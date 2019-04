Entlarvende Blicke: Fotografierende Frauen

Gibt es den weiblichen Blick in der Fotografie? Ich bin versucht zu sagen, dass uns ein konzeptuelles Gegenstück zum «male gaze» – einem Ansatz, der Mitte der 1970er-Jahre von der Filmtheoretikerin Laura Mulvey entwickelt wurde – in dieser Frage nicht weit genug bringen wird. Dafür ist die Präsenz oder Dominanz des historisch formulierten männlichen Blickes («male gaze») bis heute viel zu eng mit den gesellschaftlichen und in der Folge mit den institutionellen Rahmenbedingungen verknüpft. Der «male gaze» bildet die Welt in einer zutiefst patriarchal, heterosexuell geprägten Gesellschaftsstruktur ab, so Mulveys These, wobei die Frauen als Objekte der Begierde für den männlichen, fetischisierenden Blick dargestellt werden.

Wir brauchen Blicke und nicht den einen Blick. Menschen aus verschiedenen geopolitischen Kontexten, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen entwickeln jene facettenreichen Perspektiven auf eine beschleunigte Welt, die es uns wenigstens ansatzweise ermöglichen können, über das Sehen hinaus etwas zu begreifen. Dass Frauen* darin eine zentrale Rolle spielen müssen, ist keine Frage – und dass wir nach wie vor noch am Anfang stehen, leider auch nicht.

Die westliche Kunstliteratur und Kunstgeschichtsschreibung vertraten jahrhundertelang die Ideologie, dass der Künstler ein männliches, weisses Genie ist – ein Künstler, der über die Grenzen seiner eigenen Existenz hinaus ein allgemeingültiges Werk kreiert. Die Frauen waren immer anwesend und aktiv, sie wurden nur erschreckend häufig aussen vorgelassen. In der Fotografie verhält es sich ähnlich wie in der Literatur, der Malerei und dem Theater.

Ein Beispiel: Gerda Taro fotografierte als erste Frau an einer Kriegsfront. Gemeinsam mit ihrem Partner Robert Capa hat sie den Spanischen Bürgerkrieg dokumentiert. Viele ihrer Aufnahmen hatte man Capa zugeschrieben, doch erst siebzig Jahre nach ihrem Tod 1937 wurde Taros Schaffen in einer eigenen Ausstellung gewürdigt.

Da solche oder ähnliche Geschichten oft die Regel und nicht die Ausnahme sind, verfassten 2018 Fotograf_innen, Kurator_innen und Schriftsteller_innen einen Protestbrief, der sich gegen eines der wichtigsten Fotofestivals weltweit richtete, die Rencontres d’Arles. Darin forderten sie eine Erhöhung des weiblichen Anteils an den ausgestellten Positionen. Die Einzelausstellungen wurden in jenem Jahr von zwölf Männern und drei Frauen bestritten – eine ernüchternde Bilanz.

Fotografinnen sehen Menschen als Menschen, sie agieren bedacht und schnell, sie versuchen sich einzufühlen anstatt zu objektivieren – oder auch nicht. Letzteres ist genau der Punkt: Um über Blicke und Blickwinkel, die Umstände, die zu einem Bild führen, und das daraus resultierende Format (ein Editorial in einem Magazin, eine Ausstellung, ein Buch, eine digitale Storyline) überhaupt diskutieren zu können, müssen die Karten an alle Beteiligten verteilt werden und nicht nur an einen privilegierten Bruchteil davon.

Laia Abril, Claudia Andujar, Deana Lawson, Annette Kelm, Juliana Huxtable, Zanele Muholi... sie alle und weitere Fotografinnen prägen mit, wie wir die News lesen, wie wir uns und unsere Umgebung fotografieren, wie wir das Bekannte und Ungewohnte reflektieren können – dafür brauchen sie institutionellen und freien Raum und dieselben Möglichkeiten wie die Fotografen, diesen auch – laut und stolz – einnehmen zu können.