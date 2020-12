Kunst von hier Drei Ausstellungen eröffnen zeitgleich:

Zur Kunst aus der Zentralschweiz gesellen sich eine raumgreifende Installation und die Werke von Micha Zweifel Das Kunstmuseum Luzern gibt zum Jahresende wieder einmal Vollgas. Im Fokus: das Zentralschweizer Kunstschaffen. Preise inklusive.

Zentralschweizer Kunstschaffen 2020: Werke von Guido Vorburger (linke Wand), Jeremias Bucher (Kopfende) und Paul Lussi (Bodenarbeit). Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 3.12.2020)

Gleich drei Ausstellungen starten am Samstag im Kunstmuseum ­Luzern bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr. Da wäre «zentral!», die Jahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen, die 29 Kunstschaffenden aus der Region eine Bühne bietet. Geboren zwischen 1943 und 1993, sind Künstlerinnen und Künstler mehrerer Generationen vertreten. Ausgewählt wurden diese 29 aus 210 eingereichten Dossiers, und zwar von einer fünfköpfigen Fachjury, bestehend aus Alexandra Blättler, Sammlungskonservatorin Kunstmuseum Luzern, Linda Jensen, Kuratorin Last Tango Zürich, Patrizia Keller, Kuratorin Nidwaldner Museum Stans, Nils Nova, Künstler aus Luzern und Patrick Rohner, Künstler aus Glarus.

Einblicke in die Jahresausstellung «Zentralschweizer Kunstschaffen»:

Wenn Kunst auf Performance trifft

Es ist ein buntes und spannendes Bild, das die Jahresausstellung bietet: So hat die Jüngste dieser Kunstschaffenden, die 1993 geborene Mahtola Wittmer, schwarze Langarmshirts in zeichenhafte Objekte transformiert. Diese Shirts werden an verschiedenen Tagen performativ von je drei Personen präsentiert, und jedes Shirt verkörpert einen anderen Gemütszustand – Kunst trifft Performance. Und Jugend trifft auf so namhafte Künstler wie Rolf Winnewisser oder Christoph Rütimann, die neue Arbeiten zeigen. Während Winnewisser mit Vielschichtigkeit spielt, präsentiert Rütimann Hinterglasmalerei «von Orange nach Rot auf Blau». Und bei Jonas Burkhalter darf man dann sogar aufs Schiffsdeck steigen und aufs Meer seiner analogen Fotografie schauen.

Die Preisträger 2020: Mahtola Wittmer und Davix

Den Ausstellungspreis der Kunstgesellschaft – dieses Jahr neu unter dem Titel «Solo» – erhält die 1993 geborene Mahtola Wittmer. Der Preis beinhaltet eine Einzelausstellung Ende 2021. Den Jurypreis/Preis der Zentralschweizer Kantone erhält Davix (Stefan Davi, geb. 1966). Davix zeigt im Kunstmuseum ein Bildpaar, das Abstraktion mit einem geometrischen Muster konfrontiert.



Mahtola Wittmer, Preisträgerin

Davix (Stefan Davi), Preisträger

Zum Zentralschweizer Kunstschaffen gesellt sich die Kabinettausstellung «No Edit Can Fail Tint» von Maude Léonard-Contant: eine raumfüllende Landschaft aus terrakottafarbenem Ölsand, in die Texte eingeschrieben sind.

Und zu guter Letzt spielt Micha Zweifel, Preisträger Manor Kunstpreis Zentralschweiz Luzern, mit den Räumen des Museums. Zwischen feinsinnigen Bronzeskulpturen, faszinierenden Gipsreliefs und einer Ernst Ludwig Kirchner zitierenden Schnitzerei ist man verzaubert.