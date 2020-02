«Dschungel» am Luzerner Theater: Eine Halluzination mit Brassband und Opernstimmen «Die welteste Brass-Oper von Manuel Renggli nach der gleichnamigen Geschichte von Michael Fehr»: Nichts weniger verspricht die Produktion «Dschungel», die am Luzerner Theater uraufgeführt wird.

Ist Brahma wirklich im Dschungel, oder spiegeln sich in ihrem Innern verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit?Probenbilder: Ingo Höhn/PD

«Dschungel» ist eine Geschichte des Erzählers Michael Fehr. Fehr hat sich einen Namen als eigenwilliger Dichter und Spoken-Word-Künstler mit einer prägnanten Sprache gemacht. Seit ein paar Jahren tritt er auch mit einer Band auf, mit der er seine Geschichten zu Songs entwickelt. Dass nun sein Erzählstoff «Dschungel» für ein Libretto für eine Brass-Oper adaptiert wurde, aktiviert die Erwartungen an den innovativen Geist des Luzerner Theaters.

Fehrs «Dschungel» erzählt die Geschichte des Mädchens Brahma, das von seiner alkoholkranken Mutter vernachlässigt wird. Auf der Suche nach etwas Essbarem schnappt es sich von ein paar Jungs auf der Strasse ein paar Pillen. Es beginnt eine halluzinatorische Reise in den Dschungel, wo Brahma Erlebnisse mit verschiedenen Tieren hat. Die Geschichte und auch die Inszenierung sind so angelegt, dass sich Realität und Traum vermischen. Was ist draussen, was ist drinnen? Ist Brahma wirklich im Dschungel und begegnet den Tieren, oder spiegeln sich in ihrem Innern verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit?

Nichts Vergleichbares

Eine besondere Herausforderung bedeutet dieses Stück für den Komponisten Manuel Renggli. Der gebürtige Entlebucher, der nach seinem Dirigentenstudium in Bern ein zweites Studium der Germanistik und Musikwissenschaft absolviert, ist ein grosses Talent. Er hat schon Werke für Brassband, Klavier, Streichorchester, Sinfonisches Blasorchester, Sinfonieorchester, aber auch für unkonventionelle Besetzungen geschrieben. Doch ein grosses Werk wie eine Oper hat er noch nie angepackt. Schon gar nicht eine Brass-Oper.

«Es gibt nichts Vergleichbares, an dem ich mich hätte orientieren können», sagt Renggli. 2018 war er an der Universität Bern als Tutor im Bereich Oper engagiert. Aber mit dem «Dschungel» stellten sich ganz neue Aufgaben. «Eine grosse Herausforderung bei einer Brass-Oper ist es, die Sängerinnen und Sänger mit der Brassband abzustimmen, damit Stimme und Text verständlich bleiben.» 28 Blechbläser können sehr laut sein. Handkehrum würde die Blechmusik ihren spezifischen Charakter verlieren, wenn sie nur gedämpft und pianissimo daherkäme.

Brass und Synthesizer

Doch Renggli kennt die modernen Brassbands. «Ihre Soundkultur ist geprägt von den Contests, wo sich die Ensembles messen. Eine Brassband ist sehr offen und flexibel. Ihre grosse Präzision erlaubt ein wendiges und hochdynamisches Musizieren. Sie kann im Nu Stimmungswechsel vollziehen.» Von diesen Charakteristiken sei er ausgegangen, und sie passten auch zum Text von Fehr, sagt Renggli. Auch der Rhythmus ist für ihn ein wichtiges Element. Wenn schon ein Novum, dann richtig, mag sich der Komponist gesagt haben, als er sich entschloss, zum Brassklang der Bürgermusik noch einen Synthesizer hinzuzufügen. Nicht als farbiger oder dissonanter Kontrapunkt zum Brassklang, sondern als Erweiterung und Vertiefung desselben, als Verschmelzung und Synthese. «Ich kann mit dem Synthesizer mehr Frequenzen in den Brassklang bringen, ihn ausweiten und grösser machen.» Mit dieser Kombination kann Renggli auch längere Spannungsbögen erzeugen oder den stellenweise psychedelischen Charakter des Stücks unterstützen.

Musikalisch lässt Renggli auch populäre Stilrichtungen wie Hip-Hop oder Heavy Metal in das Werk einfliessen. «Eine Brassband kann wie ein Chamäleon diverse Stilarten annehmen und verwandeln.» Geschrieben hat er die gut 70-minütige Komposition nicht am Computer, sondern mit Bleistift und Papier. «So kann ich das Werk besser memorieren und dadurch die grossen Bögen besser ausarbeiten, das ist mir extrem wichtig.» Er habe das Werk inzwischen wirklich praktisch Note für Note im Kopf, sagt Renggli und grinst. «Ich träume sogar davon.»