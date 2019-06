Zwischen Mann und Frau, verloren in der Einsamkeit: Die neu entdeckten Tagebücher eines visionären St.Gallers Das Journal des jung verstorbenen St. Gallers Kurt Mettler ist neu entdeckt und veröffentlicht worden. Darin erhält er ein imponierendes Profil – gern hätte man mehr von ihm gelesen. Charles Linsmayer

Kunst- und Musikkenner mit einem neuen, visionären Denken: Kurt Mettler, 1929. (Bild: Limmat Verlag)

Der Jurist und Galerist Kurt Mettler starb jung und überraschend an einer Blutvergiftung: am 12. September 1930 in Paris. Die St. Galler Industriellenfamilie, die ihn betrauerte, machte später auf verschiedenste Weise von sich reden: der Vater war bis 1945 glühender Hitler-Anhänger, ein Bruder fiel 1942 als SS-Mann, einer wurde Pfarrer, und ein anderer führte erfolgreich das Familienunternehmen weiter.

Kurt Mettler aber fiel gänzlich in Vergessenheit, bis er nun auf einmal wieder da ist: auf dem Cover eines tausendseitigen Buches. Es enthält seine «Tagebücher 1927–1930» und erlaubt einen unverstellten, direkten Blick auf eine gesellschaftlich, politisch und künstlerisch ebenso vitale wie ruhelose Epoche.

Enge Beziehung zum ­Zwillingsbruder

Auf Initiative David Streiffs, der sich im Vorwort freut, dass sein «Onkel zweiten Grades dem Vergessen entrissen» worden sei, hat André Weibel das von Kurt Mettler selbst zur Publikation vorbereitete Weltreisetagebuch von 1927/28 und drei Entwurf gebliebene Pariser Tagebücher von 1929/30 derart ediert und mit einem Apparat und einem Nachwort versehen, die man in ihrer Präzision, Findigkeit und enzyklopädischen Fülle nur bewundern kann.

In den Aufzeichnungen begegnet uns der Jus-Student in Zürich und bei seiner Familie in St. Gallen. Er beleuchtet das schwierige Verhältnis zum Vater und die zärtliche Beziehung zum Zwillingsbruder Arnold, mit dem er ein halbes Jahr in New York lebt, um dann über Japan, China und Russland in die Schweiz und nach Paris zu ziehen, wo er 1929 seine Galerie eröffnet.

Im Tagebuchschreiben sieht er «den Rückhalt, wenn nicht ein Zentrum seines Lebens», und als unermüdlicher Leser der Weltliteratur und seiner Zeitgenossen glaubt er nicht ohne Stolz sagen zu können, dass sein Journal – «weil es bei allem wahr ist und aufrecht zu sein sucht» – «unnachahmlich» sei.

Klassik und Romantik sind seine Welt

Das gilt für seinen Umgang mit der Kunst, die Kurt Mettler als Käufer und Verkäufer und Museumsbesucher in ihrer ganzen Breite überblickt, aber auch für die Musik, zu der der ausgebildete Cellist einen professionellen Zugang hat. Wo er sich aufhält, geht er in Konzerte, und von Furtwängler bis Toscanini sind ihm die grossen Dirigenten ebenso vertraut wie die berühmten Solisten. Klassik und Romantik sind seine Welt, aber er kann doch erkennen, dass Strawinskys Petruschka «Humor über einem Abgrund» ist, bei dem «die Welt in ihrer Hohlheit erkannt und eine Jahrmarktsmaske darüber gestülpt» wird. Pablo Casals nennt er ungerührt einen «Stümper», der «weiss, dass er schlecht spielt», während er von Walter Gieseking «mehr als Klavierspiel», nämlich «reine Musik» zu hören bekommt.

Kurt Mettler verkündet: «Wir sind die neue Generation, an uns liegt es, anders zu denken». Er erklärt Plato, Spinoza und Schopenhauer zu Dilettanten und fragt sich: «Wie hätten sie denn etwas Absolutes geschaffen, das zu befolgen wäre?» Handkehrum weckt Karl Barths «Römerbrief», der ihn «elektrisiert», in Peking «heimatliche Gefühle» in ihm. Zuletzt aber findet er zu Bergson und seinem «kühnen und unsentimentalen, von keinen überlieferten Fehlern beschwerten, vor keiner ehrwürdigen Autorität kapitulierenden naturwissenschaftlichen Denken.»

Gelegentlich ist Mettler auch schlicht visionär. Dann etwa, wenn er nach dem ersten Flug sinniert, welche Umwälzung die neu erreichbare Geschwindigkeit auslösen könnte, weil sie ein «Leben von unbeschränkter Labilität» ermöglichen und nicht nur das Gefühl von Besitz und Eigentum, sondern auch Phänomene wie Vaterlandsliebe und Fremdenhass völlig verändern werde. Oder wenn er in New York erkennt: «Die Amerikaner sind gerne bereit, einem Folge zu leisten. Man könnte sie missbrauchen. Sie sind kritiklos und gutmütig. Man könnte sie am Narrenseil herumführen.»

Eine sinnliche Männerfreundschaft

Am bewegendsten wirkt Kurt Mettlers Wahrheitsliebe da, wo er zwischen Frauen und Männern hin und her gerissen ist. Bei den zärtlichen Gefühlen für Verena Reinhart, die er gerne geheiratet hätte und die er mit einer an Kierkegaard erinnernden Liebesstrategie gewinnen will. Und beim leidenschaftlichen Verfallensein an den verführerischen Roger Gabert, von dem er sich wegen moralischer Skrupel fernzuhalten sucht und dem er doch immer wieder nahekommt. Eine Männerfreundschaft, der während einer Spanienreise die schönsten, sinnlichsten Passagen des Buchs gewidmet sind.

Berührend ist aber auch, wie direkt die Depressionen des jungen Mannes aufscheinen, der 1927 mit einem 400-seitigen «Tagebuch eines Einsamen» hatte debütieren wollen. Obwohl Kurt Mettler mit unzähligen Freundinnen und Freunden aus Kunst und Literatur verbunden war, konnte er notieren:

«Wenn ich nachts erwache, bin ich so hoffnungslos verlassen.»

Und Anita Forrer, die letzte Frau, die noch zärtliche Gefühle in ihm zu wecken suchte, notierte sich: «Er hat es schwer, sein Gesicht ist manchmal so angespannt und traurig, man möchte über seine Stirne streicheln, damit er fühlt, dass man da ist für ihn und ihm helfen möchte.»