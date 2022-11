Missbrauch Eugénie Rebetez, Tanz-Rebellin: «Wer seinem Körper Gewalt antut, lässt es eher zu, dass andere mit Dir gewalttätig sind!» Sie sprengt Denkverbote und Körperbilder: In ihrem neuen Programm «Rendez-vous» feiert Eugénie Rebetez die Freiheit, keinen Normen entsprechen zu müssen. Ein Gespräch über physische Gewalt, Machtverhältnisse im Ballett und über Mädchenträume.

Jurassische Rebellion hat einen Namen: Eugénie Rebetez, Tänzerin und Choreografin.

Eugénie Rebetez, Ihr neues Stück bringt mich zur Frage: Hat man Ihnen schon gesagt, dass Sie eine Provokation sind?

Eugénie Rebetez: Natürlich, mit meiner Kunst und mit meinem Körper störe ich. Das ist einfach so. Wenn jemand eine sehr enge Vorstellung davon hat, was Eleganz oder Schönheit ist, dann hat er mit mir ein Problem.

Sie verkörpern das Gegenteil all dessen, was man von einer Balletttänzerin erwartet ...

Ich habe als Kind jahrelang Ballett gemacht, und ich habe es geliebt, besonders die Musik. Es ist eine alte Idee, dass Ballett die Reverenz für Tanz sei. Das stimmt aber nicht! Tanz hat den Ursprung in der Lust oder auch in der Notwendigkeit, sich zu bewegen. Ballett ist zwar schön, aber es nährt einen absoluten Traum, der letztlich keine wirklichen Perspektiven oder Freiheit bietet, vor allem für Frauen. Kontrolle ist nicht Freiheit.

Weshalb hat denn Ballett in der europäischen Gesellschaft noch immer einen derart hohen Stellenwert?

Weil es einer Tradition entspricht. Ich fände es dringend notwendig, dass man Tänzerinnen und Tänzer ausbildet, die autonom sind, die intelligent mit dem Körper umgehen. Zu tanzen heisst nicht, ich mache das, was jemand sagt. Wir sind keine Soldatinnen und Soldaten. Im Bewusstsein der Institutionen herrscht ein grosser Nachholbedarf. Man fragt sich nicht: Was bedeutet es heute, Tänzerin oder Tänzer zu sein jenseits der Tradition, der Normen und Idealen des klassischen Balletts?

Wer Ihnen böse will, unterstellt, Sie hätten dem Ballett abgeschworen, weil Ihr Körper nicht der ätherischen Zerbrechlichkeit der Ballerinas entspricht?

Mir widerstrebt das Prinzip, das im Ballett vorausgesetzt wird: dass man leiden muss. Ich arbeite mit den Stärken und auch mit den Schwächen der Tänzerinnen und Tänzer. Mich interessiert, wo sie sind und wie sie sind, und nicht, wie sie sein müssten. Das ist ein riesiger Unterschied.

Sie sagen, Ballett ist zwar schön, nährt aber einen absoluten Traum. Träumen muss doch erlaubt sein.

Auf jeden Fall. Aber ein Traum erfüllt sich ja nie. Es gibt einige fantastische Ballerinas, die aus dem beschränkten Bewegungsrepertoire des Balletts etwas Eigenes machen können, aber insgesamt sind das sehr, sehr wenige. Für mich ist es wichtig, dass es Tänzerinnen und Tänzer gibt, die in dieser Gesellschaft anders mit dem Körper umgehen als im Ballett. Ich und viele mit mir beschäftigen uns mit dem Körper, ohne von der Idee der Perfektion und Leistung besessen zu sein. In der Gesellschaft wird uns vermittelt: Du bist nie gut genug! Das will ich in meiner Kunstform nicht fortsetzen. Nicht gut genug zu sein, nie gut genug zu sein, dieser Gedanke beherrscht ohnehin das Bewusstsein jeder Frau.

Das heisst, klassisches Ballett mit seinen unmenschlichen Anforderungen hält die Tänzerinnen und Tänzer unmündig?

Sie macht sie auf jeden Fall angreifbar, anfällig. Wenn ich mit diesem Leistungsgedanken und der Gewalt gegen mich selbst vorgehe, erlaube ich auch eher anderen Menschen, gewalttätig gegen mich zu sein.

Sie sehen einen direkten Zusammenhang zwischen sexuellen Übergriffen im Ballett – und ähnlichen Hochleistungssportarten – und dem Umgang der Tänzerin, des Tänzers mit sich selbst?

Sicher, wenn man so funktioniert, unterstützt man ein System, in dem Macht ausgeübt wird. Es geht um eine grundsätzliche Haltung. Aber ich muss mich als Frau dem Machtgefüge ja nicht unterordnen. In der freien Szene, in der ich arbeite, gibt es keine ähnlichen ­Hierarchien wie in den Institutionen der subventionierten Theater. Ich muss dem Publikum nicht abliefern, was von mir erwartet wird. Unser Publikum ist neugierig und offen. In diesem Sinn habe ich etwas mehr Freiheit als in der Ballettwelt.

Und weniger Geld und Prestige ...

Das stimmt. Aber ich finde es wichtig, das zu tun, was ich tue. Ich würde auch sehr gerne ein Ballettensemble leiten mit intelligenten, kreativen, unterschiedlichen Körpern. Menschen sind doch alle unterschiedlich! Diese Kunst, die dabei entstände, hätte mindestens so viel Prestige verdient wie die überholte Idee von Tanz. Was man auf Tiktok oder Instagram sieht, hat ja nichts damit zu tun, was man noch immer in den grossen Ballettensembles sieht. Alle Kunstsparten haben sich im Laufe der letzten 100 Jahre verändert, nur Ballett nicht.

George Balanchine, einer der letzten Ballett-Heiligen, hat den Satz geprägt: «Ballett ist eine Frau»...

Die kein Gewicht hat, die so leicht ist, dass sie fliegt, die immer von einem Mann getragen werden muss. Ballett arbeitet mit alten Stereotypen.

Und trotzdem übt die Kunst heute auf Mädchen nach wie vor eine enorme Faszination aus, weshalb?

Als ich ein Teenager war, half mir Ballett sehr. Ich konnte etwas verändern und habe Fortschritte gemacht. Man übt Kontrolle aus, über den eigenen Körper und das Leben. Es ist sehr wichtig, schon früh zu lernen, hart an sich zu arbeiten. Aber es darf nicht mit Schmerzen und Gewalt verbunden sein. Zweifel kennt jeder und jede, die Kunst macht. Aber gerade heute sollten sich junge Menschen nicht mit negativen, sondern mit positiven Utopien beschäftigen.