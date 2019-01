Golden Globes liegen bei wichtigen Preisen daneben und verlieren an Bedeutung Die Auslandspresse in Hollywood hat wieder mal ihre Preise vergeben. Die beiden Hauptpreise sind einfach nur unverständlich. Die Oscars könnten’s richten. Regina Grüter

Rami Malek liebt Freddie Mercury, Kritiker und Publikum lieben ihn für seine Interpretation des Queen-Sängers. (Bild: Paul Drinkwater/AP)

Man hat sich erstaunt die Augen gerieben: Ausgerechnet «Bohemian Rhapsody» hat in der Nacht von Sonntag auf Montag den Golden Globe für das «Beste Filmdrama» gewonnen. Ein Film, der das Publikum nach wie vor begeistert – mit 320000 Zuschauern auch hierzulande erfolgreichster Film des Jahres 2018 –, bei der Kritik aber weitestgehend durchfiel. Dies vor allem, weil er derart brav daherkommt und es in entscheidenden Punkten mit der Wahrheit nicht so ­genau nimmt. Familientauglicher Rock ’n’ Roll ab 8 Jahren, Freddie Mercury für alle. Rami Malek in der Rolle des Queen-Sängers aber hat wohl restlos alle überzeugt und das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Bradley Cooper in «A Star Is Born» als bester Schauspieler verdient gewonnen. Und Glenn Close («The Wife») setzte sich gegen Lady Gaga durch – auch das geht in Ordnung.

Falsche Gewinner, langweilige Show

In der Kategorie «Beste Komödie/Musical» wurde «Green Book» prämiert. Und auch da hätte man sich einen mutigeren Entscheid gewünscht, etwa «Vice» oder «The Favourite». Geehrt wurden zumindest die Hautdarsteller Christian Bale als Dick Cheney und Olivia Colman in der Rolle der Queen Anne. Vergeben werden die Trophäen von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), eine Gruppe von gegen 90 in Hollywood ansässigen ausländischen Filmjournalisten, die für ihre Heimatpresse schreiben. Ein Kritikerpreis für das Beste aus Film und Fernsehen. Der Unmut über die Golden Globes 2019 ist deshalb gross: falsche Gewinner, langweilige Show. Und dann auch wieder nicht. Denn man muss die Bedeutung der Golden Globes relativieren. Ja, sie sind der publikumswirksamste Filmpreis nach den Oscars, und sie läuten die Hollywood-Award-Season ein. Doch sind sie wirklich ein zuverlässiger Indikator für die Oscars? Nein, sind sie nicht. Viel wichtiger sind in dieser Hinsicht die brancheneigenen Verbände von Regisseuren und Produzenten bei der Prognose für den «Besten Film» sowie der Schauspieler und Drehbuchautoren bei den Darsteller- und Drehbuch-Oscars. Sitzen doch die gleichen Leute häufig auch in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die sich seit der «#OscarsSoWhite»-Debatte in einem Umgestaltungsprozess zu mehr Diversität befindet.

Überraschungen und ­Versäumnisse

Die Golden Globes sagen also die Oscars nicht voraus. Zum Glück. Sie können aber das Abstimmungsverhalten der um die 8000 Academy-Mitglieder allenfalls beeinflussen, etwa mit einem Überraschungssieger. Der Regiepreis für Alfonso Cuarón für «Roma» geht in diese Richtung. Doch ging seine Hauptdarstellerin Yalitza Aparicio schon bei den Nominierungen vergessen. Wie auch Margot Robbie als Queen Elizabeth I in «Mary Queen Of Scots». Oder, um das grösste Versäumnis im Bereich Fernsehen auch noch anzusprechen, wo war überhaupt «Atlanta»?