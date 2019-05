Monteverdi in St.Gallen: Eine Barockoper wie ein Thriller Die Oper «L’Incoronazione di Poppea» wurde gestern am Theater St. Gallen begeistert aufgenommen. Die Neuorchestrierung gibt der barocken Vorlage noch mehr Klarheit, Kontur und Farbe. Die Inszenierung lotet vor allem die Abgründe der Liebe intensiv aus. Martin Preisser

Diese Liebesgeschichte ist von Zerstörung geprägt: Auf einem Schutthaufen gestehen sich Nero (Anicio Zorzi Giustiniani) und Poppea (Raffaella Milanesi) ihre Liebe. (Bild: Iko Freese)

Das Theater St. Gallen sorgt dank Opernchef Peter Heilker immer wieder für wunderbare Überraschungen. Die Monteverdi-Oper «L’Incoronazione di Poppea» in der Fassung von Ernst Krenek wurde seit über achtzig Jahren nicht mehr inszeniert. Man glaubt es kaum, sieht und hört man jetzt diese St. Galler Fassung.

Die Liebe, auch wie sie eine Renaissanceoper sieht, ist eben nicht nur Geplänkel, sondern emotional so vielschichtig und vor allem zerstörerisch und abgründig. Besonders dieser Facette geht die packende Inszenierung von Alexander Nerlich nach. Konsequent und spannend wie der beste Thriller. Und nicht nur die Liebe kommt so spannend ­daher, sondern auch die philosophischen Betrachtungen über Macht, Verstrickung, Eroberung und Verlust.

Grosse Begeisterung für die Solotänzerin

Das Bühnenbild versetzt die Szenen am Kaiserhof Neros in ein Hallenbad, das ein Trümmerhaufen ist. Hier hat schon von Anfang der Oper an jeder nur verloren. Den grössten Schlussapplaus für eine aufrüttelnde, in sich stimmige, klare, geschlossene und intensive Opern-Neuentdeckung gab es für einmal für die Tänzerin. Wie ­Diane Gemsch als Amore durch dieses Drama tanzt, kriecht und schlängelt, war schon ein ganz besonderer Hit des Abends.