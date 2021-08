KLASSIK Orgelspaziergang fasziniert mit facettenreichen Marienvertonungen Vier Konzerte, vier Kirchen, sechs Organisten, zwei Organistinnen, dazwischen die Fusswege durch Luzern: Das war der «Marianische» Orgelspaziergang am Samstag. Er wurde dreimal für je hundert Besucher durchgeführt.

Freddie, James, neuer Organist der Franziskanerkirche. Bild: PD

Zuerst begleitete der Theologe Toni Bernet-Strahm die Konzerte, er wartete mit erlesenen Texten zu Maria auf. In der Lukaskirche ging es ums «Magnificat», über das Georg Commerell Verse von Marcel Dupré spielte. Der sehr direkte Klang der Orgel vermischte sich dann, von Markus Weber gespielt, mit schlichten Melodien der Flöte (Iris Morach).

In der Jesuitenkirche erklang die Hauptorgel raumfüllend mit modernen Kompositionen – Susanne Z’Graggen und Mutsumi Ueno liessen alle Register aufleuchten. An Chororgel und Orgelpositiv spielten sie gemeinsam Girolamo Frescobaldis «Ave maris stella», spannend in Echos und Dialogen.

Neuer Organist zeigt exzellentes Gespür

Verschiedenste Vertonungen des «Ave Maria» hörte man in der Matthäuskirche. Gabriela Bürgler traf mit ihrem bis in die Spitzentöne weich-goldenen und intonationssicheren Sopran die Innigkeit von Bruckners «Ave Maria» ebenso wie die klaren Linien bei César Franck und Jehan Alain; Stephen Smith war idealer Begleiter. Der neue Organist der Franziskanerkirche, Freddie James, zeigte in «Dic Nobis Maria» von Heinrich Scheidemann sein exzellentes Gespür für Registrierung und Tempo. Klar hörte man das Thema durch alle feingesponnenen Figurationen; in Bachs Trio G-Dur überwogen transparente Klangfarben.

Zum Abschluss versammelte man sich in der Hofkirche, in der Wolfgang Sieber und Eberhard Rex die Orgeln erzittern liessen, um dann zarte Feinheiten zu zaubern. Ihre gemeinsamen Improvisationen, auch mit Akkordeon, zeichneten «D’Mueter Gottes goht z’Tanz» ebenso lautmalerisch nach wie Piazzollas inniges «Ave Maria» und seinen unvergleichlichen «Libertango».