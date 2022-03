«Diener des Volkes» Wie ein düsterer Vorbote: Diese TV-Serie nahm Selenskis Zukunft als Präsident der Ukraine vorweg 2015 schlüpfte der Komiker Wolodimir Selenski in die Rolle des Präsidenten – und wurde es später selbst. Das sind die besten Szenen.

Aus den Reihen des Volks: Der Geschichtslehrer Wassili Holoborodko (gespielt von Wolodimir Selenski) wird in «Diener des Volkes» über Nacht zum Präsidenten. Bild: Eccho Rights

Die Schweiz hat den «Tschugger», die Ukraine «Diener des Volkes». Selig ist ein Land, in dem sich entspannt auf dem Sofa über eine Parodie lachen lässt. Die Ukrainer freuten sich 2015 über ihre eigene, sehr erfolgreiche Politparodie. Nun ist ihnen nicht mehr zum Lachen zumute.

Die Serie war nicht nur sehr erfolgreich, sondern mit ein Grund, weshalb der Comedian Wolodimir Selenski 2019 zum Präsidenten gewählt wurde. Darüber hinaus ist die Serie einfach nur sehr, sehr gut.

Worum geht es in der Serie? Ein heimlich aufgenommenes Video, das den Geschichtslehrer Wassili Holoborodko mit einem Wutausbruch über die herrschende korrupte Elite zeigt, wird zum viralen Erfolg. Und führt dazu, dass der Nobody quasi über Nacht zum Präsidenten der Ukraine gewählt wird.

Putin wird schon einmal aus dem Präsidentenpalast gejagt

Die Serie begleitet den Neuling durch die ersten 100 Tage im Amt. Dabei lernt Holoborodko den Politbetrieb kennen, wird sich Abhängigkeiten bewusst und realisiert, dass sich die Korruption nicht einfach beseitigen lässt.

Die Themen schneidet die Serie mit viel Witz an. In Folge 2 etwa studiert der neue Präsident mit seinen Beratern die Feier zur Amtseinsetzung ein. Statisten spielen die geladenen Regierungschefs. Merkel ist da, Sarkozy und Putin.

«Warum Putin? Und warum Sarkozy?», fragt einer der Berater. «In Frankreich hat doch nun Hollande das Sagen.» Die Statisten werden davon gescheucht.« Sarkozy, verschwinde. Putin, raus hier, nicht so lahmarschig!»

Hier geht es zum Trailer von «Diener des Volkes»

Nebenher wirft die Serie in Sitcom-Manier das Schlaglicht auf die Familie des Geschichtslehrers, die ihr Glück nicht fassen kann. Als sie es fasst, untergräbt sie die Bemühungen ihres über Nacht berühmt gewordenen Familienmitglieds zum eigenen Vorteil.

«Diener des Volkes» sprach 2015, kurze Zeit nach proeuropäischen Protesten gegen Korruption und für die Abgrenzung von Russland, einem grossen Teil der ukrainischen Bevölkerung aus der Seele. Die Serie wurde zu einem Hit und vier Jahre später von der Realität überholt. Mit seiner Protestpartei, sinngemäss hiess sie «Diener des Volkes», trat Selenski gegen die Oligarchen und Korruption in der Ukraine an. Und gewann die Wahl.

Nun sitzt Selenski in Kiew, motiviert zum Widerstand gegen Russland. Seine Botschaften zeugen von rhetorischem Geschick, Authentizität und viel Mut. Es scheint, als sei der ehemalige Komiker bereit, zum Märtyrer zu werden. Wer «Diener des Volkes» schaut, erkennt nicht nur den echten Selenski wieder, sondern wundert sich erschrocken, wie viel die Serie vorwegnahm, was auf das Land zukommen sollte.

Die Politik Selinskis in einer Traumsequenz

Am besten sind die Traumszenen, in denen Philosophen und historische Figuren den Präsidenten in ein Zwiegespräch verwickeln. So Herodot und Plutarch (kursiv der Dialog der Beiden):

- Er will dem Land dienen, es besser machen.

- Ein Reformer? Klingt wie ein Urteil. Und was genau will er reformieren? Was ist ihr System?

- Demokratie, sagen sie.

- Und was will er? Monarchie?

«Nein», interveniert der träumende Holoborodko.

- Zentralisierung?

«Nein», nicht Zentralisierung, sagt der Träumende und packt den einen Philosophen am Kragen. Der andere beruhigt den Präsidenten mit einem Gute-Nacht-Vers.

- Sag mal, Plutarch… Lebten sie schlecht im Sozialismus?

Beim Wort Sozialismus schreckt Holoborodko erneut hoch.

- Pass auf, was du sagst!

Holoborodko beruhigt sich und legt sich wieder hin.

- Diese Menschen leben also in Armut?

- Machst du Witze? Sie sind das grösste Ölförderland der Welt.

- Du sagtest Öl?

Holoborodko muss erneut intervenieren. «Sonnenblumenöl!»

- Die Ukraine ist der drittgrösste Brotproduzent. Dann machen sie Flugzeuge, Erntemaschinen, Traktoren.

- Wieso Veränderungen? Das Land lebt wie im Paradies.

- Das Land ist zahlungsunfähig.

- Ich kapiere das nicht. Wo ist denn das ganze Vermögen?

Im Traum sagt Holoborodko: «Da wird viel zu viel geklaut.»

- Aha, ich verstehe!

- Dann muss da etwas passieren.

- Schau mal, Plutarch. (Herodot nimmt den Globus zur Hand) Das ist die Ukraine. Sie liegt mitten in Europa.

- Und?

- Ich weiss schon, was zu tun ist. (Herodot flüstert Plutarch etwas zu)

Die Ukraine als Mitglied der Europäischen Union? Wäre es ein Schutz vor Russland? Für Präsident Selenski schon. Vor wenigen Tagen verlangte er die rasche EU-Mitgliedschaft.

In der Serie erhält Präsident Holoborodko einen Anruf aus Europa. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel beglückwünscht ihn zur EU-Mitgliedschaft. Dumm nur, dass es ein Irrtum ist. Merkel wollte in Montenegro anrufen.

In einer anderen Traumsequenz geht es um den Kampf gegen die Korruption. Der Präsident holt sich die Inspiration im Dialog mit dem amerikanischen Sklavenbefreier Abraham Lincoln:

- Auch Sie können Ihr Volk befreien.

- Aber wir haben doch keine Sklaverei.

- Millionen von Ukrainern arbeiten sich den Rücken krumm, um die Elite zu füttern, sie mit Villas und Limousinen auszustatten, ist das nicht Sklaverei?

- Was kann ich tun?

- Seien Sie einfach Sie selbst, Präsident.

Parallelen zwischen Putin und Iwan dem Schrecklichen

Mit seinen authentischen Auftritten trumpft nun der wahre Selenski. Nimmt die Serie auch den Angriff Russlands vorweg? Ja, wiederholt mit einer Begegnung im Traum, diesmal mit dem Zaren Iwan den Schrecklichen. Der flennt, weint, droht. Er will die Ukraine «befreien» und versteht nicht, weshalb sie sich von Russland abwendet.

Am Schluss liegt der eine K. O. am Boden, der andere nimmt ihn zärtlich in den Arm. Es ist das Sinnbild, das den Krieg zwischen den beiden «Brudervölker» am besten trifft.