Eurovision Song Contest Ein gesungener, getanzter und gerappter Mittelfinger an Wladimir Putin: Die Ukraine jubelt und Europa jubelt mit Der erwartete Sieger hat gewonnen. Die Ukraine triumphiert dank der europäischen Solidarität. Die Schweiz fällt beim Publikumsvoting unten durch.

Der Beitrag des Kalush Orchestra war sicher nicht der beste Song, aber sicher auch nicht der schlechteste. Giorgio Perottino / Getty Images Europe

Das ist nun wahrlich keine Überraschung: Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest gewonnen, zum dritten Mal nach 2004 und 2016. Das Kalush Orchestra hatte sicher nicht den schlechtesten Beitrag des Abends, aber sicherlich auch nicht den besten. Der Truppe flog die Solidarität mit dem kriegsgeplagten Land zu. Und löste damit im Vorfeld eine Diskussion aus, ob Politik denn am ESC überhaupt etwas zu suchen hat.

Natürlich hat sie das! Am schlimmsten wäre es, einfach so zu tun, als wäre die versehrte Welt heil – einfach, weil es so leichter zu ertragen ist.

Der Krieg hat keinen Platz im Sendekonzept

Und Europa hat mit den ­«Twelve Points» für die Ukraine den Anlass aus genau dieser Falle geholt. Bis auf ein «Give Peace a Chance» inklusive munterem Mitklatschen und zwei, drei Wortmeldungen musste der Krieg in Turin draussen bleiben. Er hatte keinen Platz im Sendekonzept. Schade eigentlich. Europa beweist gerade in dieser Krise eine erstaunliche Geschlossenheit, das hätte sich auch am ESC widerspiegeln können – vielleicht sogar müssen.

Auffallend: Selbst das Kalush Orchestra mochte gar nicht richtig politisch werden. Offenbar aus Angst vor einer drohenden Disqualifikation. Zu einem «Save Mariupol, save Azovstal now!» reichte es noch in die Kamera nach ihrem Auftritt. Dann ratterte die eng getaktete Unterhaltungsmaschine weiter.

Gleichzeitig hatte ihr Auftritt auch ohne grosse Worte eine politische Dimension. Es ist ein bisschen der gesungene, getanzte und gerappte Mittelfinger an Wladimir Putin. Alles an diesem Song strahlte aus: Die Ukraine ist nicht besiegt und Europa geeinter denn je. Vielleicht reicht dies als klare Aussage auch aus und zusätzliche Worte voller Pathos hätten der Sache nur geschadet.

Wenig Trash, dafür musikalisch durchzogen

Pathos hatte es dafür sonst reichlich in all den 25 Beiträgen verteilt. Dabei ging es grossmehrheitlich um die Liebe. Auffällig an der diesjährigen Finalausgabe: Der Trash-Faktor war relativ tief. Zwar gab es singende Wölfe (Norwegen), etwas Halligalli-Kilbi (Moldawien) und mehrfach halb nackte Toreros (Spanien und Rumänien), aber insgesamt war die Grundstimmung ernsthafter als noch in einigen vorausgegangenen Aus­gaben.

Subwoolfer, die singenden Wölfe von Norwegen, performten das Lied ‹Give That Wolf A Banana›. Alessandro Di Marco / EPA

Musikalisch war es dagegen durchzogen wie eh und je. Gewisse Beiträge (darunter auch das am Ende miserabel klassierte Deutschland) wirkten so am Reissbrett ausgedacht, dass es fast wehtat. Beinahe ein Verbrechen auf Schallplatte war der Beitrag von Frankreich. Der Song «Fulenn» von Alvan & Ahez kann jederzeit verwendet werden, um unliebsame Gäste aus der Wohnung zu vertreiben.

Sei’s, wie’s ist: Nach dem Juryvoting waren noch die Briten in Front. Sam Ryder hatte eine tolle Performance hingelegt. Während der Pop an diesem Abend oft sehr mittelmässig blieb, hatte Ryder endlich mal einen Song mit Schmiss präsentiert. Nach dem Publikumsvoting landeten sie mit 466 Punkten auf Platz 2. Die Ukraine erhielt gesamthaft 631 Punkte – den grossen Teil davon vom Publikum.

Beim Publikum fällt die Schweiz komplett durch

Bitter fielen die Publikumsstimmen für die Schweiz aus. Null, in Zahlen: 0, Punkte erhielt Marius Bear aus dem Voting. Damit landete er in der Endabrechnung auf Platz 17. Das ist, seien wir ehrlich, enttäuschend. Und auch nicht angemessen. Der klamaukige Beitrag aus Spanien (das ist eben einer mit halb nackten Toreros) wurde etwa viel zu hoch bewertet.

Noch einmal ehrlich: Umgehauen hat uns der Appenzeller nicht. Stimmlich war er top und auch die Energie stimmte, aber es wirkte reichlich statisch. Die reduzierte Show von Bear hatte zwar ihren Charme, verliert aber über die Dauer schon. Marius Bear kann mehr. Das weiss jeder, der den 29-Jährigen schon live gesehen hat. Die 0 Punkte aus den 39 Ländern sind mindestens eine kleine Ohrfeige.

Der Schweizer Song von Marius Bear ist beim Publikum komplett durchgefallen: Zero Points. Daniele Venturelli / WireImage

Immerhin: Von den fachkundigen Musikjurys erhielt Bear zusammen 78 Punkte. Das ist nicht wahnsinnig viel, reichte aber vor dem Publikumsvoting noch für Platz 12. ­«Twelve Points for Switzerland» gab es aber am ganzen Abend nie. Am ESC hat das immer auch mit Freund- und Feindschaften zu tun. Aber überbewerten sollte man diese 0 Punkte auch nicht: In diesem Jahr ging es vor allem darum, ein Zeichen für die Ukraine zu setzen, da bleibt kein Platz für Länder-Animositäten.

Im kommenden Jahr soll nun der Eurovision Song Contest in der Ukraine stattfinden. So will es zumindest das Reglement. Und Wolodimir Selenski kündigte bereits an, dass er gewillt sei, 2023 die Eurovision durchzuführen. Das ist wohl eine Mischung aus Kampfansage und Trotz.

Die leisen Songs hatten es schwer

Vielleicht doch noch ein Erklärungsversuch für das schlechte Abschneiden der Schweiz: Mehrere der eher leisen Beiträge, und dazu gehörte der Song von Bear, wurden vom Publikum nicht sonderlich goutiert.

In einer traurigen und angespannten Zeit, so könnte das Lear­ning lauten, wollen die Leute keine traurige Musik hören. Jetzt können wir entweder die Musik anpassen. Oder die Welt. Letzteres wäre wohl nachhaltiger.