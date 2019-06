Neuer Dokfilm über Carl Spitteler Morgen wird im Stattkino Luzern ein neuer Dokfilm über Carl Spitteler gezeigt. Auch online ist er verfügbar.

Carl Spitteler in Luzern auf dem Markt.

are. Die Schweiz und Luzern im Besonderen feiern dieses Jahr Carl Spitteler, der vor 100 Jahren den Nobelpreis für Literatur erhielt. Spitteler lebte bis zu seinem Tod 1924 rund 32 Jahre lang in Luzern. Hier entstanden einige seiner wichtigsten Werke. Auch war er als Filmliebhaber regelmässig Gast in den Luzerner Kinos.

Im Auftrag der Carl-Spitteler-Stiftung hat der Luzerner Filmemacher Jörg Huwyler einen Dokfilm erstellt. Dieser wird morgen erstmals im Stattkino Luzern gezeigt. Danach ist der rund 18-minütige Film als Download auf www.carlspitteler.ch frei zugänglich und kann auch an Schulen gezeigt werden. (pd/are)