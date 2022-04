Engagierte Literatur Ukraine-Krieg: Kaum bringen sich die Intellektuellen in Stellung, hagelt es Kritik – zu Unrecht Statements und Interventionen von Literaten sind oft besser als ihr Ruf. Es gibt allerdings eine Ausnahme: ein Literaturnobelpreisträger, der zu grausamen Amokläufen fähig ist.

Westliche Intellektuelle äussern sich unbehelligt zum neuen Krieg in Europa, während die Ukrainer eine Statue ihres Nationaldichters Taras Schewtschenko vor den russischen Angreifern schützen müssen. Bild: Getty Images

Sie haben es gerade schwer, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Erst verloren sie ihre Auftrittsmöglichkeiten wegen der Pandemie. Nun tobt ein Krieg in Europa. Gebannt verfolgen die Menschen die Ereignisse und interessieren sich nur noch mässig für stille Erinnerungs- oder Familienromane.

Reflexartig fordern die Medien den Intellektuellen Stellungnahmen ab, und sobald sie solche abgeben, werfen ihnen die gleichen Medien Eitelkeit und Geltungssucht vor. Die Literaturschaffenden können es scheinbar niemandem recht machen.

Manche zweifeln in diesen Tagen des Krieges in Europa an ihrem Job oder sogar an der Sprache. Es gibt gar Autorinnen und Autoren, die nun in den Medien lautstark mit dem Gedanken spielen, ihren Job an den Nagel zu hängen, da das Schreiben ohnehin nichts bringt. Umgehend wird ihnen das als Pathos ausgelegt, so in einem forschen Rundumschlag des NZZ-Literaturkritikers Roman Bucheli.

Alles nur Egozentrik, Pathos und Geltungsdrang?

Es fällt leicht, sich zu mokieren über das «Pathos-Gebläse», das etwa die deutsche Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, letztjährige Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, anwirft, wenn sie in der FAZ verkündet, sie wolle «aus diesem Land aussteigen», weil ihr Einfluss als Autorin auf die entscheidende Politik gering sei und weil sie «nicht die Mitschuld an diesem Völkermord tragen» möchte. Okay, klingt pathetisch, wie Wutschreie eben klingen. Aber die Enttäuschung von Rávik Strubel ist sehr wohl nachvollziehbar.

Die NZZ nervt sich weiter über Autoren wie Maxim Biller und Lukas Bärfuss, die nicht einmal merken würden, wie widersprüchlich sie sich äusserten. Wäre nämlich die Sprache tatsächlich durch den Krieg entwertet, müssten die Autoren einfach schweigen. Doch der Geltungsdrang zwinge sie zum Bekenntnis, und darin manifestiere sich ihre Egozentrik.

Besonders auf Lukas Bärfuss dreschen die Schweizer Kritiker gerne ein

Ein Rundumschlag zeichnet sich dadurch aus, dass einiges überlesen wird, damit die Intellektuellenschelte aufgeht. Das Argument der Eitelkeit ist zwar eine wirksame Keule, aber mit ihr prügelt man immer nur die Luft, denn weder ein Intellektueller noch ein NZZ-Kritiker ist je geboren worden ohne Egozentrik und Geltungsdrang.

Lukas Bärfuss, der vor einem halben Jahr noch in Odessa an einem Theaterprojekt gearbeitet hat, drückt in der Wochenzeitung «Die Zeit» aus, wie schwer es ihm fällt, noch Ich zu sagen, weil vieles inzwischen zerstört worden ist von dem, was sein Ich vor einem halben Jahr in der Ukraine erfahren hat.

Ja, es wirke heute obszön, von Vergangenem zu reden, «wenn über Millionen die Gegenwart hereinbricht in Form von Bomben, von Feuer, Vertreibung und Tod. Die Sprache ist selbst durch den Krieg entwertet. Sie hat diesen Krieg nicht verhindert, sie hat ihn vorbereitet. Sprache ist Krieg».

Ist das pathetisch formuliert, also ein übertriebener Leidensausdruck? Eher eine elementare Erfahrung, an die man in jedem Krieg erinnern muss, damit man die Worte genauer wählt und von ideologischen oder gar propagandistischen Phrasen separiert.

