Kino Dieser Elvis ist ein lahmender Zirkusgaul Baz Luhrmanns Filmbiografie «Elvis» kann sich nicht entscheiden, was sie mit dem Mythos über den King of Rock ’n’ Roll anfangen soll. Der Film kommt nächste Woche in die Schweizer Kinos.

Eigentlich ist Baz Luhrmann der Mann für die ganz grosse Show. Filme wie «Moulin Rouge» oder «Strictly Ballroom» haben seine Begeisterungsfähigkeit für gelungenes Entertainment früh unter Beweis gestellt und ein Bilderfeuerwerk aus Glitzer und Glamour auf die Leinwand gezaubert. Luhrmann zelebriert eine Welt der spiegelglatten Oberfläche und des unsterblichen Augenblicks, mit Tanz und Champagnerperlen, begleitet von mitreissenden Rhythmen.

Doch ausgerechnet eine der schillerndsten Gestalten der amerikanischen Pop-Ikonografie wird bei ihm zum lahmenden Zirkusgaul, dem nach einer gelungenen Auftaktnummer rasch die Puste ausgeht. «Elvis» des australischen Regisseurs fühlt sich trotz manch furioser Szene lang an, zu lang. Fast zwei Dreiviertelstunden dauern Aufstieg und Fall des King of Rock’n’Roll und man kann sich fragen: Wird der Mythos Elvis, durch eine schier unendliche Heerschar von Imitatoren längst zur Parodie geworden, für einmal aufgebrochen? Und für wen wurde dieser Film gedreht, welche Geschichte soll uns verkauft werden?

Für ein klassisches Biopic wird zu viel spekuliert, gleichzeitig bleibt das von Luhrmann gewohnte Spektakel weitgehend aus. Das mit Strasssteinen und Gold überladene Warner-Logo am Anfang kündet einen Pomp an, der nicht eingelöst wird; sieht man einmal davon ab, dass der King historisch inkorrekt, dafür umso eleganter Prada trägt. Ältere Fans kennen die gezeigten Lebensstationen, für die jüngeren wird Elvis in seiner ganzen Ambivalenz mit dieser zähen Version auch nicht mehr lebendig.

Sein Schicksal lässt einen unberührt

Dem Mythos Elvis begegnet der Film eigenartig zwiegespalten: Bei den wilden, leider zu ­wenigen Musiknummern macht der dreissigjährige Austin Butler eine grossartige Figur. Er wackelt über die Bühne, die zuckenden Knie und kreisenden Hüften lassen die Frauen kreischen und ihre Unterwäsche werfen; was sich im prüden Amerika der späten 50er-Jahre zu einem politischen Skandal für den Sänger auswuchs.

Gescheiterte Ehe: Olivia DeJonge als Priscilla Presley. Warner Bros / Aargauer Zeitung

Ansonsten muss Butler bemüht dagegen ankämpfen, dass sein Regisseur am Menschen ­Elvis Presley wenig Interesse zeigt. Die Familie wird ebenso knapp abgehandelt wie die Ehe mit Priscilla. Wir erfahren wenig über Ängste, Ambitionen, Träume dieses jungen Mannes, der wie kaum ein Zweiter aus dem Nichts ins Rampenlicht einer ganzen Nation katapultiert wurde. Sein Schicksal lässt einen unberührt.

Elvis war beides: feminin und hypermaskulin

Diese Distanz erlaubt es Luhrmann, seinen «Elvis» mit allem zu füllen, was die Popkultur hergibt. Wie bei «Romeo and Julia» und «The Great Gatsby» ist auch dies vor allem ein Film über Projektionen. ­Elvis verkörpert ein bisschen ­etwas von fast allem: feminin mit geschminkten Augenlidern, Schmachtfetzen hauchend, ebenso wie hypermaskulin mit Cowboyhut und in hautenger Hose.

Hinzu kommt: Er ist ein Weisser, der den Gospel-Sound der Afroamerikaner verinnerlicht und übernommen hat. Dies führt zu einem kleinen Exkurs mit B.B. King über das, was heutzutage kulturelle Aneignung genannt wird. Ganz zeitgeistig ist der Film an dieser Stelle, jedoch wird die Thematik nur ­angerissen und nicht zu Ende gedacht. Die Transition, die die verpönte Musik der Schwarzen zur populären der Weissen macht, geschieht recht reibungslos.

Der zwielichtige Manager ist wie ein Mephistopheles

Dass «Elvis» so unstimmig und zerfahren wirkt, liegt auch daran, dass Luhrmann das Leben des Helden von dessen Manager erzählen lässt, in nicht-chronologischen Sprüngen. Dieser Colonel Tom Parker versucht sich im Krankenbett mit Blick auf Las Vegas gegen die Vorwürfe zu verteidigen, er habe Elvis finanziell ausgebeutet und wie einen Singvogel im goldenen Käfig verenden lassen: «Ich habe ihn nicht getötet, ich habe ihn gemacht.»

Tom Hanks spielt den aufgedunsenen Manager Colonel Parker. Warner Bros / Aargauer Zeitung

Tom Hanks spielt den zwielichtigen Parker, einen niederländischen Migranten, der ohne Pass in den USA lebt, mit einem Akzent, der in den unpassendsten Momenten an den von Udo Kier erinnert. An den gelungeneren Stellen tritt er als ein Mephistopheles auf, der hinter den Kulissen umherschleicht und für das Showbusiness seine Grossmutter verkaufen würde. Als Elvis im neu erworbenen Graceland inmitten eines Berges von Merchandise irritiert fragt, was es denn mit den «I hate Elvis»- Buttons auf sich habe, erwidert Parker, dass man am unausweichlichen Hass der Leute zumindest noch verdienen könne.

Anders als bei Miloš Formans Mozart-Film «Amadeus» trägt die Perspektive des Antagonisten nicht dazu bei, den Mythos des genialischen Musikers, der an der Realität zerbricht, zu dekonstruieren. Dafür dient der grotesk überzeichnete Parker zu wenig als Identifikationsfigur.

Seine letzten Lebensjahre werden lieblos abgehandelt

Der Comicfan Elvis wird zum Superhelden, wenn er sich auf der Bühne vom zitternden Nervenbündel in ein energetisches Wesen von einer schier anderen Welt verwandelt. Parker hingegen hat mit seiner absurden Wampe, den strähnigen Haaren über der Glatze und der absurd grossen Nase etwas von einem Batman-Bösewicht: dem Pinguin. Besonders lieblos werden die letzten Lebensjahre von Elvis abgehandelt, der zunehmende Pillenkonsum, das Zerbrechen der Ehe, die mehr oder weniger erzwungenen Auftritte im International Hotel in Las Vegas. Schliesslich sehen wir Aufnahmen des echten Elvis bei einem Auftritt kurz vor seinem Tod, das Gesicht aufgedunsen, die Stimme bäumt sich noch einmal auf für «Unchained Melody».

Man kann die wechselseitige Zuneigung erahnen, die sich zwischen Elvis, seiner Musik und seinen Fans entspinnt. Doch, wenn ganz am Ende die für Biopics leider obligatorisch gewordenen, biederen Texttafeln erscheinen, um die historische Einordnung der Geschichte zu besorgen, merkt man endgültig, dass selbst Baz Luhrmann an dieser Überfigur des amerikanischen Traums scheitert. Und so muss der Mythos weiter Mythos bleiben.