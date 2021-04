Filmlegende Er war Baby Moses: Im Filmklassiker «Die zehn Gebote» 1956, als Söhnchen von Charlton Heston Fraser Heston hatte seinen grössten Hollywood-Auftritt als Baby Moses in «Die zehn Gebote». Zum 65-Jahr-Jubiläum blickt der Sohn des Hauptdarstellers Charlton Heston zurück auf seinen Vater und den Ostern-Filmklassiker, der am Karfreitag im ZDF wieder zu sehen ist.

Im Leben Vater und Sohn: Charlton Heston in «Die zehn Gebote» als Moses, sein Sohn Heston als Baby Moses im Schilfkörbchen. Bild: ZVG

Die Geburt ihres Sohnes freute nicht nur Lydia und Charlton Heston: «Herzlichen Glückwunsch!», hiess es im Telegramm des legendären Regisseurs Cecil B. DeMille. «Fraser hat die Rolle, alles Liebe, C.B.» Und so kam Fraser Clarke Heston zu seiner ersten und einzigen Filmrolle: als Baby Moses in «Die zehn Gebote». Nicht, dass er sich an seinen Auftritt im zarten Alter von drei Monaten noch erinnern könnte.

Fraser Heston Marlène Von Arx / Aargauer Zeitung

Aber die Geschichte vom am Nil ausgesetzten Moses hat er seither hundert Mal gehört und mindestens so oft wiedergegeben: «Mein Vater sah, dass es im Korb feuchter wurde, als man es auf eine durchnässte Windel hätte zurückführen können», beginnt er per Telefon aus Los Angeles zu erzählen. «Offenbar hatte der Korb ein Leck und so wollte er mich retten. Die vom Film engagierte Sozialarbeiterin riss mich aber an sich und sagte, nur sie sei beim Dreh gesetzlich zur Kinderbetreuung befugt. Da sah er sie mit dem stechenden Blick von Moses an und sagte in dessen Donnerstimme: ‹Gebt mir das Baby!› Nicht überraschend tat sie das dann subito.»

Am Originalschauplatz am Berg Sinai gedreht

«Die zehn Gebote» wurde 1956 gedreht und kostete 13,3 Millionen Dollar. Damit war er der teuerste bis dahin produzierte Film. Die Spezial-Effekte, die damals nicht im Computer, sondern durch überlappende Bilder erzielt wurden, suchten ihresgleichen: Insbesondere die Exodus-Szene, in der Moses mit dem Stab das Rote Meer teilt: «Wenn er zu Hause den Stab hervorholte, warnte er uns zur Vorsicht, das Wasser im Swimmingpool nicht zu teilen», erinnert sich Fraser Heston lachend.

Gefilmt wurde in den Paramount Studios, aber auch am Berg Sinai in Ägypten. Charlton Heston hatte seine Erlebnisse in einem Tagebuch festgehalten: «Sie fuhren mit Jeeps durch die Wüste und übernachteten im Kloster St.Catherine», so Fraser Heston, der später Regisseur wurde und zwei Filme mit seinem Vater inszenierte. «Der Abt dort meinte, Moses müsse barfuss den Berg runter kommen. Denn nachdem Gott zu ihm gesprochen hatte, sei er sicher nicht geistesgegenwärtig gewesen, sie wieder anzuziehen.» Die Filmemacher waren damit einverstanden. Charlton Heston sei sehr berührt gewesen, am Originalschauplatz zu drehen: «Er bekam Gänsehaut, als er Tausende von ägyptischen Statisten anführte, die ihn ehrfurchtsvoll ‹Musa›, wie der Prophet Moses bei den Moslems heisst, nannten.»

Regisseur DeMille hatte noch eine heftigere körperliche Reaktion: «Er erlitt einen Herzinfarkt in Ägypten, aber er drehte weiter, bis sie für die Innenaufnahmen nach Los Angeles zurückkamen», so Heston. «Die zehn Gebote» wurde ein Kassenknüller: Das Monumentalwerk inflationsbereinigt auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und hätte in heutigen Dollars knapp 1,2 Milliarden eingespielt. Zum 65. Jubiläum bringt Paramount Pictures das Epos in einer fast vierstündigen Fassung auf den Markt. Die aufpolierte Version überwältigt sogar Fraser Heston, der den Film schon dutzende Male gesehen hat. Auch inhaltlich steht er hinter dem Klassiker: «DeMille fing mit der Bibel an und konsultierte auch die Schriften des Koran, der Thora, sowie von Bibel-Gelehrten zurück bis zu Josephus, um eine möglichst authentische Geschichte zu erzählen.» Zumindest wurde bisher auf ein historisches Kontext-Label verzichtet (siehe Box).

Dank Moses wird Charlton Heston auch zu Ben-Hur

Die Rolle des Moses, der die Israeliten ins gelobte Land führt, machte Charlton Heston zum Superstar. «Ohne Moses hätte er die Rolle von Ben-Hur sicher nicht bekommen», meint Fraser Heston. «Ben-Hur» brachte Charlton Heston 1960 seinen einzigen Schauspiel-Oscar ein.

Fraser und seine Schwester Holly wuchsen privilegiert auf: Sie bereisten die Welt, spielten am Wochenende zu Hause Tennis-Turniere. Gregory Peck und Kirk Douglas waren Familienfreunde, Fraser verbrachte in Drehpausen bei «El Cid» auf dem Schoss von Sophia Loren. «Mit meinen Eltern habe ich das grosse Los gezogen», fasst Heston zusammen. «66 Jahre lang waren sie zusammen. Meine Mutter hatte einen guten Einfluss auf meinen Vater und er liebte nie eine andere. Bei ihm stand die Familie an erster Stelle, dann kam sein Land und dann sein Beruf.»

Heston war Waffenlobbyist und Gewerkschafter

Charlton Heston, der 2008 84-jährig verstarb, war am Schluss vor allem als Präsident der Waffenlobby NRA (1998-2003) bekannt. «Er war alte Schule und konservativ. Die Verfassung ging ihm über alles. Aber er war auch ein Gewerkschafter», relativiert Fraser Heston. «Er war Präsident der Schauspieler-Gewerkschaft und auf Anfrage von Martin Luther King führte er die Künstler-Delegation beim Marsch auf Washington während der Bürgerrechtsbewegung an. Er war kein Rechtsaussen-Fanatiker, er war ein sehr liebenswürdiger, vernünftiger Mann, den man mit Argumenten durchaus überzeugen konnte.» Deshalb arbeitet der Filmemacher derzeit an einem Dokumentarfilm über die unbekannteren Seiten seines Vaters. Der Titel:«Charlton Heston, der Mann in der Arena.»

