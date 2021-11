Schweizer Literatur Wer soll den Schweizer Buchpreis gewinnen? Unsere Rangliste steht schon jetzt fest Vier Titel sind noch im Rennen um den Schweizer Buchpreis, der am Sonntag verliehen wird. Unsere Favoritin: Martina Clavadetscher. Ein Mitfavorit hat leider schon vorher Forfait erklärt.

Nach ihrem Debüt «Knochenlieder» 2017 ist Martina Clavadetscher wieder für den Buchpreis nominiert. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Reden wir zuerst über den Schatten, der den diesjährigen Buchpreis leicht verdunkelt: vom Mitfavoriten Christian Kracht, der mit seinem Roman «Euro­trash» sowohl für den Deutschen wie den Schweizer Buchpreis nominiert war. Seinetwegen sitzen am Sonntag nur vier statt fünf Nominierte gespannt im Theater Basel. Es geht um Geld und marktfördernde Aufmerksamkeit: Dem Siegerbuch winken 30000 Franken. Kracht hat seinen Roman zurückgezogen, der breit und oft euphorisch besprochen worden war und deshalb mindestens als Mitfavorit galt. Er wolle «der Diskussion über die Förderung meines Werkes, wie sie bisweilen in einigen Schweizer Medien betrieben wird, nicht weiteren Stoff liefern», schrieb Kracht. Damit spielte er auf einen Artikel des «Tages-Anzeigers» an, in dem kritisiert worden war, Kracht lasse sich von Pro Helvetia sein Schreiben mitfinanzieren, obwohl er Bestsellerautor sei und aus sehr reichem Haus stamme. Tatsächlich hat Kracht 2016 und 2020 je 25000 Franken als Werkbeitrag von Pro Helvetia erhalten.

Geld spielt auch im Literaturbetrieb eine grosse Rolle

Dass es in der Literatur auch um Geld geht, ist kein Geheimnis. Viele Autorinnen und Autoren müssten ohne Werkbeiträge und Preisgelder mit dem Romaneschreiben aufhören – und wir müssten auf ihre Bücher verzichten. Und wer die Liste der Pro-Helvetia-Werkbeiträge anschaut, findet in den vergangenen Jahren viele Buchpreis-Nominierte: etwa Sibylle Berg und Anna Stern, die 2019 und 2020 den Buchpreis gewannen, aber auch Nominierte wie Simone Lappert, Heinz Helle, Alain Claude Sulzer – und 2020 auch Martina Clavadetscher. Sie ist unsere Favoritin für den diesjährigen Buchpreis. Vergleicht man die Nominierungslisten für den Buchpreis und die Literaturförderung von Pro Helvetia, kann man festhalten: Da sind ähnliche Literatur-Spürnasen am Werk. Nun also ist der Bestsellerautor Kracht weg. Was aber bleibt? Auch wenn man etliche Vermisstenmeldungen aufgeben möchte: Die Jury würdigt die Breite des hiesigen Literaturschaffens mit lesenswerten Büchern. Also Zweck erfüllt.

Schweizer Buchpreis Die Jury Die fünfköpfige Jury hat aus 92 eingereichten Titeln fünf auf die Shortlist gesetzt. Nachdem Christian Kracht seinen nominierten Roman «Eurotrash» von dieser Liste streichen liess, stehen am Sonntag noch vier Titel im Rennen. Der Siegertitel wird mit 30000 Franken belohnt, die anderen erhalten je 3000 Franken. Der Buchpreis ist vom Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverband und Buch Basel organisiert und von diversen Sponsoren unterstützt. Die diesjährige Jury besteht aus: Tommy Egger, Buchhändler; Sieglinde Geisel, Kulturjournalistin; Daniel Graf, Kulturredaktor Republik; Annette König, SRF-Literaturbloggerin; Hubert Thüring, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, Uni Basel. (hak)



Rang 1: Die Mutigste

Wenn eine Schweizer Schriftstellerin ihren Roman nicht in Zürich, Bümpliz oder einem Bündner Bergdorf ansiedelt, sondern in New York, China und Grossbritannien, und wenn ihre Figuren intelligente Sexpuppen, autistische Fabrikarbeiterinnen und weibliche Mathematikgenies aus dem 19. Jahrhundert sind – ja, dann verneige ich mich erst mal vor so viel Wagemut. Da siedelt eine Autorin eine feministische Dystopie mitten im technoiden Machbarkeitswahn und einer berührenden, ungeheuren Einsamkeit der Gegenwart an. Das Buch geht ins Hirn und ins Herz. Mut? Ja: Martina Clavadetscher misst sich mit «Die Erfindung des Ungehorsams» mit Weltautoren wie Ian McEwan oder Kazuo Ishiguro.

Martina Clavadetscher: Die Erfindung des Ungehorsams. Roman. Unionsverlag, 277 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Story: Iris, eine künstliche Sex- und Lebensbegleiterin in New York, erzählt an einer Dinnerparty von ihrer «Halbschwester» Ling, einer autistischen Arbeiterin in einer Fabrik für Sexpuppen in einem chinesischen Grossstadtmoloch. Ling hilft beim Programmieren eines neuen, hyperintelligenten Geschöpfs, das wiederum vom rauschhaften Denken der genialen britischen Mathematikerin Ada Lovelace berichtet. Vor allem sprachlich bemerkenswert ist dieser Roman: Mit drehbuchartig sachlicher Präzision und lyrisch dichter Atmosphäre zieht Martina Clavadetscher den Leser in das subtile Personen-, Zeit- und Themengeflecht. Die hochnäsige Upperclass von New York steht neben dem äusserst sinnlich beschriebenen chinesischen Stadtmoloch mit Überschwemmung, Epidemie und Kerosinnebel sowie der viktorianischen, frauenfeindlichen Disziplinierung im 19. Jahrhundert. Überfrachtet? Keineswegs. Fordernd ja, ambitioniert ja. Gut so. Clavadetscher fühlt elegant die drei Ebenen zusammen und spielt ironisch und souverän mit dem Frankenstein-Motiv. Sie kehrt dieses nämlich ins genaue Gegenteil, in eine Solidarisierung der weiblichen Geschöpfe über Kontinente und Zeiten hinweg – via das Geschichtenerzählen.

