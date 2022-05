Wer ist der Schweizer Sänger Marius Bear?

Der 29-jährige Appenzeller Marius Bear, der mit bürgerlichem Namen Hügli heisst, hat eine wahnsinns Stimme! Mit dieser überzeugte er am Dienstag bereits im ESC Halbfinale und im vergangenen Jahr in der RTL-Show «I can see your voice». Und 2019 gewann er den Swiss Music Award in der Kategorie Bestes Talent. Marius Bear hat die härtestes Musikschule durchlaufen, die es gibt: Er war Strassenmusiker. Der Song, mit dem er heute Abend gewinnen will, heisst: «Boys Do Cry».