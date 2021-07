Festival Blue Balls 2022: Auch Emeli Sandé kommt ins KKL an die Opening Night Der schottische Soul-Star Emeli Sandé spielt mit James Blunt an der Opening Night des Blue Balls Festival 2022

Der schottische Soul-Star kommt mit ihrer einmaligen Stimme für ein exklusives Schweizer Konzert an den Vierwaldstätter See und wird für einen Abend sorgen, der unter die Haut geht. Dies schreibt Blue Balls Music in einer Mitteilung. Somit wird Emeli Sandé mit James Blunt das Blue Balls Festival 2022 eröffnen – der Auftritt von James Blunt wurde bereits gestern bekanntgegeben. (pl)