Architektur Zum Tod von Romeo Ugolini: Er war zuerst FCL-Spieler und dann ein erfolgreicher Architekt Romeo Ugolini, der Anfang Monat mit 90 Jahren verstorben ist, machte gleich doppelt Karriere in einer seltenen Kombination.

«Wir sind sehr glücklich mit dem schönen Traumappartement, das Sie für uns realisiert haben.» Das schrieb Filmikone Audrey Hepburn 1960 in einem Brief an Romeo Ugolini und seine Frau über ihr neues Domizil auf dem Bürgenstock, wo sie sechs Jahre davor Filmpartner Mel Ferrer geheiratet hatte.

Der Luzerner war in dieser Zeit Hausarchitekt auf dem Bürgenstock. Dass Hepburn, die als Audrey Ferrer unterschrieb, von Hand «tanti grazie e saluti» ergänzte, lag natürlich daran, dass die Familie von Romeo Ugolini ursprünglich aus Italien kam, aus der Provinz Verona. Romeo kam zusammen mit Roma Ugolini als Zwilling am 21. Juli 1930 in Baar zur Welt. Doch vor seiner Karriere als Architekt wurde Romeo Ugolini in einem ganz anderen Zusammenhang bekannt: als Spieler des FCL Luzern, der es dann sogar zu Einsätzen in der Nationalmannschaft brachte.

Drei Franken für den Sieg und tragisches Karriereende

Romeo Ugolini (rechts) in den 1980ern mit dem damaligen Nati-Coach Paul Wolfisberg. Bild: PD

Ugolini gehört zur Generation von Paul Wolfisberg, mit dem er auch nach seiner Laufbahn befreundet war. Seine erste Station war ab 1950 der FC Winterthur, die Familie war zwischenzeitlich dorthin gezogen. Und Ugolini schaffte mit dem Team als ungeschlagener 1. Liga-Meister den Aufstieg in die Nationalliga B. Mit dem Wohnortwechsel nach Luzern kam er 1954 zum FCL und damit in die höchste Liga.

Noch im gleichen Jahr freute er sich über das Aufgebot in die Nati. 1956 erlitt er in einem Spiel gegen Ungarn einen Kreuzbandriss. Was heute einen Routineeingriff nach sich zieht, bedeutete damals, mit erst 26 Jahren, das Karriereende. Gerne erzählte er auch später davon, wie Fussballer seinerzeit kein Profiberuf war, wie es für einen Sieg drei Franken gab (für ein Remis die Hälfte, für eine Niederlage nichts) und wie man sein Trikot jeweils selber waschen musste.

Schon bevor er Fussballer wurde, war Romeo Ugolini in die Welt der Architektur eingetreten. Dies basierte auf seiner Entscheidung, nicht wie seine Eltern, die ein Restaurant führten, ins Gastgewerbe einzusteigen.

Zahlreiche Projekte in Luzern und Nidwalden

Laut seinem Sohn Philippe, der in Ebikon lebt und uns den Lebenslauf seines Vaters zur Verfügung gestellt hat, störten Romeo vor allem der Tabakrauch und die Gerüche, die im Betrieb eines Restaurants entstanden.

Umso mehr faszinierte ihn die Architektur. Er studierte am Technikum Winterthur, schloss aber nicht ab. Dennoch konnte er 1954 im angesehenen Luzerner Architekturbüro von August Boyer als Mitarbeiter starten. 1960 wurde er von Hotelier Fritz Frey abgeworben und als Hausarchitekt für die Bürgenstock-Hotels engagiert. Und so kam es, dass er Audrey Hepburn kennen lernte, für die er, nach ihren Ideen, die Villa Bethania zeichnen durfte. Zwei Jahre später eröffnete er an der Pilatusstrasse in Luzern, in den heutigen Büros des Luzerner Sinfonieorchesters, sein eigenes Architekturbüro. 1976 zog er an die Gesegnetmattstrasse, wo er bis zum Ende seine geliebte Arbeitsstätte hatte.

In seiner Karriere realisierte er zahlreiche Projekte wie das Wohn und Geschäftshaus «La Palma» in Stansstad, das Hochhaus «REX» in Stans, fünf Landhäuser in Weggis, das Gemeindehaus Ennetbürgen, den Anbau beim Casino Luzern, Rundgänge an der Kantonsschule Luzern und im Altersheim Eichhof Luzern. Pensionieren liess er sich nie, sondern suchte weiter Betätigungsfelder und war auch als Gebäudeschätzer für die Stadt Luzern, als Berater und als Immobilienhändler tätig. Bis ins hohe Alter ist der zweifache Vater aktiv und unternehmungslustig geblieben.