Rang 2: Der Schelm

Der Basler Schriftsteller Thomas Duarte. Peter Schneider / KEYSTONE

Kafkaesk! Ja, aber mit Schalk. Thomas Duartes «Was der Fall ist» kann man vielfältig lesen: als Satire auf die Entwicklungshilfe, als Liebesroman und als philosophischen Schelmenroman, der das Verhältnis von Moral und Geld subversiv auf den Kopf stellt: «Sollen andere Hilfswerke ihren Spendern ein gutes Gewissen verkaufen – bei uns kriegen sie nur Ungewissheit», oder: «Das schlimmste Verbrechen, das ist unser staatlich garantiertes gutes Gewissen!». Friedrich Dürrenmatt hätte sicher laut geklatscht und gelacht über diesen originellen Roman – und ihn gleich für das Theater adaptiert.

Thomas Duarte: Was der Fall ist. Roman. Lenos, 299. S.

Duartes 40-jähriger namenloser Antiheld hockt seit 20 Jahren als blasse Schreibkraft im Büro einer Hilfsorganisation, wohnt im dortigen Hinterzimmer, hat eine erst schüchterne, dann heftige Affäre mit der Putzfrau Mira, die illegal in Basel arbeitet. Vor allem aber verfasst er skurrile Hilfsgesuche aus entfernten Ecken dieser Welt. Oder besser gesagt: Er erfindet sie – zur Freude seines lethargischen Chefs, der sein Geld loswerden will: «Das Geld klebt an mir wie Birkenpech.» Darüber berichtet dieser 40-Jährige in einer nächtlichen Beichte einem sehr netten und geduldigen Polizisten. Leutselig redet er sich dort um Kopf und Kragen. In diesem turbulenten Roman wird der Duckmäuser zum Schlaumeier, der Geldsack zum Geldvernichter. Lebenstauglich ist eigentlich nur die Putzfrau, die auch mal als Mann verkleidet als Erntehelfer gearbeitet hat. Duartes grösste Kunst: fast 300 Seiten monologisches Erzählen, das immer klug, witzig und spannend bleibt, und unseren Moralismus erfrischend auf die Schippe nimmt.

Rang 3: Die Aktuellste

Die Zürcher Schriftstellerin Veronika Sutter.

Valentin Hehli

Mit ihrem Début, dem Geschichtenband «Grösser als Du», hat sich Veronika Sutter das Etikett «engagierte Literatur gegen häusliche Gewalt» eingehandelt. Falsch ist das nicht. Man lernt hier aber vor allem eine Autorin kennen, die motivisch dicht, mit sinnlicher Präsenz, dezent aufgeladener Symbolik und fein verwogener Dramaturgie erzählt. Mit einem Blick, der wie Schnappschüsse mit Blitzlicht wirkt, fängt sie Abhängigkeitsbeziehungen ein. Zwischen den beiden Frauenstreiks 1991 und 2019 schaut sie mehrmals sieben Frauen und ihren Männern zu, wie sie sich ineinander verhaken, im Femizid enden oder sich voneinander lösen.

Veronika Sutter: Grösser als Du. Geschichten. Edition 8, 190 S. Zvg / zvg

Literarisch zu konventionell für den Gewinn des Buchpreises? Wahrscheinlich. Aber die literarische Feinarbeit ist so überzeugend und die Fokussierung auf den zeitlichen und thematischen Rahmen so einleuchtend, dass Sutters Buch zurecht auf unserem Rang 3 steht. Es entsteht darin nämlich ein Generationenpanorama, das man auch als modernen Montageroman lesen könnte – der empathisch, sprachlich fabelhaft und dringlich ist.

Rang 4: Der Ethnologische

«Es begann am nächsten Tag, ...». Ein moderner Roman konsequent im Imperfekt? Das ist bei «Feuerland» eine Fehlentscheidung. Michael Hugentob­ler, Weltreisender und Journalist mit Vorliebe für unglaubliche historische Trouvaillen, hat einen tollen Stoff gefunden, lässt ihn aber leider unter der literarischen Form nicht aufblühen. Deshalb nur Rang 4 auf unserer Liste. Die Vergangenheitsform schafft zu viel Distanz in dieser Geschichte über obsessive Sprachensammler, verzweifelnde Entwicklungshelfer in Patagonien und die Rettung von Bibliotheken aus Nazideutschland.

Michael Hugentobler. Gaetan Bally / KEYSTONE

Michael Hugentobler: Feuerland. Roman. dtv, 223 S. Bild: zvg

Die Story ist aber grossartig, denn mit jeder Sprache, die verschwindet, wird die Menschheit um eine Weltsicht ärmer: Ein Wörterbuch soll Denken und Fühlen der Yamana in Patagonien für die Welt retten. Thomas Bridges, der es schrieb, lässt es demoralisiert liegen, weil die Yamana halt doch keine heile Kultur sind und weil sich kein Verlag interessiert. Dass dann ein schrulliger Linguist das Buch und mit ihm ganze Bibliotheken vor den Nazis in die Schweiz rettet, ist bitter und rührend zugleich.