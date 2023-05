Herzlich willkommen zum ESC Halbfinale

Guten Abend. Endlich wieder Eurovision Song Contest. Im ersten Halbfinale drücken wir natürlich Remo Forrer die Daumen. Schliesslich wollen wir am Samstag auch beim Finale die Daumen drücken. Der Kandidat aus der Schweiz hat heute die Startnummer 8. Davor und danach erwartet uns eine wohltemperierte Mischung aus Musik, Trash und überkandidelter Show.

Um 21 Uhr startet der Halbfinal. Wir bleiben hier für Sie live dran. Zur Einstimmung hier schon mal die Startliste:

1 Norwegen - Alessandra - Queen of Kings

2 Malta - The Busker - Dance (Our Own Party)

3 Serbien - Luke Black - Samo Mi Se Spava

4 Lettland - Sudden Lights -Aijā

5 Portugal - Mimicat - Ai Coração

6 Irland - Wild Youth - We Are One

7 Kroatien - Let 3 - Mama ŠČ!

8 Schweiz - Remo Forrer - Watergun

9 Israel - Noa Kirel - Unicorn

10 Moldau - Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

11 Schweden - Loreen - Tattoo

12 Aserbaidschan - TuralTuranX - Tell Me More

13 Tschechien - Vesna - My Sister’s Crown

14 Niederlande- Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

15 Finnland - Käärijä - Cha Cha Cha