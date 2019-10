Ein Blues-Jubiläum mit vielen kleinen Geschenken Das Lucerne Blues Festival geizt in seiner 25. Ausgabe nicht mit Höhepunkten. Neben legendären Gitarristen zählen auch klingende Namen wie The Fabulous Thunderbirds oder Shemekia Copeland dazu. Pirmin Bossart

Ein Star in der zeitgenössischen Blues-Welt: Shemekia Copeland.Mike White/PD

Mit ihrem Album «America’s Child» gewann Shemekia Copeland dieses Jahr gleich zwei Blues Music Awards. Neben Blues sind hier auch deutlich Einflüsse aus Americana, Rock, Soul und Country zu hören. Zahlreiche prominente Gäste wirken mit. Inzwischen gehört sie zu den Stars in der zeitgenössischen Blueswelt. «When Shemekia Copeland opens her mouth, everybody pays attention. She pierces your soul», schrieb das Magazin «No Depression».

Berühmte Texas-Tochter

Shemekia Copeland ist die Tochter des texanischen Bluesgitarristen und Sängers Johnny Copeland (1937–1997). Mit sechzehn Jahren begann sie regelmässig zu singen. In den Anfängen nahm sie ihr Vater mit auf Tournee und machte sie der Bluesgemeinde bekannt. 1998 veröffentlichte sie auf Alligator Records ihr Debüt «Turn The Heat Up!». Weitere Alben wurden von Dr. John oder Steve Cropper produziert. Die Sängerin erntete zahlreiche Auszeichnungen, zunächst als «Rising Star», dann als immer reifer singende und performende Blues-Lady.

«Billy Price ist wohl einer der besten weissen Soul-Blueser.»

Eine starke Stimme hat auch Billy Price, für Lucerne Blues Artistic Director Dani Mebold «wohl einer der besten weissen Soul-Blueser». Der 69-jährige Price tourte Mitte der 1970er drei Jahre lang mit dem Blues-Gitarristen Roy Buchanan und gründete dann seine eigenen Bands (Keystone Rhythm Band, The Billy Price Band). 2015 erhielt er für seine Zusammenarbeit mit Otis Clay, der seinerseits in Luzern mehrmals für denkwürdige Momente gesorgt hat, einen Blues Music Award für das beste Soul Blues Album.

Sängerin und Schlagzeugerin

Zu den vielen kleinen Geschenken, die sich das Lucerne Blues Festival zum Jubiläum macht, gehört auch die zeitgenössische Bluesrock-Musikerin Lindsay Beaver (Titelbild Barbara Frigiere/PD). Sie spielt (Steh-)Schlagzeug und hat eine kraftvolle Stimme mit Soul und rauem Rockfeeling. «She’s like the love child of Amy Winehouse and Little Richard», ­charakterisierte sie Alligator-Records-Boss Bruce Iglauer. Beaver stammt von Halifax, Kanada, und lebt in Austin, Texas. Ihre musikalische Erweckung hatte sie mit 14 Jahren, als sie erstmals Jimi Hendrix hörte. «And then everything changed.»

Mit 17 entdeckte sie Billie Holiday und nahm daraufhin klassischen Gesangunterricht. Später studierte sie Jazz-Schlagzeug in Toronto. Blues und Roots Rock sind ihr Fundament geblieben. Ihre Musik ist eine heisse Mischung aus Up-Tempo-Blues, frühem R&B, Rock­abilly und Soul.

Nach dem würzigen Gumbo-Eintopf der Südstaaten-Küche ist das Trio Gumbo Grits and Gravy benannt: Die Akkordeonistin Marcella Simien, die Geigerin Anne Harris und der Gitarrist Guy Davis feiern die Roots in allen Schattierungen von Spielfreude und Ausgelassenheit. Ihr rockender Zydeco-Americana-Sound öffnet die Blues-Palette. Marcella ­Simien stand schon mit ihrem Vater, dem bekannten Zydeco-Musiker Terence Simien, auf der Casino-Bluesbühne. Wir erinnern uns an eine wunderbar groovende Handorgel.

The Fabulous Thunderbirds

Ein grosses Geschenk zum 25-Jahr-Jubiläum machen sich die Lucerne-Blues-Festival-Organisatoren mit der Formation The Fabulous Thunderbirds. Die amerikanische Bluesrock-Band wurde 1974 vom Gitarristen Jimmie Vaughan und vom Sänger und Harp-Spieler Kim Wilson gegründet und hat in diversen Umbesetzungen bis heute überlebt. Zu den bekannten Mitgliedern gehörten Duke Robillard oder Kid Ramos.

Im aktuellen Line-up, das der einzige verbliebene Ur-Thunderbird Kim Wilson nach Luzern bringt, ist mit Johnny Moeller ein Gitarrist dabei, auf den man sich nur freuen darf. Er hat am Lucerne Blues Festival schon mehrmals mit seinen Licks und Läufen brilliert. The ­Fabulous Thunderbirds sind längst keine reine Bluesband mehr, sondern rollen aus den amerikanischen Roots-Zutaten ihren eigenen, rockigen Sound.

Die stillen Grössen

Kein Lucerne Blues Festival ohne Musiker, die ihre Blues-Lektionen jenseits von Startum und Hypes inkorporiert haben. Zu ihnen gehören etwa Robert Lee Coleman oder Rev. John Wilkins. Sänger und Gitarrist Rev. John Wilkins, der als Pastor und Prediger arbeitet, ist ein North-Mississippi-Country-Blueser mit Gospel-Einflüssen. Gitarrist Robert Lee Coleman arbeitete mit Percy Sledge und in der Band JBs von James Brown (1970–1972). Beide garantieren bluesige Emotion.

Ein legendäres Kaliber ist Benny Turner, der mit «special guest» Billy Branch (Harp) auftritt. Er ist der jüngere (Halb-)Bruder von Freddie King und spielte Bass in der Freddie King Band. Jahrzehntelang als Sideman aktiv, ist er inzwischen als Bandleader erfolgreich. Turner spielt den Bass mit Pick und im Lead-Bass-Stil. Auch diese Band gilt es hierzulande zu entdecken.