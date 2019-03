Eine andere «Glanz & Gloria»-Welt «Glanz & Gloria» legt erstmals die Sendungen einer ganzen Woche in die Hände von «Creators». Den Anfang macht ein Videoblogger-Paar.

Sie moderieren eine Woche lang: das Blogger-Ehepaar Loredana und Kilian Bamert alias Saturday and Sunday. (Bild: SRF/Oscar Alessio)

(pd/are) Ganz neu ist es ja nicht, dass die Moderation von «Glanz & Gloria» von anderen bestritten wird als den üblichen Köpfen. So kamen etwa auch schon Jugendliche zum Einsatz. Ziel war immer, der Sendung, die naturgemäss vor allem Promis in vollem Glanz zeigt, etwas mehr Pepp und Originalität zu verleihen. Dies gilt wohl auch für den neuen Ansatz mit den «Creators». Diese Woche zu sehen sind Loredana (29) und Kilian Bamert (30). Besser bekannt sind die beiden als Videoblogger-Paar Saturday and Sunday. Mit eigenem Team kreieren und moderieren sie die Sendungen der ganzen Woche. Die beiden sind verheiratet. In ihrem gemeinsamen Videoblog geben sie Einblicke in ihr Leben in der Schweiz und in ihre Reisen durch die Welt. In ihrer «Glanz & Gloria»-Mode-ration werden sie rund um das Thema Onlinewelt berichten. So präsentieren sie TV-Snack-Tipps von Foodbloggern und lassen den Bühnenkomiker Peach Weber auf den Online-Komiker Schwiizchiste treffen. Sie verbinden die Medienwelten des klassischen Fernsehens und Youtube und wollen natürlich die Gelegenheit nutzen, die Selfie-Community und Influencer-Szene ins beste Licht zu rücken.