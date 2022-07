Documenta Entlassung bei der Weltkunstausstellung in Kassel – Zweiklassen-Antisemitismus gibt es nicht Ein Jude mit Schweinsgesicht, wie konnte das passieren? Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Documenta, muss die Folgen tragen und tritt zurück. Doch verloren hat nicht nur sie.

Sabine Schormann, Generaldirektorin der Documenta, muss ihr Amt niederlegen. Sie hatte sich in den letzten Wochen gegen einen Rücktritt noch gewehrt. Swen Pförtner

Der Antisemitismus-Eklat, der Deutschland bis in den Bundestag erschüttert, hat Folgen: Sabine Schormann, die Generaldirektorin der Weltkunstausstellung Documenta in Kassel, ist entlassen. Der Entscheid ist am Samstagmittag einstimmig und einvernehmlich gefallen. Schormann muss die Verantwortung dafür tragen, dass in der Ausstellung ein Bild mit israelfeindlichen Motiven zu sehen war: Ein Soldat mit Schweinsgesicht beispielsweise, der ein Halstuch mit einem Davidstern trägt sowie einen Helm mit der Aufschrift «Mossad», dem Namen des israelischen Geheimdienstes.

Antisemitismus aus Asien hui, Antisemitismus aus Europa pfui

Wie konnte das passieren? Da ist einerseits ein politisches Plakat, 20 Jahre alt, und auf verschiedenen Ausstellungen rund um die Welt bereits gezeigt. Andererseits sind da dessen Autoren, ein indonesisches Künstlerkollektiv, grösstenteils moslemischen Hintergrunds, das beteuert, das Bild bezöge sich «kulturspezifisch auf unsere eigenen Erfahrungen». Macht das Alter des Bildes und die Abwiegelungen aus Jakarta die Sache besser? Macht es nicht, im Gegenteil.

Es ist und war eine Schande, die niemals hätte stattfinden dürfen. Und keine Erklärung darf ins Feld geführt werden, um die Monstrosität kleinzureden. Nicht die Tatsache, dass die antisemitischen Motive nicht im europäischem, sondern im asiatischen Sumpf gediehen waren. Und nicht das Konzept der Documenta, wonach dieses Jahr die Auswahl der Teilnehmenden einem Kollektiv aus Indonesien überlassen worden war (nicht jenem der Urheber), das wiederum, im Schneeballsystem weitere Kollektive einluden. So war es letztlich schwer vorherzusehen, wer, was und wie nach Kassel bringen würde.

Kunstfreiheit gilt nicht absolut

Sabine Schormann hat ihre Aufsichtspflicht verletzt. Das hat nichts damit zu tun, die Freiheit der Kunst zu deckeln. Doch umso mehr mit dem Umstand, die Grenzen dessen, was Kunst sei, zu schützen. Nun hat die Kunstwelt ihren Skandal, und der Zentralrat der Juden, der seit Wochen auf Schormanns Rücktritt pochte, ist Sieger. Doch verloren hat jeder, und vor allem die Kunst.