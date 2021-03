Innerschweizer Filmpreis Es tut sich was in der Zentralschweizer Filmförderung Der Innerschweizer Filmpreis stärkt die regionale Filmszene. Doch ewig geben wird es ihn nicht.

Alle zwei Jahre richtet die Albert-­Koechlin-Stiftung (AKS) im März den Innerschweizer Filmpreis aus und greift dabei mit maximal 650'000 Franken tief in die Tasche. Dessen Lancierung 2017 stand in direktem Zusammenhang mit der niedrigen regionalen Filmförderung – es ist die schweizweit tiefste. Doch wie lange macht die AKS das noch? Sicher ist nur: Der Wunsch nach einer Liveaustragung 2023 ist kommuniziert.

Innerschweizer Filmpreis 2021: 2611 Online-Filmvorstellungen Die Verleihung der dritten Innerschweizer Filmpreise fand am 6. und 7. März online statt (Preisverleihung einsehbar auf www.innerschweizerfilmpreis.ch). Während 48 Stunden wurden die 15 prämierten Filme im Streaming zur Verfügung gestellt. Die Albert-Koechlin-Stiftung zieht eine zufriedenstellende Bilanz: Bei 1515 Besuchern (sogenannte «unique visitors») wurden 2611 Online-Filmvorstellungen gezählt. Die beiden Filme mit Zuschauerlimite, «Burning Memories» und «Kühe auf dem Dach», waren ausverkauft. In der Begleitpublikation wird auch ein Blick zurückgeworfen. Alle verfügbaren Filme der Chronik sind nun auf filmstream.ch aufgeschaltet. Damit sei ein erster Schritt getan, das reiche und wertvolle Filmerbe der Zentralschweiz in der digitalen Zeit zugänglich zu machen, so Film Zentralschweiz. (reg)

Alice Schmids «Burning Memories» kommt im Herbst ins Kino. Outside the Box

Die private Stiftung sprang in einem Moment in die Bresche, als der politische Prozess um eine Verbesserung der Zentralschweizer Filmförderung praktisch zum Erliegen kam. Nun tue sich was, hört man aus der Branche. Das grosse Potenzial des Filmwerkplatzes Zentralschweiz werde von allen Seiten erkannt. Es würden intensive Gespräche geführt mit Politik und Privaten, um eine solide Lösung für die Zukunft zu finden, sagt Simon Koenig vom Filmbüro, der Geschäftsstelle des Vereins Film Zentralschweiz.

Das ist neu. (Zu) lange hat man im Hinblick auf eine Filmstiftung um eine Zentralschweizer Gesamtlösung gerungen. Inzwischen betrachtet man ein ­unbedingtes Zusammengehen aller Zentralschweizer Kantone dafür nicht mehr als Grundvoraussetzung, zumindest aus Luzerner Sicht. Dieses Umdenken und die Anfrage des Luzerner FDP-Kantonsrats Jim Wolanin vom letzten September – die Antwort des Regierungsrats ist im Juni fällig – brachten frischen Wind in die Sache.

Vergleichbar von der Grösse her: Bern und Basel

Stand 2014 bis heute ist: 400'000 Franken jährlich stellt der Kanton Luzern für den Film zur Verfügung, und das wird bis 2023 so bleiben. Nochmals gleich viel kommt aus den übrigen Zentralschweizer Kantonen, womit sich die maximale regionale Förderung auf 800'000 Franken beläuft. Zum Vergleich: In Bern waren es 2019 3,1 Millionen, in Basel 2,7. In diesem Zusammenhang wichtig zu wissen ist: Die subsidiäre Förderung von Bund und SRG steigt und fällt prozentual mit den regionalen Beiträgen. «Wir müssen auf Augenhöhe kommen mit Bern und Basel», sagt Koenig denn auch. «Bessere Produktionsbedingungen sorgen erst für einen Zugang zur nationalen Förderung.»

Wolanin hat mit seiner Anfrage, die von Mitgliedern aus allen Fraktionen mitunterzeichnet wurde, den Finger auf einen wenig beachteten Punkt gelegt: Film ist auch ein Wirtschafts­faktor. In Zeiten der Digitalisierung, die sich durch die Pandemie beschleunigt hat, gewinnt das bewegte Bild an Bedeutung.

Die Krux: Die Hochschule Luzern bildet Fachkräfte in den Bereichen Animations- und Dokumentarfilm aus, wovon 90 Prozent nach Studienabschluss die Region verlassen. Eines der vordersten Ziele von Film Zentralschweiz ist es, dass ein Viertel hierbleibt. Es geht um Know-how und kreatives Potenzial, letztlich aber um Arbeitsplätze. Koenig: «Es müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass Absolventinnen und Absolventen hier ihre Produktionsfirma gründen.» Auch sollen Zentralschweizer Filmschaffende im Bereich Kamera oder Schnitt Anschluss finden an die überregionale Produktion.

Die hiesige Filmszene lebt und hat einen Output, der national und international wahrgenommen wird. Wir haben die schweizälteste Film Commission, die damals den «Tatort» nach Luzern holte, und mit dem Innerschweizer Filmpreis die höchstdotierte Auszeichnung des Landes. Fragt sich nur, wie lange noch. Die Politik muss jetzt handeln.