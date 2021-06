Musik Giovanni Allevi und Musik von Queen: Endlich rockt es wieder im KKL Giovanni Allevi und die Queen Tribute Band beleben den Luzerner Saal des KKL Luzern und versprühen dort erstmals seit langer Zeit so etwas wie Rockkonzertatmosphäre.

Der italienische Pianist und Komponist Giovanni Allevi. Bild: PD

In normalen Jahren bringt das Blue Balls Festival im Juli jeweils eine Fuhre Rock und Pop nach Luzern und in die beiden Säle des KKL. Leider musste auch die diesjährige Ausgabe vollständig abgesagt werden. Trotzdem wird sich im Luzerner Saal in Kürze eine Rockatmosphäre einstellen. Mit Giovanni Allevi und The Best Queen Tribute – Break Free finden Anfang Juli zwei Konzerte im nicht gestuhlten Saal statt.

Der 52-jährige italienische Pianist und Komponist Giovanni Allevi macht zeitgenössische klassische Musik.

In Jeans, T-Shirt und Turnschuhen bestreitet er seine Konzerte, und durch die Zusammenarbeit mit dem Produzenten Saturnino und Jovanotti wurde er einem modernen Rockpublikum bekannt.

Ein solches bedient auch die Queen Tribute Band aus Italien, die in ihrer Show alles von «We Are The Champions» über «We Will Rock You» bis hin zu «Bohemian Rhapsody» präsentiert – und natürlich «I Want To Break Free». «The most similar to the legend» preist sich die Band gleich selbst an. Kommen sie der Legende tatsächlich am nächsten? Wie der Website zu entnehmen ist, eifern die vier Musiker auch äusserlich ihren Idolen nach.