Festival Klang Meggen startete mit einem Seelendrama im Rittersaal Weil Schloss Meggenhorn saniert wird, findet das Kammermusikfestival Klang Meggen in diesen Tagen in der St. Charles Hall statt. Das Eröffnungskonzert vom Sonntag zeigte, dass diese sich dafür nicht nur wegen Corona vorzüglich eignet.

Fabulierte mit Beethoven und enthüllte dann die Seele ihres Instruments: Cellistin Ophélie Gaillard. Bild: PD

Meggen ist und bleibt eine Perle unter den Kammermusikfestivals in unserer Region. Der Ort ist auch dieses Jahr kaum zu toppen, wo die Konzerte wegen Sanierungsarbeiten nicht auf Schloss Meggenhorn stattfinden, sondern in der St. Charles Hall. Deren Rittersaal ist ein Hingucker und liefert akustisch die richtige Balance zwischen Klang und Trockenheit. Kommt hinzu, dass eine sichere Verteilung der Zuschauer in diesen Coronazeiten möglich ist, auch im separat buchbaren Dinner im Wiener Saal.

Zwischen Witz und Seelenqual

Dass bei Klang Meggen auch bei den Musikern Entdeckungen zu machen sind, zeigt das Eröffnungskonzert am Sonntag. Da wagt das Duo mit Ophélie Gaillard am Violoncello und Lionel Monnet den Spagat zwischen Witz und Seelenqual. Für das Vergnügliche ist ausgerechnet der oft so ernste Ludwig van Beethoven zuständig. In zwölf Variationen wird über Papagenos «Ein Mädchen oder Weibchen» aus Mozarts «Zauberflöte» fabuliert.

Danach folgt eine tiefe Reise zwischen den Schluchten der Melancholie. Von Robert Schumann (Adagio und Allegro op. 70) zu Peter Tschaikowsky (Nocturne in d-Moll op. 19 Nr. 4) und Franz Schubert (Sonate ‹ Arpeggione › a-Moll D. 821) lotet die Cellistin mit singendem Vibrato und musikalische Schatten intensiv aus. Dicht und dunkel, zurückhaltend begleitet vom Pianisten. Es ist wahrlich die Seele des Cellos, so der Konzerttitel, die hier gezeichnet wird.

Waren die Konzerte in den letzten Jahren regelmässig ausverkauft, so sind wegen der aktuellen Lage noch für alle Konzerte Tickets erhältlich.