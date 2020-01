Schweizer Schauspielerin Ella Rumpf wird an Berlinale geehrt

Mit ihren intensiven Auftritten in Schweizer Filmen wie «Chrieg» und «Die göttliche Ordnung» machte sie erstmals auf sich aufmerksam. Inzwischen ist sie auch international ein Name. Jetzt erhält die Schweizer Schauspielerin an der kommenden Berlinale einen Shooting Star Award.