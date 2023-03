Operette «Polenblut» im Theater Arth: Fantastischer Operetten-Zauber Im Theater Arth spielt die Operette «Polenblut» in der Umbruchzeit der Belle Epoque. Zwischen Wiener Walzer und slawischen Tänzen gibt es in der Inszenierung auch aktuelle Bezüge.

Operettenwelt zwischen Tradition und Moderne: Szenenbild aus «Polenblut» in Arth.

Das Theater Arth holt eine Operettenpremiere nach, die wegen Corona verschoben werden musste und jetzt wie auf die Aktualität hin ausgewählt scheint. Denn «Polenblut», die bekannteste Operette des tschechischen Komponisten Oscar Nebdal, spielt in einem Land, das durch seine aktive Rolle bei der Unterstützung der Ukraine auf ganz neue Art in unseren Fokus gerückt ist. Zudem spielt das Werk 1913 vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs im russisch besetzten Teil Polens.

Trotzdem bietet das bis hin zum Walzer vor allem all das, was die Operette populär macht. Die sehnsüchtigen slawischen Klänge und fetzigen Tänze liessen der Regisseurin Elja-Duša Kedveš «die Füsse kribbeln». Erzählt wird in Szenen im Warschauer Cabaret, auf einem heruntergekommen Landgut oder einem Sommerfest im Park, wie der adlige Lebemann Bolo und die energische Helena – ein richtiges Polenblut eben – zusammenfinden, wobei die Tänzerin Wanda und Täuschungsmanöver, Verwirrungen und Eifersuchtsszenen in die Quere kommen.

Trotzdem: Nimmt die Inszenierung auch auf die Aktualität Bezug? «Wir haben darin subtile Hinweise auf die aktuelle Situation», sagt Kedveš, «sei es hinsichtlich des Krieges in der Ukraine oder der angespannten Situation für die LGBTQ-Community in Polen. Auch wie Polen sich durch die Stärkung der eigenen Fähigkeiten in Wissenschaft und Kultur seine Souveränität durch die Besatzungszeit Anfang des 20. Jahrhunderts erhalten hat, kommt zur Sprache.»

Der Hauptfokus liegt für die Regisseurin aber klar auf der Musik, in den Bildern und auf den märchenhaften Zügen in der Geschichte. Diese ergeben sich gerade dadurch, dass die Inszenierung in der Entstehungszeit des Werks angesiedelt ist. Das fantastische Element etwa, das in der damaligen Kunst Polens eine wichtige Rolle spielte, ist in Form von beseelten Gegenständen und mit Videoprojektionen präsent.

Auch die Spannung zwischen weltoffener Aristokratie und bäuerlichen Traditionen, zwischen moderner Technik und fest verwurzelten Gewohnheiten spielen in dieser Belle Epoque eine Rolle – bis hin zur autofahrenden Tänzerin Wanda. Das Profi-Ensemble, die Tanzkompanie sowie Chor und Orchester werden geleitet von Beat Blättler.