30. Dezember im Stattkino gezeigt wird, spricht Andreas Zumach mit dem ehemaligen Russlandkorrespondenten Max A. Schmid.

Im ägyptischen Dokumentarfilm «Captains of Za’atari» fragt die kleine Schwester: «Wie sagt man Traum auf Englisch?» «Dream», antwortet der Bruder.

Die syrischen Jugendlichen Fawzi und Mahmoud leben im Flüchtlingslager Za’atari in Jordanien und spielen lieber Fussball, als dass sie zur Schule gehen.

Die Akademie für Nachwuchstalente trainiert in luxuriösen Sportkomplexen. Verlockend, und sie haben das Zeug dazu. Der Film thematisiert Fussball als Ausweg, der (amerikanische) Traum so vieler unterprivilegierter Jugendlicher, und zeigt die Geschichte einer Freundschaft (danach Gespräch mit Suhel Haji, Sozialarbeiter HSLU und gebürtiger Syrer).

Mit «A Black Jesus» schliesslich schlagen die Menschenrechtsfilmtage den Bogen zurück nach Italien, in eine sizilianische Kleinstadt. Die Bewohner verehren zwar eine schwarze Jesusstatue, begegnen aber den afrikanischen Asylsuchenden mit offenem oder verstecktem Ressentiment. Aber: «Die Sizilianer waren immer Migranten», sagt ein alter Europäer. Und «Jesus ist für alle da», ein Afrikaner. Sie stehen für ein friedliches Miteinander.