Schriftsteller ohne Sinn für Gut und Böse sind keine Schriftsteller

Der 1960 noch in der Tschechoslowakei geborene deutsche Autor Maxim Biller zweifelt, ebenfalls in der «Zeit», ob man jetzt in diesem Krieg in Europa als Autor weitermachen kann wie davor. Das könnten nur Leute tun, die ohne Sinn für Gut und Böse leben. Ja, ihm scheinen diese Schriftsteller, die sich nicht erschrecken lassen, gar keine richtigen Schriftsteller zu sein.

Biller bezieht sich nicht von ungefähr auf den in der Schweiz lebenden russischen Schriftsteller Michail Schischkin. Er erweist sich in diesen Kriegstagen als intellektuelles Vorbild. Nicht nur warnt er seit Jahren vor Putin, er macht sich auch scharfsinnig wie kaum ein anderer Autor Gedanken dazu, was Literatur in Zeiten des Krieges vermag.

In den Zeitungen von CH Media schreibt Schischkin in dieser Woche, die Literatur versage immer, wenn der Krieg beginne. Sie könne ihn nicht aufhalten, aber sie helfe den Menschen wenigstens, in der Katastrophe zu überleben. Und wenn der Krieg vorbei sei, helfe die Kultur, mit dem Hass, mit dem Schmerz fertig zu werden.

Ganz überwinden kann man zumindest den Schmerz nie, aber es ist notwendig, dass Intellektuelle nach Putins Angriffskrieg auf Europa über ihre Möglichkeiten und Grenzen nachdenken. Und mit klarer Sprache Angreifer und Opfer auseinanderhalten, statt die Grenzen zu verwischen oder gar die Täter zu Opfern zu stilisieren. Es tummeln sich schon genug exzentrische Rechte und Linke herum, die ein Verständnis für den Diktator Putin und sein imperiales Russland aufbringen.

Man fürchtet besonders den Literaturnobelpreisträger Peter Handke, ein berüchtigter Meister der Täter-Opfer-Umkehr. Zwar sieht er sich gern als Schutzpatron aller Geflüchteten und Randständigen, doch unvergesslich sind seine Tiraden gegen die Mehrheit der Leute, die er gar nicht mehr Menschen nennen mochte, sondern nur «Unerreichbare, die nichts mehr wundert». Im Jugoslawienkrieg warb Handke einst fanatisch für den Völkermörder Slobodan Milosevic und leugnete die serbischen Massenverbrechen. Kein «Nato-Journalist» habe damals hingeschaut, ausser er: Handke.

Vom Poeten des Preziösen zum Berserker ist es nur ein Schritt

Wie denkt er jetzt über den Kriegstreiber Putin, der ausgerechnet in Serbien viele heissblütige Verehrer hat? Soeben ist ein feinsinniges Büchlein von Handke mit dem Titel «Zwiegespräch» bei Suhrkamp erschienen, allerdings noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges geschrieben. Es zeigt nicht den Berserker Handke, sondern den mildgestimmten Poeten des Preziösen, der das sehen will, was andere übersehen.

Ausgehend vom Theater gibt er zwei in sich angelegten Narrenstimmen das Wort, lässt sie räsonieren über Spiel und «Dringlichkeit», über «Grossvatertum», aber auch über das Erzählen von vergangenen Weltkriegen. An einer Stelle heisst es: «Unsereiner hat auf Ruhe kein Recht.»

Schon ist man alarmiert: Denn Handke ist ein Schläfer. Jederzeit könnte er zuschlagen. Sein erster Roman hiess «Die Hornissen», und wie von einer riesigen Hornisse gestochen, könnte er wieder den Wüterich mimen, indem er uns abermals als Nato-Geschöpfe geisselt, die nicht die wahren Opfer und die wahren Täter dieses Krieges sehen wollen. Hoffen wir, dass ihn der Literaturnobelpreis gelassener gemacht hat. Ein neuer Amoklauf Handkes ist jetzt das Letzte, was wir brauchen.