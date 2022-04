Schweizer Literatur Catalin Dorian Florescus neuer Roman «Der Feuerturm» ist ein grosses Familienepos und eine grandiose Geschichtslektion Seine alte Heimat Rumänien ist ihm ein unerschöpflicher Geschichtenfundus. In seinem neuen Roman schreibt Catalin Dorian Florescu anekdotenreich ein Epos aus der Sicht einer Feuerwehr-Dynastie in Bukarest. Mit diesem Buch feiert er erneut das Erzählen.

Catalin Dorian Florescu. Bild: Evi Fragolia

Dieser Roman hat so viele Qualitäten, dass man ihn als grosses Buch bezeichnen möchte. Denn Catalin Dorian Florescu schreibt mit einem überbordenden Anekdotenreichtum so sinnlich von einer Feuerwehrdynastie über fünf Generationen in Rumänien, dass man darin ein wuchtiges Nationalepos aus der Unterschicht, einen Schelmenroman, eine subtile Familiensaga und eine beklemmend aktuelle Parallele zum wahnhaften, brutalisierten Russland erkennt.

Auch wenn Victor, der Erzähler, nach Jahren in kommunistischer Haft zu seiner Tochter 1989 resigniert festhält «Alles bleibt, wie es ist – also schlecht», und damit Unterdrückung und allmächtige Geheimpolizei meint, möchte man Tage, ja Wochen mit diesem so reichen Buch verbringen.

«Der Feuerturm» ist ein erzählerisches Fest

Der 1892 erbaute Turm war Heimat der Feuerwehr und Beobachtungsposten und blieb lange das höchste Gebäude in Bukarest.

Der Roman fängt nämlich als üppiger historischer Schelmenroman an – mit einer Legende eines verspotteten Sehers und einem Stadtbrand im 16. Jahrhundert – und vielen Episoden aus dem späten 19. Jahrhundert: Oft ist das gruselig, dann wieder kurios, witzig, romantisch und traurig. Immerzu in einem leicht schalkhaften Ton erzählt Florescu, wie die Menschen mit ihren Schwächen im weltgeschichtlichen Irrsinn zurechtkommen. Da kommen Kinder auf der Treppe des Feuerturms auf die Welt; die braven Feuerwehrleute stehen stundenlang für den König Spalier und müssen Demonstranten verprügeln; die gutmütig-strenge Grossmutter adoptiert einen streunenden Jungen, mit dem sie gleichzeitig Anarchismus ins Haus holt – und das Religiöse schwebt ständig in charmantem Spott mit: «Bucuresci hatte sich mit so vielen Heiligen eingelassen, dass die Stadt heiliger als Rom selbst hätte sein müssen.»

Diese Ambivalenz der Figuren macht eine grosse Qualität dieses Romans aus. So kommt uns Historisches nah. Florescu lässt uns zudem Bukarest riechen, hören und anschauen: etwa den Malzgeruch der Brauerei Oppler, das Gebrüll der Tiere im Schlachthof, das chaotische Wachstum der Stadt, die Armut und die Paraden und Uniformen in der Königszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Im Kommunismus versiegt die Erzähllust

Besonders einleuchtend ist, wie Florescu die üppige, warmherzige Erzähllust in der Beschreibung der Jahrhundertwende beim Übergang zum Faschismus und Kommunismus ab den 1940er-Jahren in einen nüchternen, bitter-zynischen Bericht verwandelt. Ab dann protokolliert der Erzähler Victor aus der fünften Generation präzise die «bleierne» Zeit im Kommunismus: die Bespitzelung, seine Haft und die Armut. Die sprachliche Verwandlung geht mit dem Wechsel des Lebensgefühls einher: Warme Nostalgie und Erinnerung an die Vorfahren weicht der gespenstisch-kargen Gegenwart. Das Schelmische hat hier keinen Platz mehr, wenn die sadistischen Gefängnisaufseher und Spitzel auftreten. Seine Frau kann für das Abendessen gerade noch Hühnerhälse auftreiben. Victor selbst, der einst Geschichte studierte, arbeitet 1989 in einer Streichholzfabrik – bis zum Volksaufstand gegen den «dritten Bauerndiktator» Nicolae Ceausescu, mit dem der Roman in einem offenen Ende schliesst.

Catalin Dorian Florescu: Der Feuerturm. Roman. C.H.Beck, 362 S. Zvg / Aargauer Zeitung

Florescu vermeidet clever die Gefahr blosser Chronik

Aber ist das Vorhaben, eine Familiensaga über fünf Generationen hinweg nicht viel zu ambitioniert und die Gefahr, in eine blosse Chronologie zu rutschen allgegenwärtig? Florescu wagt sich gleichwohl an die grosse Erzählung und hält der Gefahr stand. Zeitlich hüpft er hin und zurück und im grossen Wimmelbild der Figuren legt er eine dramaturgische Zündschnur mit der Frage, wer Victor verraten hat, und hält so die Spannung.

Trotz ausuferndem Anekdotenreichtum offeriert er zudem dem Leser eben jenes Leitmotiv des Feuers und dieses titelgebenden Feuerturms. Da herum gruppiert er über die Jahrzehnte die Schicksale seiner Figuren. So gibt der Feuerturm Halt im Roman und wird zum grossen, aber nicht zu pathetischen Symbol über die Epochen hinweg. Dies noch in einer weiteren, einer Sehnsuchtsdimension: Immer wieder stehen Vater und Sohn, Mann und Geliebte auf dem Turm, schauen zum Horizont, fabulieren das Meer, den Eiffelturm, sogar New York herbei – und wissen gleichzeitig, dass sie niemals aus dieser Stadt herauskommen werden.

Roman mit beklemmender politischer Aktualität

Der 1892 erbaute Beobachtungsturm der Feuerwehr war lange das höchste Gebäude in Bukarest. Catalin Dorian Florescu selbst sieht ihn als «Metapher für die Widerstandskraft des Menschen, für das Rückgrat, die Mitte, den Kern der Existenz». So schreibt er es in einem aktuellen Essay: «Er schützt, wenn man sich hinter seinen dicken Mauern versteckt, aber er muss auch verteidigt werden. Die Rumänen mussten diese schmerzhafte Erfahrung 1989 machen. Die Ukrainer machen sie jetzt.»

Gerade im letzten Viertel seines Romans, wo einer mit einem offenen Wort gleich als Landesverräter verhaftet wird, denkt man tatsächlich sofort an das heutige Russland. Florescus Roman wirft ohnehin ein beklemmendes Schlaglicht auf die verheerenden autoritären Traditionen des 20. Jahrhunderts in beiden Ländern, wo sich mit Aristokratie, Nationalismus, Faschismus und Kommunismus die Unterdrückung übergangslos fortsetzten. Florescu beschreibt denn auch mit quälend präziser Anschaulichkeit das erbärmliche Gefängnisleben und die lange Tradition der Fügsamkeit und der Selbstbespitzelung.

Aus dieser Überfülle kreiert Catalin Dorian Florescu ein Epos, eine Nationalerzählung von unten. Heldentum gibt es hier nur als Tagtraum in der Gefängnishaft. Der Geschichtsphilosoph Franz Borkenau sah im Epos «eine literarische Selbstfindung nach barbarischen Zeitaltern». Florescu belebt mit «Der Feuerturm» eindrücklich diese Gattung. Gegen Ende muss Victor seine Vorfahren auf Geheiss des Regimes auf einen neuen Friedhof umbetten. Das Trauma bleibt also – trotz hoffnungsvollem Romanschluss.