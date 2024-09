Feministische Comic-Kunst Liv Strömquist knackt das Tabu Menstruation und wirft die Kulturgeschichte über den Haufen Provokativ, lustig und sehr schlau: Das Zürcher Literaturmuseum Strauhof zeigt das knallige Werk der schwedischen Comic-Autorin Liv Strömquist.

Exklusiv für Abonnenten

Liv Strömquist: The Night Garden – Installation in der Metrostation Slussen, Stockholm, 2017–2019. Bild: Pd / Museum Strauhof

Die zwei gezeichneten Eiskunstläuferinnen zeigen 2017 ihre blutige Unterwäsche in der Metro in Stockholm - offensiv, selbstbewusst, lächelnd. Es ist Liv Strömquists befreiendes Statement: «Ich wollte die utopische Fantasie einer Welt schaffen, in der weder Scham noch Verlegenheit wegen Menstruationsblut existieren.» Dreissig Klagen gingen ein, und die von den Stockholmer Verkehrsbetrieben in Auftrag gegebene Bilderserie «The Night Garden» brachte die schwedischen Rechtspopulisten so in Rage, dass die Partei im Wahlkampf gar versprach, solche «Menstruationskunst» im öffentlichen Raum zu verbieten. Die Verkehrsbetriebe liessen sich davon nicht beeindrucken. Strömquists Comics schmückten zwei Jahre lang die Wände der Metrostation.

Sie verspottet die verkorkste männliche Kulturgeschichte

Liv Strömquist. Bild: Avant-Verlag

Um das Werk der schwedischen Comic-Künstlerin und studierten Politologin zu verstehen ist diese Episode besonders aufschlussreich. Ihre eigene Erklärung kann man sich in einem Video in der Ausstellung im Zürcher Literaturmuseum Strauhof anhören: «Mir macht es Spass zu untersuchen, wie die Gesellschaft unsere Empfindungen, unsere Psyche, unsere Selbstwahrnehmung formt.» In ihren Büchern hat sie deshalb den Narzissmus männlicher Lover wie Leonardo di Caprio, den Schönheitswahn und die Astrologie mit liebevollem Spott ergründet, und mit ihrem Band «Der Ursprung der Welt» die weibliche Sexualität gefeiert. In der Ausstellung ist mit vielen Comics eindrücklich dokumentiert, dass sie sich tief in den Untergrund der Kulturgeschichte hineingegraben hat. Dabei nimmt sie vor allem den verkorksten Blick von Philosophen, Theologen und Popstars auf Frauen aufs Korn: Etwa Elvis Presley, der die sechzehnjährige Priscilla mit Einverständnis von deren Eltern in seine Residenz «Graceland» lockte und dort einsperrte, um sie fünf Jahre später als «reine» Jungfrau zu heiraten.

Auch Jean-Paul Sartre war ein Ignorant

Dass das Christentum eine besonders unheilvolle Rolle in der Verdrängung und Verdammung des weiblichen Geschlechtlichen gespielt hat, mag ja bekannt sein. Dass jedoch sogar der französische Starphilosoph Jean-Paul Sartre 1943 in seinem Hauptwerk «Das Sein und das Nichts» das weibliche Geschlecht bloss als Loch bezeichnete, zeigt eine erschütternde, ignorante Kontinuität. Strömquist zitiert ihn, wie er philosophisch gedrechselt schrieb: «Die Frau an sich ruft nach einem fremden Fleisch, mit dem sie durch Eindringen und Auflösen in Seinsfülle verwandelt werden soll.»

Typische Seite aus Liv Strömquists Erklär-Comics: Illustration aus dem Buch «Ich fühl’s nicht». Bild: Liv Strömquist/Avant-Verlag

Wer sich nun wundert, dass sogar im äusserst liberalen Schweden im Jahr 2017 eine Aufregung um «Menstruationskunst» entstehen konnte, sollte sich an die TV-Werbung für «Always» erinnern. Erst vor zwei Jahren wechselte nämlich die Binden-Marke in ihrer TV-Werbung die Farbe des Menstruationsblutes auf Rot, zuvor war auf den Binden jeweils blaue Tinte zu sehen. Dass das Natürliche versteckt oder verschwiegen wird hat Liv Strömquist in ihrer Jugend selbst erlebt. Als Dreizehnjährige im Schulunterricht wegen starken Menstruationsschmerzen ohnmächtig geworden, weil sie nicht gewagt hatte, ihrem Lehrer von ihren Schmerzen zu berichten. Heute sagt sie als Motto ihrer klugen, witzigen Comic-Kunst souverän: «Alles in Ordnung, ich blute nur.»