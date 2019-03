Lesbar Bilderbücher: Überraschende Wendungen für kleine Hände Lead Bettina Kugler

Erst kleines Hüngerchen, dann grosser Appetit

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Auf leeren Magen gönnt sich der Wolf in Antje Damms neuem Bilderbuch für aktive kleine Entdecker zunächst einmal etwas Gesundes: einen Apfel. Gesagt wird das freilich nicht – er fehlt einfach nach dem Blättern der robusten Seiten auf dem Fressgestell. Und wo der Apfel nun ist, das sieht man am Wolf und seinen Kurven. So geht es weiter mit Katze, Ente, auch mit weniger Bekömmlichem. Damit es aber nicht allzu erwartbar endet, wird mit dem Dessert noch eine schöne Pointe gesetzt. Ganz beiläufig bestückt die kleine Geschichte die Wortschatzkammer rund ums Essen.

Ein Hut steht auch der Krake gut

Ein charmantes Bildzitat liefert die Idee zu diesem Mitmachbilderbuch: Man denkt sofort an den kindlich schlicht gezeichneten «Hut» aus Antoine de Saint-Exupérys «Le Petit Prince», der doch eine Boa sein soll, nach dem Elefantenfrühstück. Tatsächlich steckt unter dem ersten Hut ein Elefant ... mit Hut. Auch dieser lässt sich aufklappen: Voilà, das nächste Tier kommt zum Vorschein. Hüte in allen Farben und Formen hat Elena Galloni für diese trefflich reduzierte Revue kreiert; das Raten regt zum Plaudern und Lachen an. Und die niedliche Überraschung zum Schluss führt ins endlose Vergnügen.

Komm rein und entspann' dich

Baden kann so schön sein: bei verspannten Gliedern, bei kalten Füssen, zu viel Dreck am Körper oder einfach nur, weil eben Badetag ist. Jedes Tier in diesem kleinen Wannenverführer hat gute Gründe und seine ganz eigene Art, sich in die Schaumwogen zu stürzen und dem Wal, der sich als erster wohlig darin breitgemacht hat, Gesellschaft zu leisten. Irgendwann wird es dann aber zu viel des Guten. Susanne Strassers Titelheld weiss sich jedoch zu helfen. Derweil kann schon das warme Wasser für allfällige Bademuffel einlaufen. Herrlich!