KKL Luzern Nach den Corona-Lockerungen: Festival Strings eröffnet die neue Freiheit Bereits am 1. Juli findet im KKL eine Grossveranstaltung mit über 1000 Besuchern statt, wie sie der Bundesrat erlaubt hat. Das Covid-Zertifikat ist dabei Pflicht, dafür entfallen die bisherigen Schutzmassnahmen.

Kommt nach mehreren Coronaverschiebungen doch noch: Star-Geigerin Midori. Bild: PD

Nach den gestern bekanntgegebenen Lockerungen auch im Veranstaltungsbereich geht alles schnell. Auch im KKL: Da findet bereits am 1. Juli eine erste «Grossveranstaltung» statt, bei der ein Covid-Zertifikat obligatorisch ist, dafür andere Schutzmassnahmen – Beschränkung der Besucherzahl, Maskenpflicht, Abstände – wegfallen.

An diesem denkwürdigen Abend spielen die Festival Strings Lucerne ihr ursprünglich im März 2020 geplantes und wegen Corona mehrfach verschobenes Beethoven-Konzert mit der Geigerin Midori. Zudem tritt im KKL am 7. Juli der Pianist Giovanni Allievi und am 9. Juli die Queen Tribute Band auf. Nach welchen Bedingungen diese über die Bühne gehen, steht noch nicht fest, sagt Philipp Keller, CEO des KKL. Für das Konzert der Strings wurden die Bedingungen jetzt finalisiert, damit die Bewilligung beim Kanton eingeholt werden kann.

Zwei Varianten mit oder ohne Covid-Zertifikat

Kehrt der Konzertbetrieb damit zum Normalbetrieb zurück? «Im Prinzip ist das möglich, wenn ein Veranstalter sich für die Covid-Zertifikatspflicht entscheidet», sagt Keller: «Zudem haben Veranstalter weiterhin die Möglichkeit, darauf zu verzichten. In diesem Fall bleiben die Schutzmassnahmen in Kraft und es sind nur 1000 Besucher zugelassen.»

Beide Varianten bieten Veranstaltern Vorteile. Die Zertifikatspflicht erlaubt ihnen, mehr Tickets zu verkaufen und stehende Konsumationen an Konzertbars wieder zu ermöglichen, könnte aber Besucher abschrecken. «Punkto Sicherheit kann man beide Varianten nicht direkt vergleichen», meint Keller: «Mit Zertifikat ergibt sich der Schutz daraus, dass alle Anwesenden geimpft, negativ getestet oder genesen sind. Ohne Zertifikat lässt die Beschränkung der Besucherzahl Sicherheitsabstände bei der Platzierung zu und bieten die Masken Sicherheit.»

Das KKL wird mit Veranstaltern diskutieren, welche Variante sie bevorzugen. Im Fall der Strings bleibt nur offen, wie weit die unbeschränkte Besucherzahl ausgeschöpft wird. «Wir haben bereits 950 Tickets verkauft», sagt Orchesterdirektor Mauruschat: «Jetzt erhöhen wir die Kapazität auf 1200, falls diese ausgeschöpft wird, stocken wir noch einmal auf.» Und wenn sich Besucher an ihrem Platz wegen der Nähe zu anderen unwohl fühlen? «Für diesen Fall reservieren wir freie Plätze, damit sich diese Personen umplatzieren können», sagt Mauruschat und freut sich, dass sein Orchester «die neue Freiheit geniessen» kann – erstmals wieder mit über 1000 Besuchern und ohne Maske.