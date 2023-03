Luzerner Theater Opern-Premiere mit Händels «Alcina»: Femme fatale mit Liebeskummer In Händels Zauberoper «Alcina» am Luzerner Theater führt die gefragte Bühnenbildnerin Barbara Ehnes Regie. Sie lässt in einer Art räumlicher Collage die vielen Abstufungen von Gut bis Böse sichtbar werden.

Hochkomplexes, symbolstarkes Bühnenbild für Händels «Alcina».

Wie passt das Bild der «Femme fatale», die ihr sexuell hörige Männer reihenweise ins Verderben stürzt, in unsere Zeit? Eine Antwort darauf gibt das Luzerner Theater mit Händels Oper «Alcina», die das Motiv zur Zeit des Barock in einer Zauberwelt durchspielt. Darin verwandelt die Zauberin Alcina ausrangierte Liebhaber in Bäume und Felsen, bis sie sich in einen davon verliebt und durch die Liebe ihren Zauber einbüsst. Entsprechend schillernd hat Händel die vermeintlich böse Figur musikalisch in allen Facetten auch einer Liebenden bis hin zum Liebeskummer gezeichnet.

In Luzern führt das die international gefragte Bühnenbildnerin Barbara Ehnes in die Gegenwart weiter. Die Allround-Künstlerin, die seit der Ära Marthaler am Schauspielhaus Zürich eine prägende Rolle spielte, gibt damit ihr Opernregiedebüt. Sie übersetzt die übernatürlichen Erscheinungen ins heute und lässt in einer Art Collage die vielen Abstufungen von Gut bis Böse sichtbar werden. Ihre symbolstarken Räume wollen «Raum schaffen für neue Spielweisen und neues Denken». So finden sich im Bühnenbild für «Alcina» wiederverwertete wollene Korallen aus einem früheren Kunstprojekt und schnell wachsende Myzel-Pilze, aus denen kompostierbare Teile des Bühnenbildes wie durch Zauberhand wachsen. Das Ensemble des Theaters und das Luzerner Sinfonieorchester werden geleitet von Johannes Keller.