Kindertheater Von der experimentierfreudigen Maus, die zum Mond fliegen will Im Figurentheater Luzern zeigt Sven Mathiasen mit «Armstrong» ein irrwitziges Stück um einen Nager, der Grosses wagt.

Erfolgreicher Flug ins All: Die Maus schafft den Trip zum Mond. PD/Sven Mathiasen

Es bedarf einigen Mutes, sich mit seinen Visionen und Träumen gegen die Skepsis anderer durchzusetzen. Das gilt auch für die Maus, die ihren Artgenossen klarmachen will, dass der Mond nicht aus Käse, sondern aus Stein besteht. Als Beweis will sie dorthin fliegen – und das als erster Erdbewohner überhaupt. Mit «Armstrong» zeigt das Figurentheater Luzern ein aberwitziges Stück, basierend auf dem Buch des deutschen Autoren Torben Kuhlmann und gespielt von Sven Mathiasen. Am Mittwoch feierte es Luzerner Premiere an der Industriestrasse.

Begeisterte Kinder- und belustigte Elternaugen können so verfolgen, wie die Maus ein Experiment ums andere angeht, um herauszufinden, welcher Antrieb funktionieren könnte. Mathiasen bespielt die Stofffigur, gibt ihr die Stimme und tritt gleichzeitig als ihr Gesprächspartner und «Komplize» auf. Sie merken bald, dass eine elastische Unterhose um zwei Stuhlbeine gewickelt als Katapult nicht ausreicht. Auch ein Versuch mit einem alten Rollschuh mit Schwarzpulverantrieb scheitert. Es brennt alsbald und die Feuerwehr muss kommen.

Trotz pädagogischem Element dominiert der Spassfaktor

Das pädagogische Element – zuerst überlegen, dann basteln und handeln – bleibt sachte aber klar erkenntlich im Hintergrund. Der Spassfaktor dominiert. Bald hat die clevere Maus die zündende Idee – «wir müssen einfach grösser denken!» – und reist ganze 14 Jahre vor Apollo 11 hinauf zum Mond. Dieser kommt auf einer Leinwandprojektion immer näher, bis die Landung erfolgt. Zurück auf der Erde wird die Pionierin von den ehemaligen Skeptikerinnen und Skeptikern gefeiert.

Puppenspieler Sven Mathiasen - hier in einer Aufnahme von 2017.

Bild: Alex Spichale / BAD

Mathiasen unterhält 50 Minuten lang in einer One-Man-Show witzig, abwechslungsreich und gleichzeitig mit ziemlich minimalistischen Mitteln. Die ideale Altersbandbreite für das ganz junge Publikum ist indes relativ klein - empfohlen ist ab vier Jahren, die meisten Kinder über acht dürfte «Armstrong» eher kalt lassen. Die kommenden Aufführungen sind bereits ausverkauft. Resttickets sind nur noch für die letzte Vorstellung vom 3. Februar erhältlich.